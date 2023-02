Vozila je autoutrke pa prešla na filmove za odrasle: Na vrhuncu sam života, veze nisu za mene

Australka Renee Gracie (28) napravila je veliki zaokret u karijeri. Adrenalin u trkaćem automobilu u natjecanjima Aussie Racing Cars, Porsche Carrera Cup i V8 Supercars zamijenila je drugačijom vrstom zabave i prešla na snimanje filmova za odrasle 2019.

Osim toga, otvorila je kanal na jednoj stranici za dijeljenje intimnog sadržaja na kojoj mjesečno zarađuje oko 16.000 eura i, kaže, ništa ne bi promijenila.

Štoviše, nedavno je bila u vezi, ali je shvatila da se takav ljubavni život baš ne podudara s poslom od kojega živi.

- Mlada sam, zarađujem dobar novac, neovisna sam. Ne želim da me koče ili sputavaju ili da mi bilo što ili bilo tko stvara neugodnosti. Samo radim to što mogu dok mogu. Osjećam da sam na vrhuncu života, zašto bi to itko mogao uništiti ili stati na put tome - ispričala je u jednom podcastu.

I dok na profilu specijaliziranom za takvu vrstu sadržaja dijeli fotografije i videe oskudno ili nikako odjevena, s Instagramom ima velikih problema. Profil joj je trenutačno nedostupan.

