Vrijeme je i za malo pozitive: Hrvatska vraća izgubljeni ugled, priželjkuje povratak Babe za OI!

Najbolje reprezentacije pripremaju se za Svjetsko prvenstvo u košarci, no mi već dulje vrijeme nismo među njima. Drugo prvenstvo zaredom ostali smo doma, naša realnost su pretkvalifikacije. No, sami smo krivi za to i svi su toga svjesni, od igrača do izbornika. Nema smisla plakati, pričati o slavnim trofejnim vremenima i širiti negativu 'da smo na dnu'. Treba prihvatiti činjenicu da moramo sve graditi od nule, zasukati rukave i pokušati vratiti našu košarku tamo gdje je nekada pripadala.