Vratio ga natrag iz svlačionice: Isključio istog igrača dva puta!

Za početak, citat Josipa Broza: "Ne treba se baš uvijek držati zakona k'o pijan plota". Poljski nogometni sudac Piotr Lasyk plota se drži svim svojim sudačkim snagama. A i onog vica: 'Fata je Fata, al' dvaput je dvaput'.

Lasyk je u Varšavi je sudio utakmicu Ekstraklase (poljske Prve lige), Legia-Cracovia. Dodijelio deset žutih kartona (među ostalima i bivšem Rijekinom braniču, Crnogorcu Vešoviću), a domaćeg je stopera, Francuza Williama Remyja isključio - dvaput.

Igrala se 74' minuta, Legia je bila favorit, ali je gubila 0:2 i Remy je izgubio živce pa udario Cracovijinog Španjolca Javija Hernandeza koji im je uvalio dva gola. Lasyk je trenutačno i neodgodivo Remyju pokazao drugi žuti pa crveni karton. Isključenje, jasno k'o dan.

