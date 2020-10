''Misli da je zgodnija nego \u0161to je, debela koljena'', ''U 60-ima sam i rodila sam dvoje djece, a izgledam bolje nego ti'', ''Male sise'', neki su od komentara na profilu uspje\u0161ne skija\u0161ice.\u00a0

- Me\u0111utim, uvijek se sjetim da sam upravo s tim tijelom uspjela posti\u0107i nevjerojatne stvari u svom \u017eivotu i ponosna sam na to koliko sam jaka. Ne nosim veli\u010dinu nula i to mi je sasvim uredu. Jedna od stvari koju vam svima mogu obe\u0107ati je da nikada nisam foto\u0161opirala svoje fotografije i ponosna sam \u0161to nikada nisam radila plasti\u010dne operacije, bilo kakve vrste. Nema botoxa, nema filera niti malih estetskih zahvata. Ja sam sto posto prirodna i sto posto Lindsey. Dakle svima koji se osje\u0107aju nesigurno ili lo\u0161e zbog svog izgleda; budite jaki i zdravi, volite se bez obzira na to \u0161to 'hejteri' ka\u017eu. Posebno hvala svima onima koji me podr\u017eavaju!' -\u00a0dodala je Lindsey -

Lindsey osim\u00a0celulita i prirodne ljepote ima\u00a082 pobjede u Svjetskom kupu, 137 pobjedni\u010dkih postolja, \u010detiri\u00a0velika i 16 malih kristalnih Globusa te dva svjetska i olimpijsko zlata.\u00a0

U \u017eelji da se nekom bolje prika\u017eemo, sve vi\u0161e \u017eena (ali i mu\u0161karaca), provla\u010di svoje fotografije kroz razne filtere i sre\u0111uje ih u Photoshopu. Lindsey je zasigurno jedna od rijetkih, \u010dije fotografije na dru\u0161tvenim mre\u017eama pokazuju pravu nju. Uz sve filtere i opcije uljep\u0161avanja koje\u00a0nam se nude,\u00a0name\u0107e nam se nerealna slika kako bi trebali\u00a0izgledati, \u0161to u kona\u010dnici mo\u017ee dovesti do nezadovoljstva i nesigurnosti, a posljedi\u010dno tome dolaze i kritike hejtera jer netko nije 'savr\u0161en'. Preko 80 posto \u017eena ima celulit, tako da drage \u017eene, ne sramite se svog tijela jer ako ga i najuspje\u0161nija skija\u0161ica\u00a0u povijesti Svjetskog kupa ima, nije grijeh da ga i vi imate.