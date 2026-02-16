Osijek je doveo sportskog direktora iz inozemstva, igrače plaćao po 30 tisuća eura mjesečno, a za ozbiljan je novac prodan samo jedan igrač. To je bilo neodrživo, priča nam bivši igrač Osijeka
ANALIZIRAO STANJE U OSIJEKU PLUS+
Vranješ za 24sata: Upozoravao sam na ove probleme, previše se trošilo, bili su potrebni rezovi
Čitanje članka: 3 min
Uvijek sam mišljenja da kad netko dođe u neki klub i da svoj novac, istom želi i sve najbolje. Ova osječka priča nije uspjela zbog nekih pogrešaka iz bivših vremena kad su se preplaćivali igrači, treneri i stručni kadrovi, sve je sad došlo na naplatu. Rekao sam prije par godina kako me strah da ne dođe do ove situacije, ali dogodila se, priča nam Jurica Vranješ (46).
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku