Vozačima je staza bila dosadna: Spremaju se velike promjene na Velikoj nagradi Španjolske!

Organizatori Velike nagrade Španjolske spremni su napraviti promjene na novoj stazi u Madridu nakon kritika upućenih na račun premijerne utrke održane na Madringu u nedjelju. Vozači su istaknuli nedostatak prilika za pretjecanje na novoj madridskoj stazi. Vozač Williamsa Alex Albon ustvrdio je da je utrka bila "prilično dosadna", dok je Audijev vozač Gabriel Bortoleto izjavio da je "gotovo zaspao".

Vozači su pohvalili izazovnost staze u jednom krugu, no svjetski prvak Lando Norris iz McLarena ocijenio je jedan njezin dio "beskorisnim" te dodao da to "nije sjajna trkaća staza".

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- Postoje očite promjene koje bi trebali napraviti. Trebali bi se riješiti zavoja 18 i 19 – beskorisni su. Bolje bi bilo imati duži pravac koji vodi ravno u oštar zavoj. Ne znam kako netko može pogledati ovaj dizajn i reći: 'To je vrhunski'. Postoji mnogo prostora za poboljšanja. Mogu je pretvoriti u stazu pogodnu za utrkivanje i veselim se povratku iduće godine ako uspiju provesti te promjene, jer smatram da je to staza na kojoj je užitak voziti i da može postati sjajna trkaća staza - izjavio je Norris koji je na nesretan način, aktivacijom "virtualnog sigurnosnog vozila" u nepovoljnom trenutku, ostao bez prilike za treću pobjedu u posljednje četiri utrke.

Pobijedio je vodeći u ukupnom redoslijedu Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu, ali je i on bio kritičan prema stazi.

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- Staza definitivno ne stvara prilike za pretjecanje niti vas potiče da pokušate izvesti manevar, jer u 80 posto slučajeva postoji rizik od kontakta. Neke zavoje treba promijeniti kako bi se stvorilo više prilika za pretjecanje, jer, iako je staza ugodna za vožnju u jednom krugu, tijekom utrke ste zapravo samo zaglavljeni iza drugog vozača - ističe Antonelli.

S druge strane, šefovi momčadi pohvalili su novi objekt smješten u blizini međunarodne zračne luke u Madridu. Frederic Vasseur iz Ferrarija nije imao nijednu veću zamjerku.

- Kao prvo, možemo raspravljati o pretjecanjima, ali sveukupno gledano, događaj je bio sjajan. Infrastruktura je odlična, a grad nam je priredio fantastičnu dobrodošlicu. Moramo biti pošteni prema njima i čestitati Madridu na obavljenom poslu u tom pogledu. Željni su promjena u budućnosti. Vjerojatno imaju više slobode za preinake u Madridu nego u Monaku - ističe Vasseur.

Cjelokupno iskustvo se svidjelo i šefu Mercedesove momčadi Totu Wolffu.

- Za prvu utrku, ovo je vjerojatno jedna od najboljih, ako ne i najbolja koju sam dosad vidio. Riječ je o privremenoj stazi. Izgradili su nešto što predstavlja izazov za vozače. Nešto poput malog Macaa ili malog Monaka. Lokacija je dobra. Razmišljamo o tome što bismo još mogli učiniti sljedeće godine po pitanju događanja ili predstavljanja, jer imamo na raspolaganju prostor, što je prava rijetkost. Stoga, čestitke na uspješnom prvom izdanju. A onda slijedi onaj zahtjevan dio: osmisliti stazu koja je spektakularna i za vozače, a pritom je izgraditi tako da omogućuje mnogo pretjecanja - drži Wolf.

Na društvenim mrežama ljubitelji Formule 1 kritizirali su i pristup stazi te popratne sadržaje, uključujući potrebu za sjedenjem na zemlji uz rub staze, slabu vidljivost, neispravnu infrastrukturu i opću nespremnost.

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Staza se sastoji od kombinacije postojećih prometnica u kompleksu Ifema i namjenski izgrađenih dijelova stalne staze, uključujući prepoznatljiv zavoj s nagibom, poznat kao "La Monumental". Organizatori su obavijestili nositelja komercijalnih prava Formule 1 i krovno tijelo FIA-u da su spremni unijeti izmjene na stazu za sljedeću godinu.

- FIA je jasno definirala načine za poboljšanje konfiguracije staze, a mi ćemo biti otvoreni za to jer ćemo stazu morati ponovno postaviti za iduću godinu. Zaista vjerujem da su vozači uživali u kvalifikacijama. No, svakako ćemo nastojati unijeti poboljšanja za iduću godinu. Imamo prostor, imamo lokaciju, imamo infrastrukturu i imamo kapacitete za to. Ako nešto možemo poboljšati, to ćemo i učiniti - izjavio je Luis Garcia Abad, izvršni direktor tvrtke Madring i bivši menadžer dvostrukog svjetskog prvaka u Formuli 1 Fernanda Alonsa.