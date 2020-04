Volio bi naslijediti Linu: Nadam se da ću opet voditi Hrvatsku

Nakon 4. kola doigravanja za naslov prvaka, Tatran Prešov Slavka Goluže (48) imao je četiri boda više od drugoplasirane Povaszke Bystrice te utakmicu manje. Put prema naslovu bio im je otvoren, ali korona virus zaustavio je sve Golužine nade u osvajanje naslova. Prvenstvo je prekinuto, a momčad raspuštena.

- Naime, dan nakon uzvratnog susreta s PPD Zagrebom u SEHA – Gazprom ligi i našeg ispadanja iz toga natjecanja, momčad je otišla u karantenu, spremajući se za nastavak prvenstva. Ali samo dva dana nakon toga u Slovačkoj je proglašena nacionalna karantena vezana uz koronavirus i mi smo morali prekinuti treninge, odnosno otići u izolaciju - započeo je Goluža za sportnet pa nastavio:

- Potkraj ožujka donesena je pak odluka da se prvenstvo prekida, i za ovu sezonu neće biti prvaka, ispadanja ili ulaska u Prvu ligu. Nas je to dakako najviše pogodilo jer smo imali otvoren put do naslova, s obzirom na bodovnu prednost i susret manje, a vjerujem da bi osvojili i Kup da se on održao, jer smo realno najbolja momčad u toj zemlji. Nakon toga smo raspustili momčad - objasnio je Goluža koji još ne zna hoće li se prvenstvo nastaviti.

Sa Tatranom je dogovorio uvjete za početak priprema za nadolazeću sezonu, a koliko može prati i hrvatsku rukometnu scenu. Smatra kako je potrebno razvijati ligu i tražiti potencijal za reprezentaciju koju bi jednog dana ponovno volio voditi.

- Najprije da kažem, da reprezentacija u ovom trenutku ima izbornika. Gospodin Lino Červar je bezbroj puta pokazao da je naš najbolji trener. I logično mi je da on, nakon razgovora sa Savezom nastavi voditi ekipu do Olimpijskih igara u Tokiju, neovisno o tome što su one pomaknute za godinu dana. Koga će HRS odabrati nakon toga, ja ne znam. Ali s obzirom na tri medalje u pet godina, koliko sam vodio reprezentaciju, imam pravo na nadu. Mi smo u to vrijeme igrali odličan rukomet, mislim da to nitko ne može osporiti. Naravno da bih volio još jedanput voditi reprezentaciju. Pogotovo sada nakon novih godina trenerskog iskustva u klubu. Ali nije na meni da se namećem. HRS dobro zna što i koliko ja mogu ponuditi - zaključio je Slavko Goluža.