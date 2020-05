Vraća se Tyson, a vraća se i Holyfield! 'Opet ću se boriti'

Današnji boks izgubio je čar i žustrinu koju je nekada imao. Nema više boksača s 'killer instictom', onih pravih 'fajtova' zbog koji su se mnogi u Hrvatskoj budili u ranim jutarnjim satima i na malim televizorima gledali spektakle iz SAD-a. Sjećate li se rivalstva između Mike Tysona (53) i Evandera Holyfielda (57)? To su bili pravi ratnički mečevi gdje su borci bili spremni boriti se do smrti, a sve je dočarala legendarna scena iz 1997. kada je Tyson odgrizao Holyfieldu dio uha.

Zaljubljenici u boks dobili su priliku barem na 'pet minuta' opet uživati u čari i romantici boksa iz prošlog stoljeća, a to će im priuštiti Mike Tyson i Evander Holyfield koji su objavili kako se vraćaju boksu! Ali, na žalost, neće se boriti jedan protiv drugog. Barem zasad.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Prvo je to dao naslutiti Mike koji je u nedavnom videu na Instagramu pokazao kako to 'stara škola' razvaljuje fokusere. Samo tih pet sekundi bilo je dovoljno da Mike pokaže što to fali današnjem boksu. Ta žustrina i 'killer instict' koji imaju samo odabrani. Mnoge navijače uhvatila je nostalgija i sjeta na ona stara i bolja boksačka vremena, ali onda ih je oraspoložila jedna vijest. Iron Mike je najavio povratak ekshibicijskim mečevima od tri, četiri runde i sudeći prema posljednjem videu, a i načinu života koji vodi u zadnje vrijeme te intervjuu koji je nedavno dao za Bleacher Report gdje je rekao da se nikad nije osjećao bolje, malo tko bi ga i dan-danas mogao pobijediti. Posljednju borbu imao je 2005. kada je izgubio od Kevina McBridea.

- Mogli bismo to održati u Melbourne Areni pred 10 tisuća gledatelja, a opcija je čak i Princes Park, na kojem se za borbu Jeffa Fenecha i Azumaha Nelsona našlo 30 tisuća navijača. Možda on ima 53 godine (Tyson, op. a.), ali i dalje je veliko ime i bilo tko od Halla, Galla ili Sonnyja Billa odmah bi prihvatio takvu priliku. Prvo sam kontaktirao s agentom Maxom Marksonom i zatražio od njega da Tysonu ponudi milijun dolara. Max ga je već jednom doveo u Australiju 2012. godine. U dobrim su odnosima, ali sada bi zbog mogućih problema s vizom trebali pričekati da prođe ova situacija s koronavirusom. Stoga pretpostavljam da bi meč bio teško izvediv prije nekog ranijeg termina u idućoj godini - rekao je poznati boksački promotor Brian Amatruda.

Foto: Emmevi Photo/Milestone Media/PIXSELL/IPA, IG

S druge strane, ta vijest kao da je probudila neki inat i kod legendarnog Holyfielda (57) koji se također odlučio vratiti boksu. The Real Deal posljednju borbu imao je 2011. godine kada je pobijedio Danca Briana Nielsena, a sada će se boriti u ekshibicijskim mečevima.

- Prvak se vratio. Vraćam se u ring i borit ću se u ekshibicijskim mečevima u humanitarne svrhe - rekao je Holyfield za TMZ Sports.

I to je odmah zagolicalo maštu brojnih navijača. Dva boksača koja su obilježila 90-e vraćaju se boksu. Pa čekaj malo. Zašto se oni ne bi borili jedan protiv drugoga? E to je sigurno prošlo kroz glavu brojnih promotora jer kada bi organizirali taj meč, lova bi kapljala na sve strane. I Tyson i Holyfield bi sigurno jako dobro omastili brk. Njima dobro, dobro promotorima, a sjajno i za navijače koji su se zaželjeli onog starog, romantičnog boksa. Sprema li nam se spektakl?

Ako i dođe do njihovog trećeg okršaja, za pretpostaviti je da će to trajati tri ili četiri runde, ali dojma smo da bi i deset sekundi njihove borbe bilo dovoljno da utaže žeđ zaljubljenicima u boks.

Foto: Screenshot/hrt

- Nakon tih ugriza postalo mi je jasno da me se Mike boji, to radite kada želite pobjeći, a ne boriti se. Kada sam se davno tukao s bratom ugrizao bih ga i pobjegao. Ista situacija dogodila se i u ringu. To je bio najlakši način da Tyson izbjegne borbu. Ljudi i dalje pričaju o toj borbi. Čak i dok smo bili amateri ljudi su raspravljali o tome što bi se dogodilo da nas stave u ring zajedno. Obojica smo željeli na Olimpijske igre 1984., ali toga se nitko ne sjeća. Jedno vrijeme smo i sparirali, on je imao 20 ili 21 godinu. Tada su ljudi govorili da nisam dobar jer nisam srušio Tysona, ali ja se nisam bojao nikoga. Borili smo se i zaustavio sam ga, nakon toga smo se borili ponovo i dva puta me ugrizao. Znao sam da ga mogu pobijediti - ispričao je Holyfield jednom prilikom, a sada bi mogli u neko skorije vrijeme opet ukrstiti rukavice.

Holyfield je u karijeri odradio 57 borbi od čega je 44 pobijedio, deset izgubio, dvaput remizirao, a jednom je meč prekinut. Što se tiče Tysona, on je čak 50 puta odlazio iz ringa kao pobjednik, a izgubio je samo šest puta.

Are you ready? The moment you've all been waiting for...

The Champ is back! 🥊 I'd like to announce that I will be making a comeback to the ring. I will be fighting in exhibition matches for a great cause: #Unite4OurFight. Learn more: https://t.co/dfSo0HvV2O pic.twitter.com/8PfrzalHty