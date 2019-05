'Volio bih imati igrača Bišćana u Rijeci, na finale LP neću ići'

Trener Rijeke, Igor Bišćan. Za prijatelje 'Beli'. 41 godina, 22 trofeja.

Kao trener: prvak Druge HNL s Rudešom, dupla kruna s Olimpijom, Kup s Rijekom. Kao igrač: osam puta prvak Hrvatske, četiri hrvatska Kupa i jedan Superkup s Dinamom pa dva engleska Liga kupa, Community shield, Uefa Superkup i Liga prvaka s Liverpoolom.

18 trofeja u 15 godina igračke karijere pa četiri trofeja u prve tri godine trenerske karijere. Rabuzinovo Sunce trenutno 'u dnevnom boravku', osvojeno protiv cca. duplo jače momčadi. Rođeni pobjednik!

- A ne mogu to za sebe reći. Ali da me ide, ide me! Ima tu i sreće, normalno. Pravi klubovi u pravo vrijeme - počinje Bišćan razgovor za 24sata dan nakon senzacionalnog trijumfa u Puli.

Tri komada Dinamu i trofej... Kako ste igračima pomirili dvije činjenične priče: 'Dinamo je puno bolji od nas' i 'Idemo osvojiti Kup'?

- Sami su to napravili. Tako što su Dinamu u četiri tekme dozvolili da nas pobijedi samo jedno poluvrijeme. Svjesni smo svi Dinamove superiornosti u kvaliteti, a kompenzirali smo borbenošću i pametnom taktikom. Nisam im ništa posebno govorio ni prije finala, ni na poluvremenu. Sve smo ti zapravo zajedno pripremali kroz svih ovih 7,5 mjeseci. Kup je kruna.

Trener ste koji, inače, ne ulazi igračima u svlačionicu.

- U njihovu svlačionicu samo kad je sastanak, ali ne bez ozbiljnog razloga i dogovorenog sastanka. Neka slobodno razgovaraju međusobno. Ne mislim da bi ih moja nazočnost nešto jako ušutkala, ali sjećam se mojih igračkih dana... To je njihov prostor.

Kvržić naprijed... To je bio ključan potez osvajanja trofeja na Drosini?

- Jako smo dobro iskoristili zadnju utakmicu na Rujevici s Dinamom prije finala. Bili smo dobri, ali ne opasni prema naprijed. Tako sigurno ne bi izdržali 120 minuta u Puli. A Kvrža je bio taj koji donio dimenziju više. Plus: Capan je iza njega odigrao vrhunski.

Bišćan, Tomečak, Pavičić, Halilović, Capan, Mamić... Purgeri su srušili Dinamo.

- Ne znam ima li simbolike, ali jesmo svi prošli kroz Dinamo i sigurno je ostavio pozitivnog traga. Respekt prema poslu i klub za koji nastupamo. Sad smo u Rijeci i, ako ikako budemo mogli, opet ćemo ih pobijediti.

Za koga su navijali frendovi Mikić, Silvio Marić, Šokota...?

- Bili su na tekmi, kažu da se jesu čudno osjećali! Ali ipak im je najviše bilo im je drago; zbog mene.

Gdje ste slavili? S igračima, s Miškovićem, s obitelji...?

- Svi skupa u jednom riječkom pubu. Proslava je bila u skladu s važnošću osvojenog trofeja - smije se Bišćan.

U sedam i pol mjeseci Rijeku ste u HNL-u s petog mjesta vratili u Europu i to na poziciju br. 2 koja donosi dva tjedna tj. mjesec dana više priprema u odnosu na treće ili četvrto mjesto, a onda još i sezonu napravili trofejnom, dakle: doslovno povijesnom. Kako?

- Neću biti preskroman, realan sam: napravili smo nešto posebno. U onom trenutku kada sam preuzeo momčad u onom stanju malotko je vjerovao u ovo. Ali desilo. A tajna je bila i ostala: rad. I zajedništvo u momčadi i cijelom klubu.

Imate li kakva posebna pravila: zabrana mobitela uz ručak, kazne za kašnjenje i slično?

- Ne. Ne vjerujem u nadzor nego pravi sportski motiv igrača. Pokazali su da im vjerujem s pravom.

Zaslužuje li, uz Slugu, još neki od vaših igrača poziv u reprezentaciju?

- Izbornikov posao, neću sigurno ulaziti u te procjene. Štogod rekao krivo bi se procijenilo.

Abnormalno puno ozljeda je bilo. Jeste li gdje pogriješili u zimskim pripremama?

- To i dan-danas analiziramo. Nismo sigurni. Mislim da su peh i promjena u načinu rada dio uzroka. Pojačani intenzitet rada vjerojatno jest imao određene posljedice. Uz teške terene u prvih nekoliko proljetnih kola možda malo previše opterećenja jest učinilo svoje. Ali unatoč svemu, sezona nam je fantastična!

Sutra protiv Belupa igraju juniori?

- Uglavnom, da.

Je li je moguće da ste preksinoć prvi puta bili na Korzu?

- Istina.

Navijači su na Drosini bili fantastični. Jeste li u ovih 7.5 mjeseci razgovarali s ikim od njih?

- Jesam. Bili smo na jednom kraćem razgovoru. Dosta pozitivnome, ali problemi se nisu do kraja riješili što svi mogu vidjeti. Na Drosini se vidjelo kolika je razlika kad imamo takvo navijanje ili ne.

U profesionalnoj igračko/trenerskoj karijeri izgubili ste samo jedno jedino finale, s Panathinaikosom protiv AEL Larisse 2007.?

- Jedno ste zaboravili. Engleski Liga kupa, s Liverpoolom od Chelseaja. Izgubim i ja ponekad...

Predsjednik Mišković nepopravljivi optimist, a trener Bišćan nepopravljivi realist. Ispada odlična kombinacija.

- Je. I procjena nas obojice i uspješnost te kombinacije. Predsjednik je nevjerojatan. Nosi cijeli klub!

"Moramo se dobro pripremiti za prijelazni rok". To ste izjavili 15 minuta nakon osvojenog Kupa. Svjesni ste da Uprava jedva čeka prave ponude i da vas vjerojatno čeka 'sve ispočetka'?

- A je, uvijek je ista priča u ovo doba godine. Ali svi želimo da Rijeka bude bolja nego ove sezone i napravit ćemo sve da tako bude bez obzira na prijelazni rok. To smo se već dogovorili i prema tome idemo.

Zato što je dvoznamenkasti broj bodova zaostatka za Dinamom u ligi... Ipak malo previše?

- U jednom prijelaznom roku to ne možemo stići, ali možemo i trebamo smanjiti razliku.

Tko vas je od igrača najpozitivnije iznenadio u ovih 225 dana koliko ste u Rijeci?

- Nikoga neću isticati. Nema šanse. Ne bi bilo ni najmanje pravedno, a ni pošteno.

Bi li trener Bišćan volio imati igrača Bišćana u momčadi?

- Iskreno, bih.

Je li vam Bjelica nešto posebno rekao nakon tekme?

- Uobičajeno čestitanje.

Mikić nam je rekao u intervjuu da ste ga zvali u Rijeku, sa 39 godina...

- Jesam i bio samo 100% ozbiljan, ali on je bio još odlučniji u odbijanju. Rekao mi je: "Bilo bi smiješno da dovodiš svog kuma od skoro 40 godina". I tu sam zašutio. A sigurno je još mogao igrati.

Zašto ne idete na finale Liverpool-Tottenham u Madrid?

- Zato što sam ranije odgovorio odlazak na odmor s obitelji, a nema šanse da taj dogovor pregazim.

Župarić vas je na prijevaru morao "natjerati" da kažete par riječi navijačima na dočeku. Zašto?

- Zato što je to bio njihov moment, trenutak za igrače, a ne za mene. Stajao sam iza njih i uživao.

Citat je star 20 godina: "Šutljiv sam, a i-zu-ze-tno tvrdoglav". Je li se tu išta promijenilo?

- Je. Ipak sam manje tvrdoglav, ali jednako šutljiv. Ako mogu izbjeći razgovor, uvijek ću tako učiniti - rekao je Bišćan na kraju razgovora za 24sata.

Rođeni pobjednik kojeg 95% Riječana obožava!

Igor Bišćan u brojkama: