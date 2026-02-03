Obavijesti

Sport

Komentari 0
NEVJEROJATNA UPORNOST

Vonn želi skijati s pokidanim ligamentom: 'Ne gubim nadu'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Vonn želi skijati s pokidanim ligamentom: 'Ne gubim nadu'
Foto: Leonhard Foeger

Američka skijašica Lindsey Vonn na konferenciji za novinare u Cortini izjavila je da će moći nastupiti na nadolazećim Olimpijskim igrama, iako joj je u petak u padu na spustu u Crans Montani puknuo ligament koljena

Admiral

Američka skijašica Lindsey Vonn (40) doživjela je pad na spustu u Crans Montani pri kojem joj je puknuo prednji križni ligament koljena. Ovakve ozljede udaljavaju sportaše od kompetitivnih natjecanja do godinu dana, ali Amerikanka će riskirati i skijati s jednim zdravim koljenom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Raspored ZOI Milano 2026. Evo kada i gdje nastupaju Hrvati 01:18
Raspored ZOI Milano 2026. Evo kada i gdje nastupaju Hrvati | Video: 24sata/pixsell/instagram

- U petak u Crans Montani mi je potpuno puknuo križni ligament u lijevom koljenu. Danas sam skijala i osjećam se stabilno i snažno. Koljeno mi nije otečeno i mislim da ću uz pomoć ortoze moći nastupiti u nedjelju, izjavila je Vonn.

U nedjelju će tako Vonn nastupiti u spustu na Olimpijskim igrama u sjevernoj Italiji, koje će službeno započeti u petak, a završiti 22. veljače. Prvi službeni trening u olimpijskom spustu je u četvrtak.

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Downhill
Foto: Denis Balibouse

- Učinit ću sve što je potrebno da budem tamo. Ne plačem, držim glavu visoko. Tjedan dana me dijeli od onoga što se činilo nemogućim. Ovo je šlag na torti i nevjerojatna prilika da završim karijeru. Ne želim ništa žaliti. Ovdje sam i pokušat ću koliko god mogu, rekla je olimpijska prvakinja u spustu iz 2010. godine.

- Znam kako sam se osjećala s prethodnim ozljedama koljena. Mogu reći da se sada osjećam puno bolje nego u prošlosti. Čak i bolje nego 2019., kada sam ipak osvojila medalju na Svjetskom prvenstvu bez križnog ligamenta i s drugim ozljedama koljena“, dodala je Vonn, koja također planira nastupiti u superveleslalomu na Olimpijskim igrama.

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Downhill
Foto: Denis Balibouse

- Naravno, ovo nije ono čemu sam se nadala. Znam kakve su mi bile šanse prije pada, a znam da danas nisu takve. Ali dok god postoje šanse, pokušat ću, rekla je Amerikanka, koja ima 84 pobjede u Svjetskom kupu i osam medalja sa Svjetskog prvenstva.

41-godišnja Vonn vratila se u Svjetski skijaški kup prošle godine nakon petogodišnje pauze. Normalno se natjecala i postigla vidljiv uspjeh, bez ikakvih bolova ili problema s djelomično zamijenjenim umjetnim desnim koljenom. Zimske igre su posljednji veliki cilj Amerikanke. Vonn je ove sezone već pobijedila u dvije utrke spusta i uvjerljivo vodi u ukupnom poretku Svjetskog kupa u toj disciplini.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Bivši igrač Dinama seli u Kinu? 'Modri' krenuli po velika pojačanja
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši igrač Dinama seli u Kinu? 'Modri' krenuli po velika pojačanja

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Zaprosila je Chelseajevu zvijezdu, a on je odbio! Utjehu našla kod njegovog suigrača?
DOSTA JOJ ČEKANJA

FOTO Zaprosila je Chelseajevu zvijezdu, a on je odbio! Utjehu našla kod njegovog suigrača?

Cole Palmer i Connie Grace prekinuli su vezu samo nekoliko dana nakon što je veznjak osvojio Svjetsko klupsko prvenstvo. Dodatnu pažnju izazvao Jack Grealish zaprativši Connie na Instagramu
Danci proslavili zlato na Euru, evo koliko ih je ljudi dočekalo
FEŠTALO SE I TAMO

Danci proslavili zlato na Euru, evo koliko ih je ljudi dočekalo

Cijeli rukometni svijet nas je zadirkivao da ne možemo osvojiti Europsko prvenstvo, ali pronašli smo način. Mnogo smo naučili jedni od drugih i bili smo pred enormnim izazovima na terenu i izvan njega, rekao je Gidsel

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026