Bilo je i lošijih perioda Osijeka, ali tad klub nije imao infrastrukturu, nije imao novca... Borba za Europu? Ma, suludo je u ovom trenutku uopće i pričati o tome, kaže nam Jurica Vranješ
NAJLOŠIJI START OD 2015. PLUS+
Vranješ za 24sata: Ovaj igrač bio je bolji od Baturine, a Osijek mu je dao šansu tek sad...
Čitanje članka: 2 min
Iduće sezone napadamo naslov prvaka! Ispalio je to u veljači Vlado Čohar, direktor Osijeka. Rekao je to u trenutku kad je Osijek bio u donjem domu tablice, a naposljetku je i ostao bez Europe. Malo je reći da ta izjava nije ostarjela dobro. Klub koji vodi danas drži prvoligaški fenjer sa svega 10 bodova iz 13 kola. Devetoplasirani Vukovar bježi im bod.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku