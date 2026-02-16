Obavijesti

ANALIZIRAO STANJE U OSIJEKU PLUS+

Vranješ za 24sata: Upozoravao sam na ove probleme, previše se trošilo, bili su potrebni rezovi

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 3 min


Osijek je doveo sportskog direktora iz inozemstva, igrače plaćao po 30 tisuća eura mjesečno, a za ozbiljan je novac prodan samo jedan igrač. To je bilo neodrživo, priča nam bivši igrač Osijeka

Uvijek sam mišljenja da kad netko dođe u neki klub i da svoj novac, istom želi i sve najbolje. Ova osječka priča nije uspjela zbog nekih pogrešaka iz bivših vremena kad su se preplaćivali igrači, treneri i stručni kadrovi, sve je sad došlo na naplatu. Rekao sam prije par godina kako me strah da ne dođe do ove situacije, ali dogodila se, priča nam Jurica Vranješ (46).

