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HAJDUK - VARAŽDIN (15:00)

VRAĆA LI SE LIVAJA? Hajduk brani prvo mjesto u HNL-u, evo s kim će Garcia napasti Varaždin

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 3 min
VRAĆA LI SE LIVAJA? Hajduk brani prvo mjesto u HNL-u, evo s kim će Garcia napasti Varaždin
Vardarac i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Splićane već u četvrtak očekuje gostovanje kod Thuna u 2. kolu Konferencijske lige i nudi im se lijepa prilika da pobjedom naprave veliki korak prema europskom proljeću. Garcia bi zbog toga mogao odmoriti neke igrače protiv Varaždina

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Kada je Hajduk 9. srpnja ugostio Žilinu u prvoj ovosezonskoj utakmici, Poljud je gromoglasnim zvižducima dočekao trenera Gonzala Garciju, a to je slučaj bio i na nekoliko sljedećih domaćih utakmica. Atmosfera je bila trula i negativna, zamjerili su mu mnogi sukob s Markom Livajom, kao i loše igre u prethodnoj sezoni, a neki su čak i zazivali njegov odlazak. Tko je tada mogao i pomisliti da će samo tri mjeseca kasnije Splićani srušiti Dinamo i Ajax u razmaku od nekoliko dana i na terenu izgledati kao moćna sila...

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Hajduk nakon Ajaxa VIDEO
Hajduk nakon Ajaxa | Video: Hajduk Digital TV

Ne pamtimo kad je jedan trener Hajduka započeo sezonu u tako defetističkom ozračju i teškim uvjetima, ali Garcia je negativu iskoristio kao pogonsko gorivo. Ujedinio je igrače i stvorio homogenu skupinu, u kojoj svatko gine za drugog. A pomogao mu je i sportski direktor Robert Graf koji je doveo igrače koji se uklapaju u Garcijin stil igre. I kad ih je uklopio u momčad, krenula je rapsodija. 

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Pobjede protiv Dinama i Ajaxa nisu samo bljesak, one su rezultat postulata na kojima inzistira Garcia. A to su kombinatorika, lepršavost, visoki intenzitet, agresivnost i čvrstoća u duelima. Reći će navijači, Hajduk konačno igra "hajdučki", kao u svojim slavnim danima. Nikoga se ne boji, koliko god skuplji i kvalitetniji bio. Kada je takav pristup, kad igrači daju sve, nitko neće zamjeriti niti poraze.

Ovo je tek početak moćnog i jakog Hajduka, koji se tek gradi, ali još puno posla je pred Garcijom. Za početak, cilj je zadržati prvo mjestu u HNL-u, a zadatak neće biti nimalo lagan jer danas od 15 sati na Poljudu u 10. kolu gostuje drugoplasirani Varaždin, koji ima tek bod manje. 

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Domaće prvenstvo je uvijek prioritet, jer naslov prvaka se čeka od 2005. godine, ali nakon pobjede protiv Ajaxa "bilima" se nudi lijepa prilika da naprave veliki korak prema europskom proljeću. Kako ih već u četvrtak čeka gostovanje kod Thuna u 2. kolu Konferencijske lige, Garcia bi danas mogao odmoriti najjače snage i igrače s punom minutažom poput Šege, Hrgovića, Šotičeka, Bambe, Dalissona... I ne bi to bilo prvi put jer, sjetit će se mnogi, uoči uzvrata protiv Rakowa je protiv Osijeka zaigrao praktički s drugom momčadi. To znači da bi i ovaj put priliku trebali dobiti Etnik Brutti, Anđelo Šutalo, Carlos Martin, Dario Melnjak, a moguće da od prve minute krene i Leander Dendocker, koji je posljednjih mjesec dana radio na fizičkoj spremi. Protiv Ajaxa je dobio dvadesetak minuta, Garcia mu postupno diže minutažu i formu, pa bi ovaj put mogao dobiti i cijelo poluvrijeme.

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk
Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Prije svega, u prvi sastav mogao bi se vratiti kapetan Marko Livaja. Nekad je bilo nezamislivo da najbolji i najskuplji igrač, koji je toliko toga donio Hajduku, sjedi na klupi, ali to je postala njegova realnost. Nije ušao ni protiv Ajaxa, ni protiv Dinama, Rijeku je propustio zbog bolesti, a u posljednje tri utakmice koje je igrao dobio je tek 33 minute. Na terenu ga nije bilo 35 dana. Mnogi Garciji zamjeraju to što je marginalizirao kapetana jer jasno je, kad je u formi, da momčadi donosi još jednu veću dimenziju. No, Urugvajac ima neke druge ideje. Ipak, Livaja bi danas trebao dobiti novu priliku da se nametne i pokaže Garciji da, čak i ako ga ne vidi u udarnoj postavi, i dalje može biti važan dio momčadi i dati svoj obol u stvaranju moćnog Hajduka. 

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