Volim kad je žestoko a ni igrači ne vole kad je igra 'bevanda'...

Treći derbi Hajduka u devet dana, nakon remija u Osijeku i poraza na Poljudu protiv Dinama, momčad Igora Tudora u nedjelju gostuje kod Rijeke. Jedna bod iz prva dva derbija manje je od očekivanja, a Rujevica teren na kome se teško vaditi, u zadnja tri ogleda Hajduk se iz Rijeke vraćao s remijem.

Iz Rijeke najavljuju oštrog i agresivnog Hajduka. Kako to komentirate?

- Mislim da ne možeš tako u jednoj ili dvije riječi okarakterizirati momčad. Mi smo takvi kakvi jesno, u Rijeci očekujem pravu utakmicu, tamo je uvijek tako, protiv jedne dobre momčadi koja se konsolidirala u sustavu 3-5-2, definitivno neće biti lako. Očekujem pravu utakmicu, pravi test za nas... Protiv Osijeka i Dinama smo uzeli jedan bod, ali samo u dobrom momentu, igrači su optimistični, dobri, pozitivni, idemo sa svojom pričom tamo, pa što bude.

O derbiju s Dinamo se s tehničko taktičkog aspekta može pričati samo do isključenja Ismajlija. Kako ste vi vidjeli taj dio utakmice dok ste bili na terenu s jednakim brojem igrača?

- Meni je drago da smo mi bili ravnopravni s momčadi koja je dobra. To je bilo jedno jako dobro poluvrijeme, dva žuta kartona na centru to je posebna priča iz koje treba izvući pouke... Meni je jako žao što je tako ispalo, baš bih volio vidjeti kako bi to bilo da smo igrali 11 na 11 do kraja... Moram naglasiti da mi je bio super mentalitet igrača i nakon isključenja. Ljuti smo i razočarani rezultatom, ali imamo vjeru...

Stipe Radić silom prilika odigrao je poluvrijeme protiv Dinama, prema onome što smo vidjeli do sada za očekivati je da će na Rujevici on početi od prve minute. S maskom ili bez nje, kakva je preporuka liječnika...?

- Bez maske. Stipe se vratio, na je dobrom putu, u dobrom stanju, žao mi je što i Vušković, o kome imam dobro mišljenje, nije dobio minutažu koju je mogao, ali lom ruke ga je onemogućio da normalno trenira pa je još uvijek bez minutaže, a u ovakvoj utakmici staviti igrača bez minutaže nije dobro...

Ima li igrača koji do sada nisu igrali ali 'kucaju' na vrata, dižu se?

- Ima igrača koji se dižu, vidjet ćemo hoće li im prilika biti Rijeka ili neka druga utakmica. Uvijek je teško nekoga staviti koji nema minutažu, da budem iskren, nisam siguran što mi neki igrači mogu dati na nekim pozicijama. Težimo standardizaciji, dobili smo je, ali kad bude prilike, vrlo rado ću probati igrače koji bi mogli imati čak i veću kvalitetu nego ovi koji trenutno igraju.

Rujevica je jedini stadion u Hrvatskoj na koji ne mogu doći svi navijači Hajduka koji bi željeli, iako stadion nije pun. Što mislite o tome?

- Neobično mi je i čudno to, ali ne znam što bih još dodao.

Koliko su igrači potrošeni nakon dva derbija u istom tjednu?

- Razmišljali smo i o tome, to je tako, s obzirom na naš način igranja, na kadar... Mislim da će biti svježine, imamo i tri zamjene, izvući ćemo mi tu utakmicu. Rijeka je za razliku od nas imala lakšeg protivnika i dan više odmora, ali ne trebao o tome razmišljati...

Bi li bili zadovoljni bodom?

- Ne volim odgovarati na ta pitanja. Mi želimo pobijediti. Rijeka je na bod od nas, ali ima još puno bodova do kraja, imamo mi i momčadi koje nam dolaze kući, imamo kvalitetu i cilj sezone ćemo ostvariti. Ja sam pun optimizma i vjere u igrače koji razmišljaju kao ja.

Rožman navodno priprema posebnu taktiku, što očekujete od Rijeke?

- Oni neće mijenjati niša po pitanju sustava, dobro su se snašli u tih 3-5-2, ne znam samo hoće li igrati Franko. Teško je mijenjati stil u kratkom vremenu, mislim da tu neće biti velikih iznenađenja, a pobijedit će momčad koja bude imala veću želju, koncentraciju, momčad koja bude manje griješila.

Dimitrov je dobro čuvao Petkovića, hoće li on pratiti i Andrijaševića?

- Imamo mi plan, razmišljamo kako ćemo se postaviti ako Franko igra i ako ne igra, znamo da je on više 'desetka' nego napadač, koji se dobro ubacuje, gledali smo ih i pripremit ćemo se.

Rijeka je dala puno golova u zadnje vrijeme tako što je Štefulj centrirao za Čolaka. Što planirate učiniti?

- Štefulj ne smije centrirati a Čolaku ćemo stajati blizu, ha, ha, ha...

Rijeka je jedina momčad koju niste dobili u HNL-u?

- Individualna statistika je nebitna. Ja se sjećam momčadi Rijeke sa Jajalom, Kramarićem, Benkom, Malešom... Imali su oni godinama jako ozbiljna momčad, sa sjajnim igračima. Imao sam Jajala u Udineseu, to je top topova igrač. Imali su nemoguću momčad, dobrog trenera Keka, uzeli su prvenstvo... Je li to puno ili malo, ja to ne znam, ali kao i svugdje u nogometu, kad ima novaca kupuješ igrače, pobjeđuješ, osvajaš, nije to tajna ni Rijeke ni bilo koga drugoga. I sada oni imaju dobru momčad, ali tada je bila bolja.

Rijeka uvijek ima veći motiv protiv Hajduka nego primjerice protiv Dinama?

- Ne mogu ja to izmjeriti, ali tako treba biti. Ja volim kad je žestoko, ne vole ni igrači doći pa da bude ''bevanda''...