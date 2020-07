Vratilo se za Senturka! Sad je Hrvatska četvrta država koja ima trenere u tri lige petice

Nakon ispadanja u četvrtfinalu Eura s Hrvatskom, devetog mjesta u Rusiji s Lokomotivom, dva treća mjesta u Turskoj ligi, vrhu i dnu u West Hamu, kratkoj epizodi u Arabiji, Bilić je napokon dočekao veliki korak

<p>Neprežaljeno četvrtfinale Europskog prvenstva 2008. protiv <strong>Turske </strong>svakako i <strong>Sentürkov </strong>gol u posljednjim minutama te bolno ispadanje Hrvatske koja je dobro igrala pod <strong>Slavenom Bilićem</strong> ostat će Slavenu, kao i svima nama, zauvijek u sjećanju. No, božica Fortuna osmjehnula se ovaj put Biliću i vratila za tu nesreću.</p><p>Dominirali su njegovi izabranici i vodili, ali nikako nisu uspjeli otići na osjetnu razliku. Njihov glavni konkurent <strong>Brentford </strong>se mučio, prvo gubio, pa izjednačio, a dobio je gol i Bilić. Do kraja je bilo 15 minuta, a kroz glavu su opet prolazile slike Eura 2008. Jer mogao je Brentford pobjedom do Premiershipa bez odlaska u kvalifikacije, ali to se ovaj put nije dogodilo. </p><p>Nakon klupe Hrvatske je Bilićeva karijera imala uspona i padova, od devetog mjesta s moskovskim <strong>Lokomotivom </strong>i najgoreg ligaškog plasmana još od 1992. preko <strong>Bešiktaša </strong>u kojem je dva puta bio na trećem mjestu, ali to očito nije zadovoljilo tamošnje vodstvo. Nakon toga vodio je <strong>West Ham</strong> u <strong>Premiershipu </strong>i odradio jednu od najboljih premierligaških sezona 'čekićara' u kojoj je srušio nekoliko rekorda te završio sedmi i kao finalist <strong>FA kupa</strong> ušao u kvalifikacije za <strong>Europa ligu</strong>.</p><p>I tamo su krenuli problemi jer je ispao od rumunjske <strong>Astre</strong>, završio 11. u prvenstvu pa na kraju i dobio otkaz 2017. godine. Preuzeo je zatim <strong>Al Ittihad</strong> 2018., ali je i Saudijce napustio nakon pet mjeseci jer je dobio samo četiri od 17 utakmica. A onda je uslijedio dolazak na klupu Albiona.</p><p>Od odličnog prvog dijela sezone i držanja vrha pa sve do kikseva i borbe za drugo mjesto. Prošao je to Slaven na klupi 'Baggiesa' i ušao u Premiership bez kvalifikacija koje nikako nisu željeli navijači 'West Bromića' jer su prošle godine u polufinalu izgubili od <strong>Aston Ville</strong>. Ali, ako Villa ostane među elitom, imat će im Bilić priliku uzvratiti. </p><p>Sad imamo trojicu stručnjaka u tri lige iz liga petice - Ivana Jurića u Veroni, Niku Kovača u Monacu i sad Slavena Bilića u West Bromwich Albionu. Time se mogu pohvaliti samo još Španjolska, Njemačka i Portugal.</p>