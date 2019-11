Vraća se Roko Ukić! 'Stalno se čujem s izbornikom Mršićem...'

Stalno sam u kontaktu s izbornikom Veljkom Mršićem, čuli smo se više puta i on svakako računa na mene, rekao je Roko Ukić (35) za Germanijak i otkrio kako će igrati za Hrvatsku u nadolazećem reprezentacijskom ciklusu, a potom i na kvalifikacijama za Olimpijske igre koje će se igrati u Splitu.

- Veljko me vidi u svojoj momčadi, a ja sam motiviran i zdrav. Kad netko ima 35 godina, to su dvije ključne točke. Dobro sam se preispitao, razgovarao sam i s Bojanom i Šišijem, i došli smo do toga da je ovo najbolje rješenje - rekao je Roko. Ukić je 'maknut' iz reprezentacije u sklopu procesa pomlađivanja, koji je prošao neslavno. Sastavi koji su proteklih godina bili na terenu bili su izmiješani, prepuni igrača koji su s 26, 27 ili pak 30 godina debitirali za reprezentaciju, a od pomlađivanja - nismo vidili ništa.

Naročito je neuspjel taj projekt bio na poziciji razigravača, gdje se prilika pružala brojnim mladim igračima poput Mate Kalajžića i Karla Uljarevića:

- Posljednji put igrao sam za reprezentaciju 2017., gotovo tri godine, a u tom se razdoblju nitko nije isprofilirao na toj poziciji. To nije moje mišljenje, vjerujem da ćemo se složiti da je to činjenica. Znam, reći će neki da je nepopularna mjera vraćati čovjeka od 35 godina, ali ja mogu samo obećati da ću se potruditi dati najviše što mogu za reprezentaciju - rekao je Ukić pa samouvjereno rekao:

- Uvjeren sam da nisam niti jedan posto lošiji igrač nego što sam bio 2016. A tad sam bio jedan od nositelja igre u reprezentaciji!

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Posebnu motivaciju legendarni kapetan nalazi u igranju pred punom Spaladium Arenom:

- Sjećam se, bio sam u NBA-u kad se otvarala Spaladium Arena. Igrali su rukometaši, gledao sam na TV-u i razmišljao: 'Uh, da je meni jednom zaigrati u punom Spaladiumu...' To mi je bio jedan od ciljeva u karijeri, poput dječačkog sna. Već sam mislio da ga nikad neću ostvariti, ali evo ga, ipak će se dogoditi...

Prokomentirao je Roko i svoje suigrače u reprezentaciji, a za neke je siguran kako ih dogodine gledamo u kockastom dresu:

- To su moji prijatelji, prošli smo zajedno sto ratova, čujemo se stalno, pričamo o svemu, ne samo o košarci... Što se Bojana i Šišija tiče, njihova želja nije upitna, mislim da su njih dvojica neupitni, isto vrijedi i za Simona, vjerujem i za sve ostale, ali ne bih se ipak igrao izbornika - rekao je Ukić, a onda se dotakao i kontroverznog slučaja 'Hezonja':

- Nisam upoznat sa situacijom, teško mi je komentirati, ali Marija dobro znam, jako mi je drag momak, nema doslovno ničega lošeg u njemu. Ispadao je malo nespretan u nekim izjavama u javnosti, ali sve se to može riješiti. No to je ipak pitanje za izbornika i ljude iz vodstva Saveza, kako popraviti tu lošu komunikaciju... Hezonja je igrač koji ima svoju ulogu u NBA-u, nemamo baš 300 takvih, nositelj je kvalitete i vjerujem da uz malo želje i volje tu ništa ne bi trebalo biti sporno.

Hrvatska će kvalifikacije u Splitu igrati od 23. do 28. lipnja, a tada bi na raspolaganju trebali biti baš svi reprezentativni aduti.