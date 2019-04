Vraća se Conor McGregor: Ja nikada neću odustati od borbi!

Conor McGregor se ipak vraća. Irski borac u ožujku je šokirao javnost objavom o odlasku u mirovinu, no ona je za 30-godišnjeg McGregora ipak bila kratkog vijeka. Dapače "The Notorious" sada razmišlja o povratku u oktogon, McGregor želi sudjelovati u "pay-per-view" borbi.

Irska zvijezda posljednju je borbu odradila u studenom 2018. godine kada ga je na priredbi UFC 229 pobijedio Khabib Nurmagomedov. Po završetku tog meča svjedočili smo velikom incidentu u kojem su se zakačili ljudi iz Connorovog i Habibovog stožera, McGregor je i priveden, je te dobio šestomjesečnu suspenziju. No, Conor McGregor je putem svog Twittera obavijestio javnost kako se sada želi vratiti.

- Moram biti iskren, mislim da se nikada neću povući, nikada neću odustati od borbi. I dok ću moći hodati, ja ću se boriti. Zašto ne? Volio bih se vratiti u jednoj "pay per view" borbi - poručio je McGregor.

I hear you but I love it dearly. If I am being honest with myself I don’t think I will ever be able to fully walk away from fighting.

We are all fighters in this world and each of us will be fighting for the rest of our time here. So why not do it live on PPV baby. Pop a bottle! https://t.co/5C5w2Awis7