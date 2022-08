Vonn se oprostila od majke: Otišla je dok sam je držala za ruku. Sretna sam što se ne pati

Legendarna američka skijašica Lindsey Vonn doživjela je veliki gubitak. Njezina majka Lindy Lund preminula je u četvrtak nakon što se godinu dana borila amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).

Jedna od najboljih skijašica u povijesti se od majke oprostila na Instagramu s emotivnom objavom.

- Izgubila je bitku s opakom bolešću. Preminula je dok sam je držala za ruku. Tako sam zahvalna na svakom trenutku, na svoj ljubavi, ali sam također zahvalna što više ne pati. Bila je svjetlost koja nikada neće izblijedjeti - napisala je emotivna Vonn.

Pozvala je svoje pratitelje da u spomen na njezinu majku podrže udruge koje prikupljaju sredstva za borbu protiv bolesti koja je ugasila život njezinoj majci.

Ona je u svojoj knjizi, koju je pisala prošle godine, napisala posvetu svojoj majci kada je oboljela od ove opake bolesti. Sada je tu posvetu podijelila sa svima.

- Ova je knjiga posvećena mojoj majci. Ona je moje nadahnuće ne zbog onoga što je učinila za moju skijašku karijeru, već zbog toga što me njezina trajna pozitivnost oblikovala u osobu koja jesam, i što je najvažnije, izvan staza. Za svaku nedaću s kojom sam se suočila, u njoj sam nalazila perspektivu i inspiraciju. Kroz mnoge poteškoće u njezinom životu, samo su je učinile jačom, ljubaznijom i skromnijom. Ta vrsta odlučnosti je ono što me oblikovalo odmalena; znala ja to tada ili ne, sada znam. Mama, nadam se da ću jednog dana biti čvrsta kao ti. Nadam se da ću svakom danu pristupiti s toliko energije i optimizma kao i ti. Nadam se da ću jednog dana odgojiti svoju djecu da budu nevjerojatni poput tebe. Volim te - napisala je emotivna Vonn.

Legendarna Amerikanka umirovila se prije tri godine, a pamtit ćemo ju kao jednu od najvećih svih vremena. Osvojila je četiri Velika kristalna globusa uz još 16 Malih kristalnih globusa. Ima i tri olimpijske medalje, uz jedno zlato, a osam puta ugrabila postolje na Svjetskom prvenstvu, uz dvije zlatne medalje. Čak 82 puta je pobijedila u Svjetskom kupu što ju stavlja na drugu mjesto najuspješnijih skijaša uopće. Ispred nje je samo Ingemar Stenmark s četiri pobjede više.

Nakon karijere je ušla u poslovne vode. Pokrenula je brend luskuznih naočala i napisala knjigu.

Najčitaniji članci