Vrsaljko niže asistencije, Cholo tvrdi: Trenutno igra jako dobro!

I dok se prije samo nekoliko tjedana činilo kako će nezadovoljni Šime Vrsaljko otići iz Atlético Madrida u Napoli, prvi dani siječnja pokazuju njegovo potpuno zadovoljstvo u Madridu.

Od igrača prikovanog za klupu pretvorio se u ubojito rješenje trenera Diega Simeonea po desnoj strani. U posljednje četiri prvenstvene utakmice upisao je tri asistencije.

- U stvarnosti moje mišljenje se ne razlikuje od vašeg, ja ga vidim kao i vi - rekao je Simeone na konferenciji za medije u madridskom predgrađu Majadahonda gdje trenira Atlético Madrid.

- Stvari se pokazuju na terenu. Riječi, kojih je ponekad previše, ima i više nego dovoljno. Djela su ta koja odlučuju - dodao je.

Hrvatski desni bek je u subotu asistirao napadaču Diegu Costi, povratniku među crveno-bijele, za drugi pogodak u pobjedi od 2-0 nad Getafeom.

U posljednjih mjesec dana to mu je treća asistencija budući da je dodao za gol i u pobjedama od 1-0 protiv Betisa i Alavésa.

- Šime trenutno igra jako dobro te se nadam da će nastaviti tako. Ono što je potrebno treneru i ekipi jesu rezultati i učinak. A kada se oni pojave dolazi i do otvaranja mjesta u momčadi i kontinuiranog igranja - rekao je Simeone.

Vrsaljko je u prvom dijelu sezone nastupio u samo dvije prvenstvene utakmice, što zbog odluke trenera što zbog fizičkih problema.

Tada se pojavio interes vodeće momčadi talijanskog prvenstva Napolija.

No sada je odigrao četiri susreta zaredom. Njegova konkurencija 32-godišnji Juanfran Torres posjednut je na klupu. Atlético je u prvenstvu samo jednom izgubio te s drugog mjesta u stopu prati Barcelonu premda zaostaje devet bodova.

Simeone se osvrnuo i na prelazak 25-godišnjeg veznog Philippea Coutinha iz Liverpoola u Barcelonu.

- Barcelona je dovela Coutinha bez obzira što on ne može igrati u Ligi prvaka. To će ju ojačati u prvenstvu a s obzirom na prednost koju ima to joj je važan korak prema osvajanju prvenstva. No mi sada ne razmišljamo o prvenstvu već o sutrašnjoj kup utakmici - rekao je Argentinac.

Atlético u utorak u osmini finala kupa dočekuje trećeligaša Lleidu koju je u prvoj utakmici u Kataloniji pobijedio s 4-0. Izgledno je da će Simeone odmoriti neke igrače, izgledno i Vrsaljka, za subotu i prvenstveno gostovanje kod Eibara.

- Ova kup utakmica nam koristi da ostanemo u formi, da trener može imati alternative u subotu. Oni koji će igrati trebaju to uraditi dobro i pokazati da su spremni za ulazak kada im se pruži prilika - rekao je Simeone.

On od Vrsaljka traži da ide visoko po desnoj strani i ubačajima traži napadače u kaznenom prostoru. Desni bek je ove sezone odigrao deset utakmica i četiri puta dodao za gol.

Više asistencija od njega imaju ofenzivni vezni Yannick Carrasco pet te napadač Antoine Griezmann šest. Obojica su, međutim, odigrala dvostruko više utakmica.