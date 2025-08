Vodič za HNL 2025/26. Sve što trebate znati: Novo pravilo kod kazni, finala Kupa, U-21 igrača

Trideset i peta sezona SuperSport Hrvatske nogometne lige (HNL) kuca na vrata, a s njom i nova uzbuđenja, nadanja i neizbježne kontroverze koje nogomet čine najvažnijom sporednom stvari na svijetu. Dok se klubovi pripremaju za iscrpljujuću borbu od 36 kola, navijači s nestrpljenjem iščekuju prve derbije, potencijalna iznenađenja i konačnu odluku o prvaku. Sezona 2025/26. donosi nekoliko značajnih promjena, od formata Kupa do suptilnih, ali važnih, tehničkih i administrativnih novosti. Pripremili smo sveobuhvatan pregled svega što vas čeka u nadolazećoj HNL sezoni.

Pokretanje videa... 01:58 Kako je Rijeka proslavila naslov | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Kalendar natjecanja: Kad kreće borba za naslov?

Nogometni maraton započinje prvog vikenda u kolovozu. Sezonu u petak, 1. kolovoza, u 20 sati na Maksimiru otvaraju Lokomotiva i povratnik u elitni rang, Vukovar '91. Već prvo kolo donosi derbi jer Dinamo gostuje kod Osijeka na Opus Areni, dok Hajduk na Poljudu dočekuje Istru 1961.

Liga se, kao i dosad, igra po četverokružnom sustavu u kojem će deset klubova odigrati ukupno 36 kola. Jesenski dio sezone završit će utakmicama 18. kola krajem 21. prosinca, nakon čega slijedi kratka božićno-novogodišnja stanka, a prvenstvo će se nastaviti 23. siječnja i trajati sve do 24. svibnja 2026. I ove sezone ispada samo posljednji klub, a od 2026/27. vraća se razigravanje za ostanak s drugoplasiranim iz Prve nogometne lige, kao i druge momčadi prvoligaša u drugoj ligi, koje neće moći ispasti ni napredovati (maksimalno četiri kluba).

Ljubitelji najvećih hrvatskih derbija neće morati dugo čekati. Raspored donosi nekoliko ranih poslastica:

3. kolo (16. kolovoza): Rijeka - Dinamo

5. kolo (29.-31. kolovoza): Hajduk - Rijeka

7. kolo (19.-21. rujna): Hajduk - Dinamo

Ovi susreti već u ranoj fazi prvenstva mogli bi usmjeriti tijek borbe za vrh i pokazati stvarne ambicije najvećih konkurenata.

Kompletan kalendar nogometne sezone, raspored i rezultate pogledajte OVDJE.

Gdje gledati prijenose HNL-a?

Ovo je posljednja od četiri sezone aktualnog ugovora o TV pravima po kojemu utakmice prenose MAXSport (svih 180 utakmica) i Hrvatska televizija (od 10. kola, jednu po kolu). Od 27 utakmica jedan je derbi Dinama i Hajduka (od moguća tri), još su tri međusobne utakmice klubova iz velike četvorke (Dinamo, Hajduk, Rijeka i Osijek), 18 utakmica u kojoj je jedan suparnik iz velike četvorke i još pet utakmica nominalno manjih klubova između sebe.

Osim na televiziji, utakmice koje prenosi nacionalna dalekovidnica u Hrvatskoj se besplatno mogu gledati i na platformi HRTi na pametnim televizorima, mobitelima, tabletima i računalima. Korisnici MAXtv-a većinu utakmica mogu pratiti bez dodatne naknade na prvom kanalu MAXSporta (u osnovnom paketu), kao i putem aplikacije na pametnim uređajima i računalima. Na portalu 24sata možete pogledati najzanimljivije trenutke utakmice dva sata po njihovu završetku.

Rijeka i Dinamo remizirali na Rujevici | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Povratak korijenima: Finale Kupa ponovno na jednu utakmicu

Jedna od najznačajnijih novosti sezone jest promjena formata finala Kupa. Nakon dvogodišnjeg eksperimenta s dvije utakmice, Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza odlučio je poslušati glas nogometne javnosti i vratiti finale na jednu, odlučujuću utakmicu.

Ova odluka trebala bi donijeti veću draž i atraktivnost natjecanju, a poznat je i domaćin spektakla. Finale Kupa za sezonu 2025/26. odigrat će se krajem svibnja 2026. na modernoj Opus Areni u Osijeku. Uz to, uvedeno je i novo pravilo prema kojem jedan igrač u istoj sezoni Kupa neće moći nastupati za dva različita kluba, čime se sprječavaju situacije iz prošlosti (posljednji je primjer Niko Galešić koji je u četvrtfinalu igrao i za Rijeku i za Dinamo) i osigurava veća regularnost natjecanja.

Tehnologija na čekanju: VAR sustav i (preskupa) budućnost

Iako su se mnogi nadali tehnološkom iskoraku, VAR sustav u sezoni 2025/26. ostat će identičan onome iz prethodnih sezona. Utakmice će se i dalje pratiti s devet kamera, uz desetu koja se postavlja na derbijima. Koristit će se provjereni EVS Xeebra sustav, u kojem suci ručno povlače linije kod provjera zaleđa.

Ipak, dobre vijesti stižu, ali s odgodom. Zahvaljujući novom petogodišnjem ugovoru o televizijskim pravima s Hrvatskim Telekomom, od sezone 2026/27. HNL će dobiti modernizirani VAR. Radit će se o naprednijoj verziji postojećeg softvera koja će gledateljima omogućiti 3D prikaz linija zaleđa, sličan onome u prijenosima Lige prvaka. To bi trebalo donijeti veću transparentnost i smanjiti kontroverze oko spornih situacija.

Međutim dvije najnaprednije tehnologije i dalje ostaju samo san. Poluautomatsko zaleđe, koje koristi čipove u lopti i do 28 specijaliziranih kamera, za HNL je financijski nedostižno. Procjenjuje se da bi implementacija takvog sustava koštala između dva i 2,5 milijuna eura po sezoni, uz preduvjet da svi stadioni imaju adekvatnu krovnu infrastrukturu, što u Lijepoj Našoj nije slučaj. Slična je situacija i s tehnologijom na gol-liniji (goal-line technology), čija bi instalacija koštala oko dva milijuna eura, zbog čega se njezino uvođenje zasad ne planira.

Edukacija VAR sudaca na prijateljskoj utakmici HNK Gorica i NK Hrvatski dragovoljac | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Fokus na mlade: Obavezni U-21 igrači od 2026/27.

U sklopu strategije poticanja razvoja domaćih nogometaša, HNS je uveo novo pravilo o obaveznom korištenju mladih igrača. Počevši od sezone 2026/27., svaki klub će u zapisniku za utakmicu morati imati najmanje dva igrača mlađa od 21 godine (U-21), od kojih jedan mora započeti utakmicu u početnoj postavi. U drugom rangu pravilo kreće s primjenom odmah, i to za dvojicu mladih igrača, dok u trećem rangu trojica mlađih od 21 godine moraju uvijek biti na terenu. U četvrtom rangu trojica moraju biti starteri, a stariji ih može zamijeniti u drugom poluvremenu.

Ova mjera donesena je s ciljem da se najperspektivnijim mladim igračima osiguraju prijeko potrebne minute u seniorskom nogometu i ubrza njihov razvoj. Očekuje se da će pravilo donijeti novu dinamiku u slaganje momčadi i strategije trenera, ali i potencijalno povećati vrijednost mladih hrvatskih nogometaša na tržištu. Iako su neki treneri izrazili zabrinutost zbog mogućeg ograničavanja taktičkih opcija, prevladava stav da je ovo dugoročno ispravan put za budućnost hrvatskog nogometa.

Novi rekviziti i pravila: Lopta, kartoni i suci

Uhlsport "Revolution" u novom ruhu

Sve utakmice HNL-a od sezone 2022/23. igraju se istom, službenom loptom. Ugovor je potpisan s njemačkim proizvođačem Uhlsport koji je od sezone 2023/24. u optjecaj pustio posebnu stiliziranu loptu sa šahovnicom, redizajnirao je i za 2024/25., a za sezonu 2025/26. predstavio novi dizajn lopte "Revolution thermobonded". Iako su klubovi već koristili Uhlsportove lopte, novi model donosi vizualno osvježenje. Dominantni crveni detalji s plavim linijama i stiliziranom šahovnicom daju joj prepoznatljiv izgled. Lopta je izrađena "Thermobonding" tehnologijom s 24 panela, što joj, kažu proizvođači, osigurava savršenu zaobljenost, minimalno upijanje vode i odličan odboj.

Disciplinske i organizacijske promjene

Osim promjena u Kupu, uvedena je i jedna važna izmjena u disciplinskom pravilniku. Igrači će od ove sezone suspenziju zbog žutih kartona "zaraditi" nakon četvrte, a ne kao dosad nakon treće javne opomene. Došlo je i do promjene na čelu natjecanja, dugogodišnjeg povjerenika Lige Josipa Breznog zamijenio je Antonio Grahovac, koji je dosad bio zadužen za mlađe uzrasne kategorije. Također, povećane su i naknade za službene osobe, pa će tako glavni suci po utakmici primati 800 eura (100 eura više nego dosad), a VAR suci 400 eura. Delegatu i kontroloru suđenja ide 250 eura, pomoćnom 350, četvrtom i AVAR sucu 230 eura.

Tko su favoriti? Pogled na kladionice

Kao i svake sezone, postavlja se ključno pitanje: tko će podići pobjednički pehar? Ako je suditi prema prognozama kladionica, Dinamo ulazi u sezonu kao izraziti favorit. Tečaj na "modre" iznosi 1,50. Najvećim konkurentom smatra se Rijeka, koja je prošlih sezona pokazala da se može nositi s Dinamom, a tečaj na njihov trijumf kreće se oko 4. Hajduk je, prema početnim prognozama, treći favorit s tečajem oko 6, a Splićani se nadaju da mogu prekinuti 21-godišnji post i konačno donijeti titulu na Poljud.

Pred nama je sezona koja obećava neizvjesnost i uzbuđenja. S povratkom jedinstvenog finala Kupa, novim pravilima i starim rivalstvima, SuperSport HNL ponovno će biti u središtu sportske pažnje. Preostaje nam samo zavaliti se i uživati u nogometu koji slijedi.

Rijeka

Tko zna koliko su puta zli jezici predviđali raspad "lijepe riječke priče". No, to se ni ovog ljeta nije dogodilo. Rijeka, osvajač dvostruke krune iz prošle sezone, i dalje je ambiciozna i u novoj sezoni. Što se prvotimaca tiče, klub su po isteku ugovora napustili Lindon Selahi i Nais Djouahra. Međutim, sportski direktor Darko Raić-Sudar nije to samo nijemo promatrao, već je doveo nekoliko potentnih i zanimljivih igrača.

Ovog ljeta Rijeka je dovela Damira Kreilacha, ljubimca navijača i Vukovarca koji je zbog rata odrastao na Kvarneru, a godinama je igrao u Njemačkoj i MLS-u. Tu su još Tiago Dantas, Ante Matej Jurić, Dominik Jankov, Merveil Ndockyt, Justas Lasickas, Anel Husić i Omar-Šarif Sijarić.

Zasad su u klubu ostale najveće zvijezde. No, gazda Damir Mišković u neformalnim razgovorima otkrio je da će nakon dvomeča s Ludogorecom u kvalifikacijama za Ligu prvaka uslijediti prodaja nekih od glavnih vedeta. Za oko tri i pol milijuna eura otkupio je od Fiorentine preostalih 50 posto prava na Tonija Fruka, što znači da na stolu već ima nekoliko ponuda za njega, a uskoro će taj transfer znatno napuniti blagajnu kluba s Rujevice.

Iz Njemačke pak stiže interes za Niku Jankovića, igrača koji se jednako dobro snalazi u veznom redu i na krilu. Kapetan i golman Martin Zlomislić na meti je nekoliko francuskih klubova. Stasitog stopera Stjepana Radeljića, koji je ušao u posljednju godinu ugovora, pokušao je dovesti Dinamo, ali Mišković je, prema mišljenju čelnika kluba iz Maksimirske 128, tražio previsoku cijenu.

Mišković već godinama pokušava prodati klub. Već neko vrijeme vodi razgovore sa stranim investitorima, a zasad je najviše zapeo za američkog biznismena Billa Foleyja. Najviše ga poznaju kao vlasnika NHL kluba Vegas Golden Knights, kojeg je osnovao 2016. godine, a koji je u vrlo kratkom roku postao jedan od najjačih timova lige, osvojivši Stanley Cup 2023. godine. Osim Vegas Golden Knightsa, Foley posjeduje i razvojni AHL klub Henderson Silver Knights te indoor nogometni tim Vegas Knight Hawks.

U nogometu je Foley od 2022. godine predsjednik engleskog Premierligaša AFC Bournemoutha, a njegova investicijska grupa ima udjele i u francuskom FC Lorientu te škotskom Hibernianu. Rijeka prvo kolo otvara u nedjelju, od 18.45 sati dočekuje Slaven Belupo.

Pripremne utakmice:

28. lipnja, 18.30: Rijeka - ND Primorje 2-1 (Rijeka)

5. srpnja, 17.00: Rijeka - Oleksandrija 4-1 (Kranjska Gora)

9. srpnja, 17.00: Rijeka - Čukarički 0-2 (Kranjska Gora)

13. srpnja, 11.00: Rijeka - Bravo 2-1 (Kranjska Gora)

13. srpnja, 14.00: Rijeka - Göztepe 0-1 (Kranjska Gora)

23. srpnja, 18.00: Rijeka - Brinje Grosuplje 2-0 (Rijeka)

Dinamo

Dinamo je ovoga ljeta doživio remont epskih razmjera. Zvonimir Boban od prvog je dana lipnja počeo i službeno povlačiti konce u Maksimirskoj 128, čelni čovjek "modrih" u dva je mjeseca napravio potpuni remont Dinama. Zagrepčani je u dosadašnjem dijelu prijelaznog roka napustio 21 igrač (!?), u Maksimir je stiglo 13 novih imena.

Na klupu "modrih" zasjeo je Mario Kovačević koji je dobio 45 dana priprema uoči nove sezone. Istina, u Dinamu je bilo neočekivano puno promjena, već ćemo na osječkoj Opus Areni vidjeti jesu li sve "kockice" dobro posloženo. Ili će "modri" i dalje biti momčad - "u izgradnji". Pitanje je samo do kada, ima li Kovačević dovoljno vremena.

Dinamo je prodajama Baturine i Sučića odradio dva velika transfera, dobro napunio klupsku blagajnu, a onda je krenuo - "raspašoj". Redove hrvatskog viceprvaka napustio je niz bitnih igrača poput Petkovića, Pjace, Ademija, Ristovskog, Bernauera, Kange..., vodio je tu Boban i "tihi rat" s bivšim sportskim direktorom Markom Marićem. I uglavnom tjerao što je ovaj prije njega dovodio.

Jasno, bilo je i puno dolazaka, "modri" su dovodili igrače Bayerna (Vidović, Perez Vinlöf), Barcelone (Dominguez), pa iskusne igrače s nastupima za španjolsku (Villar) i austrijsku (Ljubičić) reprezentaciju. Dinamo je kupovao i u Puli (Lisica, Valinčić), Rijeci (Goda), Lokomotivi (Mudražija), Osijeku (Soldo), Šibeniku (Kulušić). A kao "šlag na tortu" stigli su Beljo i McKenna.

Kovačević ima dosta kvalitetan i širok roster, njegov je zadatak jasan - vratiti naslov prvaka u Maksimir. Svakako proći i ligašku fazu Europske lige, pokušati osvojiti i Rabuzinovo sunce. Trener Dinama u početnoj postavi "vidi" čak devet novih igrača, od starih lica tu su tek Nevistić i Mišić. A to znači kako su na klupu preselili i donedavno ključni igrači poput Pierre-Gabriela ili Stojkovića.

Jasno, bilo je i puno dolazaka, "modri" su dovodili igrače Bayerna (Vidović, Perez Vinlöf), Barcelone (Dominguez), pa iskusne igrače s nastupima za španjolsku (Villar) i austrijsku (Ljubičić) reprezentaciju. Dinamo je kupovao i u Puli (Lisica, Valinčić), Rijeci (Goda), Lokomotivi (Mudražija), Osijeku (Soldo), Šibeniku (Kulušić). A kao "šlag na tortu" stigli su Beljo i McKenna.

Kovačević ima dosta kvalitetan i širok roster, njegov je zadatak jasan - vratiti naslov prvaka u Maksimir. Svakako proći i ligašku fazu Europske lige, pokušati osvojiti i Rabuzinovo sunce. Trener Dinama u početnoj postavi "vidi" čak devet novih igrača, od starih lica tu su tek Nevistić i Mišić. A to znači kako su na klupu preselili i donedavno ključni igrači poput Pierre-Gabriela ili Stojkovića.

Dinamo mora uz rezultat i dobre igre razvijati i mlade igrače, a Boban je svom trenera po tom pitanju podario nekoliko nebrušenih dijamanata. Od Domingueza, Perez Vinlöfa, Vidovića, Belje..., do onih najmlađih u vidu Jakirovića i posebno 16-godišnjeg Varele. Koji je, treba nadodati, na pripremama zabio dva gola, dodao i jednu asistenciju. Puno više od nekih...

Pripremne utakmice:

1. srpnja: Dinamo - Radomlje 2-2 (Radomlje)

2. srpnja: Dinamo - Bravo 4-1 (Preddvor)

5. srpnja: Dinamo - Široki Brijeg 2-3 (Radomlje)

9. srpnja: Dinamo - Ujpest 4-2 (Radomlje)

12. srpnja: Dinamo - Primorje 1-1 (Radomlje)

19. srpnja: Dinamo - Krivbas 1-1 (Zagreb)

26. srpnja: Dinamo - Sesvete 4-0 (Zagreb)

Hajduk

Zbog promjene vlasničke strukture Hajduk je krenuo u sezonu sa zakašnjenjem. Bez obzira što su Goran Vučević i Ivan Rakitić krenuli razgovarati s potencijalnim pojačanjima i prije nego li su službeno preuzeli funkcije, nije to bilo dovoljno da se "kupi" vrijeme izgubljeno na kraju prošle sezone.

Zbog svega navedenoga i momčad još uvijek nije kompletirana, što se i vidjelo u dva ogleda sa Zirom. U odnosu na prošlu sezonu Hajduk je ostao bez Kalinića, Rakitića, Uremovića, Prpića, Eleza, Trajkovskog..., po svemu sudeći i Lučića, moguće i još kojeg mladog igrača koji su u prodajnom izlogu. Nije tajna da Hajduk ima problema s financijama, da mu je za vratom i kazna Uefe zbog loših financijskih rezultata u 2023. i 2024. godini i za očekivati je da nakon Prpića još neki mladi igrač napusti klub.

Financije su se odrazile i na dovođenje novih igrača, za sada su doveli Ivušića, Karačića, Racija, Pajazitija, vjerojatno i Rebića, a u planu je dovođenje još nekoliko novih igrača. Hajduk je najlakše opisati kao gradilište na koje se dovozi materijal od kojeg Gonzalo Garcia mora posložiti i uigrati kvalitetnu momčad, vodeći protom računa o mladim igračima koji će u novoj konstelaciji snaga dobivati puno više prilika. Vidjelo se to i po pripremnim ogledima, vidjelo se to i po dva ogleda sa Zirom u kojima se trener Hajduka nije libio zaigrati s mladima.

Novi trener Gonzalo Garcia donio je i neke nove navike i postulate u igri, prvi dojam je da će pod njim Hajduk više trčati i pokrivati veći dio terena, ozbiljnije pritiskati suparnika i izlaziti iz zadnje linije s loptom. No još je puno posla pred novim trenerom Hajduka. Za sada se najvećim pojačanjem pokazao Adrion Pajaziti, nadareni veznjak koji bi u Hajduku trebao doživjeti punu afirmaciju.

Najveće ime je Ante Rebić, igrač koji je u najboljim danima bio prevaga i u puno većim klubovima nego što je to Hajduk i u puno jačim ligama od HNL-a, ali izmučen ozljedama već neko vrijeme ne pruža igre na tom nivou. Zbog toga je uostalom i prihvatio poziv Hajduka i vratio se u hrvatski nogomet. Koliko će Rebić moći i hoće krenuo u pregovore s Hajdukom. Ako Rebić potpiše i ako bude zdrav i spreman, sigurno će biti velika snaga, u protivnom...

Što se tiče ozljeda tu je najveći problem mladi Skelin koji je bio programirani nasljednik Prpića u startnoj postavi, ali ozljeda koljena bi ga mogla odvojiti od terena te natjerati da ponovno mora krenuti od starta. Pitanje je i u kakvom će statusu biti Mihael Žaper koji nikako da uhvati formu i zaigra, nakon Gattusa i Garcia osjeća da to još uvijek nije to, da se Žaper trudi ali da sa strahom ulazi u duele...

Kada je Hajduk u pitanju nikad nema mira, pa smo tako i u "sezoni kiselih krastavaca" imali pregršt događanja, od bizarne situacije s odgodama Skupštine i imenovanja novog Nadzornog odbora, preko formalnog propusta pri imenovanju Hrvoja Maleša na čelno mjesto županijskog nogometnog saveza, pa nevremena koje je poharalo Poljud i nanijelo mu ozbiljna oštećenja, do trakavice oko dolazaka i odlazaka igrača koja traju od početka prijelaznog roka. Zaključno s Ivanom Lučićem kojeg više nitko niti ne spominje kao igrača Hajduka, a on svako malo objavljuje fotografije s plaže. No i dalje je u statusu igrača Hajduka.

Pripremne utakmice:

30. lipnja, 17.30: Hajduk - CSKA Sofija 1-0 (Radomlje)

4. srpnja, 17.30: Radomlje - Hajduk 0-1 (Radomlje)

12. srpnja, 20.45: Posušje - Hajduk 0-1 (Posušje)

15. srpnja, 18.30: Hajduk - Croatia Zmijavci 4-1 (Split)

18. srpnja, 19 sati: LASK - Hajduk 2-1 (Linz)

Varaždin

Na krilima najvećeg uspjeha u povijesti kluba, izabranici Nikole Šafarića (44) ulaze u novu sezonu. Nakon četvrtog mjesta i borbe za Konferencijsku ligu, iz Zagrebačke 94 najavljuju najmanje toliko uspješnu sezonu. Obnovili su travnjak, obnavljaju se i klupske prostorije te klupski kafić, obnovili su pomoćne terene i nastavili rast.

Punu je sezonu na klupi kluba odradio jedini menadžer engleskog tipa u HNL-u, a kostur momčadi nije se previše promijenio u odnosu na prošlu sezonu. Ostali su bez najboljeg igrača Dimitra Mitrovskog (26) koji je za milijun eura otišao u ljubljansku Olimpiju.

Klub su napustili još vezni Mario Čuić (24) i Enes Alić (25). Iako se govorilo o odlasku kapetana Olivera Zelenike (32) u Saudijsku Arabiju, pregovori su neobjašnjivo propali nakon što je praktički sve bilo dogovoreno pa je popularni 'Zeki' i dalje jedna od glavnih uzdanica svlačionice.

Besplatno su doveli napadača Ivana Mamuta (28) koji je u Maleziji zabio 23 gola u 35 utakmica, Petra Bočkaja (29) koji je došao nakon što je raskinuo ugovor s Dinamom, a Iuri Tavares (24) došao je iz MLS-a i tek treba ući u formu.

Prošle su sezone bili četvrti s 49 bodova u 36 utakmica, a primili su samo 24 gola. Obrana nije bila upitna, taj je dio na visokoj razini, a nadaju se Varaždinci da će zabiti više od 28 golova te da će ove sezone proraditi i napad. A dodatna motivacija će ima zasigurno biti i sve češći posjeti izbornika 'vatrenih' Zlatka Dalića koji promatra rast kluba u gradu u kojem živi.

Pripremne utakmice:

28. lipnja, 9.30: Lokomotiva - Varaždin 1-2 (Zagreb)

5. srpnja, 18 sati: Paks - Varaždin 0-4 (Siofok)

11. srpnja, 17 sati: Varaždin - Aluminij 2-0 (Rogla)

12. srpnja, 17.30: Varaždin - Sarajevo 2-1 (Rogla)

17. srpnja, 18 sati: Varaždin - Zorja 2-1 (Varaždin)

18. srpnja, 10 sati: Sesvete - Varaždin 0-0 (Sesvete)

26. srpnja, 10 sati: Rudeš - Varaždin 0-2 (Zagreb)

Slaven Belupo

Borili su se za četvrto mjesto i igrali u finalu Kupa, ali u oba su natjecanja ostali 'kratki'. I trener Mario Kovačević otišao je u Dinamo, a na njegovo je mjesto sjeo nekadašnji igrač 'farmaceuta' i dotad pomoćni trener Mario Gregurina (37) koji je postao najmlađi trener lige.

Uz njega su tu Mateas Delić (37) i Vedran Purić (39), legende kluba s kojima će graditi neki novi Slaven. A gradi se i oko stadiona, u planu je fan shop te obnova Kušek Apaša nakon 27 godina, a bit će postavljene i montažne tribine. Novo ruho bit će na stadionu, ali i na terenu.

Klub su napustili stožerni igrači - Antonio Bosec (27) je prvi put u karijeri napustio HNL i otišao u Rumunjsku, Alen Grgić (30) sreću je potražio u Armeniji, a Marco Boras (23) u Tirolu u Austriji. Luka Lučić (30) otišao je u Poljsku u Zaglebie Lubin, a golman Ivan Sušak (27) otišao je put Singapura.

Što se dolazaka tiče, najveće je pojačanje desno krilo Josip Mitrović (25) iz Belgije, a stigli su još Ivan Božić (28) u napad, Osman Hadžikić (29) na gol te Karlo Išasegi (24) na lijevi bok. Najstarija su momčad lige s 24.7 godina u prosjeku, a u novoj sezoni trebao bi zablistati mladi Adriano Jagušić (19) koji je odlučio još ostati 'farmaceut', a ne otići na Maksimir.

S klupe će vjerojatno kretati megaiskusni Ilija Nestorovski (35), a nakon što je svoj trenerski potpis ostavio Mario Kovačević, sad će veliku priliku za to imati Gregurina u premijernoj trenerskoj sezoni među seniorima. Kapetan će mu biti Tomislav Božić (37) koji je 144 dana stariji od njega, ali i dalje predvodi 'farmaceute'.

Pripremne utakmice:

29. lipnja, 17.30: Slaven Belupo - Budućnost Podgorica 3-0 (Beltinci)

1. srpnja, 18 sati: Slaven Belupo - HUNS 4-1 (Koprivnica)

9. srpnja, 17.30: Beltinci - Slaven Belupo 0-3 (Beltinci)

10. srpnja, 17.30: Slaven Belupo - Napredak Kruševac 0-2 (Radenci)

14. srpnja, 17.30: Slaven Belupo - Mladost Donja Gorica 6-2 (Gornja Radgona)

17. srpnja, 17.30: Slaven Belupo - Oleksandrija 2-1 (Radenci)

23. srpnja, 18 sati: Slaven Belupo - Rudeš 4-2 (Koprivnica)

25. srpnja, 20 sati: Osijek - Slaven Belupo 4-0 (Osijek)

Istra 1961

Prošle sezone igrali su možda i najljepši nogomet u HNL-u, rušili su Dinamo, Hajduk, Rijeku te bili hit prvenstva uz Slaven Belupo. Nova sezona u Istri 1961 očekivano je donijela velike promjene nakon lanjske sezone i afirmacije igrača, Hajduk je uzeo trenera Gonzala Garciju, Dinamo Morisa Valinčića i Matea Lisicu, Lovro Majkić otišao je u Aris, Gagua u Dunajsku Stredu, Iovu u Dundee, a na odlasku je prema Poljud i Dario Marešić.

Istra je i utržila lijep novac, više od tri milijuna eura, koje je uložila i u ulazne transfere, prije svih tuniškog stopera Nasraouija, danskog ofenzivca Frederiksena, a iz nizozemske lige stigao je i gvinejski napadač Bangura. Konkurenciju u napada proširit će i iskusni Prevljak, koji je stigao iz Herthe.

Goran Tomić naslijedio je Garciju, a asistirat će mu dugogodišnji kapetan Slavko Blagojević, koji je završio karijeru. Puljani su našli vrhunsku trenersku zamjenu, pa bi i trebali nastaviti igrati dopadljiv i atraktivan nogomet, koji će možda i nadmašiti prošlosezonsku navijačku posjetu od rekordnih 4000 navijača u prosjeku po utakmici, po čemu je Istra bila peti najgledaniji klub HNL-a.

Pripremne utakmice:

5. srpnja: Istra 1961 - Primorje 3-1 (Bale)

12. srpnja: Istra 1961 - Slovacko 1-0 (Rogla)

16. srpnja: Istra 1961 - Bahrein 3-1 (Rogla)

19. srpnja: Istra 1961 - Wolfsberger 0-1 (Rogla)

26. srpnja: Istra 1961 - Orijent 2-1 (Pula)

Osijek

NK Osijek ulazi u novu sezonu s puno nade i ambicija za povratak u vrh hrvatskog nogometa. Nadu navijačima donio je Alen Petrović, koji je po treći put preuzeo ulogu sportskog direktora bijelo-plavih. Vratio se u Osijek nakon 2020. godine i odmah prionuo poslu, pojačavši momčad s nekoliko zanimljivih igrača.

Luka Vrbančić stigao je iz Dinama za 250.000 eura i postotak budućeg transfera. Petrović je Rijeci i Hajduku "preoteo" ukrajinskog veznjaka Oleksandra Petrusenka, koji je uspio isposlovati raskid ugovora s turskim Antalyasporom. Podsjetimo, Petrusenko je nekoć sjajno igrao za Istru 1961.

Bez odštete je stigao i bugarski veznjak Stanislav Šopov, koji je imao nekoliko zapaženih sezona u CSKA Sofiji, a ranije je nosio i dres Heerenveena. Konkurenciju u napadu zaoštrio je Švicarac senegalskih korijena – Yannick Toure. Svojedobno je igrao za mladu momčad Newcastlea, a tepali su mu da je "novi Drogba".

Ono što mora brinuti trenera Simona Rožmana jest situacija na lijevom boku. Teške ozljede pretrpjeli su Ivan Cvijanović i Roko Jurišić. Petrović je promptno reagirao i doveo Davida Čolinu na posudbu iz Augsburga. Ako bude potrebno, tu poziciju pokrit će i Domagoj Bukvić, iako se ipak bolje snalazi na krilu.

Pripremne utakmice:

02. srpnja, 18.00: Osijek - Szentlorinc 6-4 (Osijek)

05. srpnja, 18.00: Osijek - Kozarmisleny 6-0 (Osijek)

16. srpnja, 17.00: Osijek - Dinamo Kijev 1-0 (Söchau)

17. srpnja, 17.15: Osijek - Ujpest 0-1 (Radomlje)

24. srpnja, 19.00: Osijek - Cibalia 1-1 Osijek)

25. srpnja, 20.00: Osijek - Slaven Belupo 4-0 (Osijek)

Lokomotiva

Lokomotiva ulazi u novu sezonu HNL-a protiv Vukovara (20 sati, Maksimir) s velikim promjenama. Novi trener Nikica Jelavić (39), značajan promet u igračkom kadru i privremeni "dom" na Maksimiru najavljuju turbulentno, ali zanimljivo razdoblje za klub s Kajzerice.

Bivši reprezentativac i donedavni trener juniora, s kojima je uzeo duplu krunu, naslijedio je Marija Cvitanovića. Imat će podršku u iskusnim igračima poput Leonarda Sigalija (38), Domagoja Antolića (35) i Denisa Kolingera (31), koji su produžili ugovore i ostaju ključni dio momčadi. Klub je napustio Art Smakaj (LASK), a kapetan Fran Karačić preselio je u Hajduk.

S druge strane, nakon 11 godina vratio se Mario Šitum (33), dok su stigli i golman Josip Posavec (29) te veznjak Aleks Stojaković (21). Španjolski vic u igri donose krila David Virgili (26) i José Manuel Raigal (25). Lokomotiva će domaće utakmice igrati na Maksimiru, što donosi deseterostruko veće troškove. Najveći problem za Jelavića je napad, gdje je uoči sezone jedina prava opcija bio mladi Noel Đurković (18).

Pripremne utakmice:

28. lipnja, 9.30: Lokomotiva - Varaždin 2-1 (Zagreb)

5. srpnja, 11 sati: Lokomotiva - Nyiregyhaza 1-1 (Slovenija)

9. srpnja, 18 sati: Lokomotiva - Krško 9-1 (Zagreb)

12. srpnja, 18 sati: Lokomotiva - Rudar Velenje 3-1 (Zagreb)

16. srpnja, 12.30: Lokomotiva - Club Brugge 0-3 (Roosendaal)

19. srpnja, 16.30: Lokomotiva - AZ Alkmaar 1-2 (Roosendaal)

23. srpnja, 19.30: Lokomotiva - NAC Breda 1-0 (Roosendaal)

Gorica

Opasno se živjelo u Velikoj Gorici prošle sezone, vodila se borba za ostanak, ali Mario Carević izvukao je najbolje iz momčadi kad je najviše trebalo i Gorica je na kraju mirno ostala dio elite HNL-a. Štoviše, klub iz Turopolja bio je peti najuspješniji domaćin osvojivši čak 30 bodova. Izvan "velike trojke" bolji je bio samo Varaždin, ali zato je Gorica bila uvjerljivo najlošiji gost osvojivši tek sedam bodova.

Iste borbe Gorica, u kojoj je ljeto donijelo mali "autobusni kolodvor", privatizaciju kluba u režiji izvršnog dopredsjednika Karamatića, ali i zamjenu travnjaka, mogla bi voditi i u sljedećih desetak mjeseci. Zaradili su 250.000 eura na transferu Tibora Halilovića u iranski Tractor, a bez odštete su otišli i mnogi članovi udarne momčadi; Banić, Ndockyt, Šlogar, Maloča, Krizmanić, Majstorović, Štiglec, Fall, Matar Sagna, Steenvoorden...

Šibenska veza odradila je svoje pa su sa Šubićevca stigli Pozo, Kavelj i Perić, a svlačionicu su popunili golman Pelko iz Vukovara, (drugi najskuplji igrač po TM-u nakon Pršira), Duraković iz Sarajeva te iskusnija imena poput Pavičića, Čabraje, Filipovića, a moguće da će i još pokoje do kraja prijelaznog roka.

Pripremne utakmice:

4. srpnja: Gorica - Šahtar 0-1 (Brdo kod Kranja)

6. srpnja: Gorica - HUNS 2-2 (Velika Gorica)

12. srpnja: Gorica - Široki Brijeg 4-2 (Kranjska Gora)

16. srpnja: Gorica - Austria Klagenfurt 3-1 (Kranjska Gora)

19. srpnja: Gorica - Charlton 0-2 (Kranjska Gora)

24. srpnja: Gorica - Ilirija 1911 4-1 (Kranjska Gora)

25. srpnja: Gorica - Triglav 1-3 (Kranjska Gora)

Vukovar

Početkom Domovinskom rata, u progonstvu, u Zagrebu je osnovan Vukovar '91. Klub je u sezoni '99/00. čak zaigrao u elitnom rangu. Klub je prestao s radom veljače 2012. godine zbog dugova. Kao pravni subjekt službeno je ugašen 31. srpnja 2017. godine. Umjesto njega, osnovan je novi klub - HNK Vukovar 1991. Već godinama vodi ga bankar Markus Buzov, njemački Hrvat.

Zanimljivu družinu složio je Vukovar za premijernu sezonu u HNL-u. Trener Gordon Schildenfeld, nekoć “vatreni”, u svlačionici ima čak pet igrača koji imaju bar jedan nastup u ligama “petice”, a to su Samuel Koeberlé i Tyrone Tormin (Ligue 1), Eniss Shabani i Törles Knöll (Bundesliga) te Rafael Camacho (Premiership). Više igrača s iskustvom igranja u tim ligama ima samo Dinamo, njih 10...

Budući da nema adekvatan stadion, Vukovar će svoje utakmice igrati u Vinkovcima. Najam stadiona stajat će ih više do 800.000 eura. Vukovar je u spomenutom domu Cibalije sredio reflektore, VAR sobu, brojače ulaznica... Blagajnu Vukovara napunio je transfer golmana Ivana Mandića (22). Njegove sjajne obrane u Prvoj NL nisu prošle nezapaženo, doveo ga je za dva milijuna eura portugalski prvoligaš Casa Pia. Vukovar večeras od 20 sati gostuje kod Lokomotive.

Pripremne utakmice

27. lipnja, 18.00: Szentlorinc - Vukovar 1991 2-2 (Szentlorinc)

05. srpnja, 18.00: Vukovar 1991 - Sarajevo 3-0 (Vukovar)

11. srpnja, 18.00: Domžale - Vukovar 1991 0-0 (Domžale)

17. srpnja, 17.30: Vukovar 1991 - Ittihad Kalba (Kidričevo)

19. srpnja, 17.00: Goztepe - Vukovar 1991 2-2 (Preddvor)

HNL statistika

Foto: Sofascore za 24sata

Foto: Sofascore za 24sata

Foto: Sofascore za 24sata

Foto: Sofascore za 24sata

Foto: Sofascore za 24sata

Foto: Sofascore za 24sata