'U Dinamu sam bio ljubimac, a vodio sam Eto'oa i Kompanyja'

Uobičajenu tišinu u hodnicima ŠRC-a Zaprešić zamijenila je buka novinara. Razlog? Trener Intera iz Zaprešića postao je Željko Petrović, nekadašnji bek Dinama, ljubimac zagrebačke publike.

- Ovakvu presicu imali smo prije šest godina kad smo izbačeni iz prve lige, a ja dokazivao da je jedan klub poslovao nelegalno i da nije zaslužio licencu - počeo je duhovito direktor Intera Branko Laljak koji je nakon dugo vremena blistao od sreće.

'Hodali smo po rubu žileta'

- Dobro je da smo ovu presicu napravili sad. Za šest mjeseci bilo bi prekasno, da ne razgovaramo o drugoj ligi, da spasimo Inter. Klub je došao do momenta kad se nešto trebalo promijeniti. Mi smo početkom prošle godine donijeli stratešku odluku da idemo u privatizaciju. Imali smo prošle godine dva ozbiljna pokušaja preoblikovanja, ali to nije realizirano pa smo ušli u tešku financijsku situaciju. Ovaj klub nema lipe duga iz prošlosti, ne mislim tu na 2019. godinu. Sad smo imali ozbiljne probleme - rekao je Branko Laljak u uvodu.

Slikovito je Laljak opisao dane u klubu u posljednjih nekoliko mjeseci.

- Stalni hod po rubu žileta, bilo je to odricanje i mene i moju obitelj. Zahvaljujem Toplaku, njegovom pomoćniku Lađeviću i stožeru. Moram Željku Petroviću zahvaliti što je došao. Željko Mezak i Ivan Parlov bit će njegovi pomoćnici. Cilj kluba je ne preživljavati od sezone do sezone. Moramo napraviti stabilizaciju kluba i stremiti višim ciljevima. - rekao je Interov dugogodišnji operativac.

U medijima su se pojavili navodi kako će u klub ući nogometni agent Velibor Kvrgić kojeg s Laljkom veže veliko prijateljstvo i poslovna suradnja.

- Velibor Kvrgić nije preuzeo klub, to nije točno, klub ostaje udruga građana. Klub surađuje s pet-šest agencija, tako i s onom gospodina Kvrgića koji ima četiri igrača u našem rosteru. S tim sam sve rekao.

'Kao Ćiro sam, stalno mijenjam klubove'

Potom je riječ dobio novi trener Petrović.

- Igrao sam ovdje nekad za Dinamo iz Zagreba i mislim da sam svojim primjerom i profesionalnošću bio jedan od ljubimaca kluba. Uvijek sam bio ispoštovan na najveći mogući način. Dao sam riječ 89. da ću doći u Dinamo kad se Ćiro Blažević zainteresirao za mene. Tamo sam proveo najljepše dane u svojoj karijeri. Ćiro je odmah otišao iz Dinama, mijenjao stalno klubove, kao i ja, haha.

- Svakih mjesec dana mijenjalo se ime, igrao sam za Građanski, Croatiju pa opet Dinamo. Drago mi je da se vratilo ime Dinamo. Ostao sam u korektnim odnosima sa svim ljudima s kojima sam tad bio dobar. U Hrvatskoj sam od petka navečer, a svi ti prijatelji došli su me posjetiti u hotel. Baš mi je drago da sam se vratio u Hrvatsku.

- Gospodina Laljka znam jako dugo. S ljudima u Interu dobar sam od 84. godine. Kad su mi rekli da pokušam doći spasiti klub nisam dvojio. Ne možeš prijatelju reći ne. Nisam došao zbog plaće. Koliko vi date, date, tako sam im rekao. Nisam još ni potpisao ugovor, ali to je formalnost. Novac me ne zanima. Došao sam ovdje biti dio projekta. Cilj je ostanak u ligi, Inter mora nastaviti svoju tradiciju među prvoligašima.

'Ovo je ogroman klub'

- U ovom klubu igrali su Modrić, Soldo, Ćorluka, Da Silva... Pa ovo je ogroman klub. Nije mi bio problem doći ovdje nakon Bundeslige i Premiershipa. Tko sam to ja da ne bi došao u klub u kojem su igrale ove veličine koje sam nabrojao?

- Pratim sve lige na svijetu, tako sam pratio i HNL. Ipak, nisam baš pratio Inter. Više sam gledao Dinamo, Hajduk, Rijeku...

- Gospodin Toplak legenda je kluba, ovdje je radio skoro šest godina. Pa to je praktički nemoguće u današnjem nogometu. Samir se mučio zajedno s Brankom (Laljkom op.a.). Pokazao je kako se treba ponašati kao trener. Vjerojatno mu je teško jer su u klub došli ljudi koji će riješiti sve financijske probleme, a on se mučio sve ove godine. I ja sam to prošao u nekim klubovima. Samir Toplak uvijek je dobrodošao u klub, uvijek može doći gledati treninge, dati neki savjet, podružiti se s igračima.

- Danas počinjemo s radom. Bit će nekih promjena u vezi igrača. Svi počinju od nule. Tek se trebam upoznati s kvalitetom ostalih igrača. Transfere će rješavati Laljak i suradnici, bolje poznaju stanje. Prioritet nam je spas kluba, a dugoročno moramo klub dići na profesionalniju razinu. Moramo dovesti ljude, fizioterapeute, liječnike. Pa ne mogu ja masirati igrače i pumpati lopte. Evo, već sam doveo dva-tri čovjeka za fizioterapiju.

- Baš mi naviru emocije. Drago mi je da sam se vratio, iako me ne prepoznaju kao prije. Ali OK, Zaprešić je drugi grad. Hrvatsku obožavam, u Zagrebu sam bio 50-ak puta nakon odlaska iz Dinama.

- Od svakog od trenera probao sam uzeti nešto što mi odgovara. Po karakteru najviše sam poput Dicka Advocaata. Takav mu je način rada, on je entuzijast. Hiddink je strateg, potpuno drugačiji. U West Hamu sam naučio puno od Avrama Granta, stvari izvan treninga. Ne mogu biti ničija kopija, to mi karakter ne dozvoljava. Svaka dobra kopija nije bolja od lošeg originala. Od nabrojanih trenera samo sam učio i nadograđivao se. Radio sam s igračima poput Kompanyja, Eto'oa, Boatenga, Van der Vaarta, Olića, Petrića. Serderov je bio kod mene kad je imao 17 godina, haha.

Potom je Petrović iznio plan priprema i Inter usporedio s jednim engleskim klubom.

- Radio sam u Sunderlandu. Tamo je situacija slična poput ove u Interu. Iskustvo nije garancija uspjeha, faktor sreće igrat će ogromnu ulogu. Prva utakmica je 11. protiv Rudara iz Velenja. Zatim idemo u Medulin na Arena Cup.

Velibor Kvrgić nije čovjek koji će ući u klub, ali direktor Laljak nije želio otkriti o kome se onda radi.

- Taj čovjek je sad na poslovnom putu u Aziji. Sam će vam se predstaviti kad dođe. On će prijatelj i partner kluba, potpisao je ugovor na četiri godine, a onda će imati pravo prvokupa kluba. Suradnja je nešto na tragu Gorice.

'Želimo Andrića'

A tko će doći u klub?

- Vidio sam da ste dobro informirani. Da, želimo Komnena Andrića, ali on je igrač Dinama, nije sve na nama. Tek treba vidjeti. Nekad mi dođe da po dobrog igrača osobno dođem na aerodromom i na onaj karton napišem svoje ime i "I love you" - rekao je Petrović kroz smijeh.

Za kraj je direktor Laljak duhovito zaključio.

- Baš mi je drago da su se predstavnici medija okupili u ovolikom broju. Na prijašnjim presicama pričali smo o tome koliko košta poriluk na tržnici - završio je kroz smijeh.