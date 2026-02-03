Vonn želi skijati s pokidanim ligamentom: 'Ne gubim nadu'

Američka skijašica Lindsey Vonn (40) doživjela je pad na spustu u Crans Montani pri kojem joj je puknuo prednji križni ligament koljena. Ovakve ozljede udaljavaju sportaše od kompetitivnih natjecanja do godinu dana, ali Amerikanka će riskirati i skijati s jednim zdravim koljenom.

- U petak u Crans Montani mi je potpuno puknuo križni ligament u lijevom koljenu. Danas sam skijala i osjećam se stabilno i snažno. Koljeno mi nije otečeno i mislim da ću uz pomoć ortoze moći nastupiti u nedjelju, izjavila je Vonn.

U nedjelju će tako Vonn nastupiti u spustu na Olimpijskim igrama u sjevernoj Italiji, koje će službeno započeti u petak, a završiti 22. veljače. Prvi službeni trening u olimpijskom spustu je u četvrtak.

- Učinit ću sve što je potrebno da budem tamo. Ne plačem, držim glavu visoko. Tjedan dana me dijeli od onoga što se činilo nemogućim. Ovo je šlag na torti i nevjerojatna prilika da završim karijeru. Ne želim ništa žaliti. Ovdje sam i pokušat ću koliko god mogu, rekla je olimpijska prvakinja u spustu iz 2010. godine.

- Znam kako sam se osjećala s prethodnim ozljedama koljena. Mogu reći da se sada osjećam puno bolje nego u prošlosti. Čak i bolje nego 2019., kada sam ipak osvojila medalju na Svjetskom prvenstvu bez križnog ligamenta i s drugim ozljedama koljena“, dodala je Vonn, koja također planira nastupiti u superveleslalomu na Olimpijskim igrama.

- Naravno, ovo nije ono čemu sam se nadala. Znam kakve su mi bile šanse prije pada, a znam da danas nisu takve. Ali dok god postoje šanse, pokušat ću, rekla je Amerikanka, koja ima 84 pobjede u Svjetskom kupu i osam medalja sa Svjetskog prvenstva.

41-godišnja Vonn vratila se u Svjetski skijaški kup prošle godine nakon petogodišnje pauze. Normalno se natjecala i postigla vidljiv uspjeh, bez ikakvih bolova ili problema s djelomično zamijenjenim umjetnim desnim koljenom. Zimske igre su posljednji veliki cilj Amerikanke. Vonn je ove sezone već pobijedila u dvije utrke spusta i uvjerljivo vodi u ukupnom poretku Svjetskog kupa u toj disciplini.