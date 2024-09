Vrhunski pikado vikend: 'Pršut Open' u najsjajnijem izdanju u povijesti, Grljušić peti osvajač

Čak 239 natjecatelja pokušalo je dokazati da su upravo oni najbolji pikadisti najvećeg neslužbenog turnira u Hrvatskoj, popularnog 'Pršut Opena', a nakon tri dana nadmetanja dobili smo najbolje. Petu godinu u nizu čelni čovjek Hrvatskog pikado saveza Ivan Močić uz pomoć kolege Mire Buhe napravio je dodatni organizacijski iskorak, a mnoštvo natjecatelja i posjetitelja uživali su u festivalu pikada u Drnišu.

Prošla četiri izdanja imala su četiri različita osvajača, a posljednji je osvojio najbolji hrvatski pikadist Boris Krčmar koji nije mogao braniti titulu jer se natjecao na 'World Series of Darts' u Engleskoj gdje je bio bolji od Engleza Stephena Buntinga pa tijesno izgubio od drugog domaćeg predstavnika Chrisa Dobeyja. No, njegovi su se kolege nadmetali u drniškoj dvorani.

POGLEDAJTE VIDEO

Kako to obično biva, sve je započelo turnirom za zagrijavanje, a najbolji je te večeri bio Borisov kolega sa Svjetskog reprezentativnog prvenstva, Romeo Grbavac koji će već idućeg vikenda biti dio karavane reprezentacije koja će se natjecati na WDF Europskom prvenstvu u Slovačkoj od 25. do 29. rujna. U finalu je bio bolji od juniorskog reprezentativca Dine Živkovića, dok je treći bio Zvonko Čerina koji će zbog 'nine dartera' prije dvije godine ostati zlatnim slovima upisan u povijest turnira.

Foto: privatna arhiva

Najveći broj natjecatelja u pet godina turnira

Centralni događaj bio je subotnji turnir u elektronskom pikadu gdje je snage odmjerilo 217 igrača iz svih krajeva Hrvatske uz predstavnike Bosne i Hercegovine te Njemačke. Pobjednik petog izdanja bio je Drago Grljušić iz Vrgorca, a na putu do naslova slavio je devet puta. Postao je tako peti osvajač nakon Vladimira Lešića, Romea Grbavca, Marija Čegira te spomenutog Krčmara.

Foto: privatna arhiva

U finalu je bio bolji od Stipe Pelivana s uvjerljivih 5-0, dok je treći bio Pavo Tolić. Najveći izlaz turnira imao je Ante Vranjeka koji je s tri strelice izašao na visokih 161. U ženskoj su konkurenciji nastupale 22 igračice, a u tijesnom finalu pobijedila je reprezentativka Gabriela Bagat protiv suigračice Josipe Brzić, dok je Olja Pavlović završila na trećem mjestu.

Foto: privatna arhiva

Uz božićne i novogodišnje dane vežemo neizostavno Svjetsko prvenstvo u 'klasičnom' pikadu, a popularnost mu je kod nas porasla i emitiranjem na televiziji te uspjesima Borisa Krčmara i Romea Grbavca na najvećoj sceni, a 57 igrača i igračica okušalo se u 'steel tipu'. Najbolji je u toj konkurenciji bio reprezentativac Marko Janjić koji je u finalu bio bolji od reprezentativnog i klupskog kolege iz 'Posejdona' Ivice Cavrića s 6-5, dok su treće mjesto podijelili Mario Pilipović i Dejan Katavić.

Foto: privatna arhiva

Prekrasna je to uvertira za sve službene turnire koji nas ove godine očekuju pod paskom Hrvatskog pikado saveza, a pikado u Lijepoj Našoj samo nastavlja rasti...

Foto: privatna arhiva