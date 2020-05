Pogledajte kako izgleda Tyson! Pa nije čudo da se vraća u ring

Great news are coming!!! Another outstanding session with most powerful man in the world, @miketyson! Grandes coisas irão acontecer! Mais uma excelente manopla com o Sr Nocaute, @miketyson #stillthebaddestmanontheplanet #miketyson #boxing #kingsmma #mma #huntingtonbeach #california #usa

A post shared by Rafael Cordeiro (@kingsmma_hb) on May 2, 2020 at 6:21am PDT