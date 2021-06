Za ulazak u Englesku navijači iz Hrvatske moraju se testirati najmanje 72 sata prije polaska, a po dolasku moraju u desetodnevnu karantenu. Dobra vijest je što se karantena može prekinuti nakon pet dana, ako test bude negativan.

Kako do Engleske i Škotske, kako bodriti Hrvatsku na Wembleyu i Hampden Parku, najčešće je pitanje hrvatskih navijača. Naravno, nikad se nisu susreli s ovakvom situacijom, kad su i ulaznice samo bezvrijedni papirić. Kao u svakoj priči, i u ovoj postoje dobre i loše vijesti. Dobra vijest je da je Glasgow s treće razine ograničenja pao na drugu, mjere su popustile, pa se sad može napuštati grad, kao i još neke olakšice. Dobra vijest je i da se po dolasku u Englesku karantena može prekinuti nakon pet dana...

Ovo potonje znači da biste, ako želite 13. lipnja biti u Londonu, morali krenuti najkasnije u ponedjeljak. Naravno, pod uvjetom da rezultate testa dobijete isti dan. E, sad, naravno, ima i loših vijesti, a to je da se po dolasku u Englesku morate testirati drugi i osmi dan, bez obzira na to hoće li test nakon petog dana pokazati da ste negativni. Paket od dva testa, drugi i osmi dan je obavezan. Cijena dva testa je 1500 kuna, pa unaprijed pripremite novac.

- Nama navijači puno nedostaju, možda i najviše. Uvijek smo imali podršku, a nogomet nema smisla bez navijača. Nadam se da će stadioni biti barem napola puni, no teško je očekivati da si ljudi mogu priuštiti sve novonastale troškove. Bio bih presretan da je pun stadion hrvatskih navijača, tko ne bi poželio biti na otvaranju protiv Engleske na Wembleyu. Navijači nam cijelo ovo vrijeme nedostaju - kaže Dalić.

Put u Englesku nije jeftin. Kao što smo rekli, minimalno dva testa na COVID stoje 1500 kuna, a tu dodajte i let avionom iz Zagreba, koji stoji 258 eura. Leti se Kim Royal Dutch Airlinesom, a let je u ponedjeljak u 16.50 sati iz Zagreba. U Londonu se vrlo lako može pronaći smještaj za dvije noći za stotinjak eura. Inače, ako ćete već krenuti prema Engleskoj, da vam nije palo na pamet pokušati izigrati stroge engleske COVID zakone. Za kršenje karantene ili izolacije kazne idu i do 150.000 kuna, a Englezi neće imati milosti za vaše financijske probleme i izgovore “nisam znao”. Pamet u glavu, smije se ići, ali poštujte stroge mjere. I navijajte kao uvijek, vi ste snaga momčadi...

