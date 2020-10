- Trojica u zadnjoj liniji? Jo\u0161ko Gvardiol odigrao je veliki broj utakmica od po\u010detka sezone, igrao je i cijele utakmice za reprezentaciju i nije u situaciji zbog mladosti da igra sve utakmice cijele. Trener je taj koji na kraju odlu\u010duje je li ne\u0161to napravio dobro ili nije.

<p><strong>Dinamo</strong> u četvrtak od 21 sat otvara grupnu fazu Europske lige protiv <strong>Feyenoorda</strong> na Maksimiru, a trener <strong>Zoran Mamić</strong> i napadač Mario Gavranović pojavili su se pred novinarima uoči posljednjeg treninga.</p><p>- Veselimo se početku natjecanja grupne faze, s nestrpljenjem dočekujemo utakmicu, u dobrom raspoloženju. Sretni smo što smo svi negativni na testu i spremni za utakmicu. Želimo odigrati dobru, kvalitetnu utakmicu i razveseliti navijače - rekao je Mamić.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo uoči Feyenoorda</strong></p><p>Feyenoord je bio treća momčad nizozemske lige.</p><p>- Radi se o klubu bogate i velike tradicije, ali i dobroj momčadi koja je u vrhu nizozemskog nogometa, prepuna dobrih igrača. Imaju i individualnu i momčadsku kvalitetu, ofenzivno su dobri, kapetan Berghuis je mozak momčadi. Imaju izvrsne bekove, pogotovo lijevi, koji je i krilo i desetka i playmaker, nevjerojatnu energiju ima. Sve su izjave s njihove strane bile pila naopako, njih ne zanima ništa osim pobjede. O treneru <strong>Dicku Advocaatu</strong> ne treba puno govoriti i jasno je da on samo želi pobijediti. Nisu imali potrebu nikoga dovoditi sad, ali su dovodili igrače za novac koji si Dinamo ne može priuštiti, po pet, šest, sedam milijuna. Ali uvjereni smo da možemo protiv njih i osvojiti tri boda - rekao je Mamić.</p><p>- Iznenađenja u sastavu? Nećemo izmišljati nešto što ne postoji, imamo to što imamo. Želimo pobijediti, to nam je cilj i siguran sam da će igrači koji budu na terenu doći do toga - dodao je.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Javljanje uživo s posljednjeg treninga</strong></p><p>- Trojica u zadnjoj liniji? Joško Gvardiol odigrao je veliki broj utakmica od početka sezone, igrao je i cijele utakmice za reprezentaciju i nije u situaciji zbog mladosti da igra sve utakmice cijele. Trener je taj koji na kraju odlučuje je li nešto napravio dobro ili nije.</p><p>- Remi Feyenoorda u zadnjem kolu? Sutra je novi dan, nova utakmica i novi zahjevi i taj rezultat koji je bio negativan po njih neće utjecati na ovo, igrači tako ne razmišljaju.</p><p>S druge će strane, osim Advocaata, biti njegov pomoćnik <strong>Željko Petrović</strong>, koji je nedavno bio trener Intera, a nekad Mamićev suigrač u Dinamu.</p><p>- Nisam zvao Petrovića prije ove utakmice. On mi je odličan prijatelj, poznamo se 30 godina kad je on igrao u Dinamu, početkom 1990-ih, ali sad nismo pričali. Ali ne sumnjam da će prenijeti Advocaatu sve što zna o Dinamu. Odličan je trener i osoba, ima nevjerojatnu energiju i zadovoljstvo je što će biti sutra tu.</p><p><strong>Mario Gavranović</strong> u odličnoj je formi ove sezone, u zadnjem je kolu Gorici zabio hat-trick, prije toga dva za švicarsku reprezentaciju u tjedan dana.</p><p>- I sa strane igrača sretni smo što počinje nova europska sezona, želimo napraviti dobre rezultate i početi dobro pred našom publikom, ostvariti pozitivan rezultat - rekao je Gavro.</p>