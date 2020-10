Vrsaljko je problema s koljenom imao jo\u0161 za vrijeme Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine da bi se za operaciju odlu\u010dio u velja\u010di 2019. nakon \u010dega je oporavak potrajao vi\u0161e od devet mjeseci. Sada \u0107e opet izbivati s popisa igra\u010da reprezentacije i Atletico Madrida, a pro\u0161la sezona nije bila ni\u0161ta bolja prema na\u0161em desnom beku.

U pro\u0161loj sezoni je za svoj klub nastupio samo sedam\u00a0nastupa, a kako je ova krenula, sli\u010dno mu se pi\u0161e u ovoj sezoni. \u0160imu ve\u0107 dugo vremena mu\u010de ozljede i taman kad se oporavi nastupi neka nova. Jesu li klupski lije\u010dnici krivi \u0161to ga se mo\u017eda prerano gura 'u vatru' ili je ne\u0161to drugo u pozadini, ne znamo, ali definitivno je da na\u0161 \u0160ime jo\u0161 uvijek ne vidi svjetlo na kraju tunela.

-\u00a0\u00a0Vratio sam se ku\u0107i nakon no\u0107i provedene u klinici i sve je u najboljem redu. Iako mo\u017ee zvu\u010dati otrcano, jer mi je to sada ve\u0107 tre\u0107i artroskopski zahvat od travnja, ovaj put doista smo svi uvjereni, lije\u010dnici i ja, da je dosta pehova. Imao sam stalne bolove iako sam radio maksimalno - rekao je Vrsaljko za\u00a0Sportske novosti.

-\u00a0\u00a0Ustanovljeno je da je to od izrasline koja je nastala nakon te\u0161ke infekcije koju sam imao ljetos poslije prve artroskopije. Sve \u0161to se doga\u0111alo,\u00a0posljedica je te infekcije koja je napravila kaos, sre\u0107om ne s\u00a0najte\u017eim posljedicama za moje koljeno. Lije\u010dnik je to odstranio i kazao da je usput pogledao operirano koljeno i ligamente i da je stanje izvanredno. Zato poru\u010dujem da se od prosinca vra\u0107am u punoj snazi - poru\u010dio je.

Ovo su i dodatne glavobolje za izbornika Zlatka Dali\u0107a koji je bez Vrsaljka prakti\u010dki ve\u0107 dvije godine. Opcija na desnom beku ba\u0161 i nemamo, Vrsaljko je jedini adut za tu poziciju, a zasad ju je krpao Tin Jedvaj koji je prirodno stoper, a u zadnjim utakmicama pokazao se i Uremovi\u0107...

Vrsaljko na štakama, javio mu se Soudani: Brz oporavak, brate

Srećom, ovaj oporavak neće biti dugotrajan. Zadranin je prije pet dana obavio artroskopski zahvat na lijevom koljenu i odmah je počeo s procesom rehabilitacije. Prema procjenama, izbivat će sljedeća dva mjeseca

<p>Danas je trebao biti na Maksimiru, igrati protiv Francuza, ali nikako da se <strong>Šime Vrsaljko</strong> riješi tih prokletih ozljeda. I umjesto na travnjaku u hrvatskom dresu, ukazao se na štakama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Šime Vrsaljko ima korona virus</strong></p><p>- Želim ti brz oporavak, brate - javio mu se nekadašnji Dinamov Alžirac <strong>Hilal Soudani.</strong></p><p>- Samo jako, dragi - podržao ga je i suigrač iz Atletica <strong>Jan Oblak.</strong></p><p>Srećom, ovaj oporavak neće biti dugotrajan. Zadranin je prije pet dana obavio artroskopski zahvat na lijevom koljenu i odmah je počeo s procesom rehabilitacije. Prema procjenama, izbivat će sljedeća dva mjeseca ukoliko se ne pojave nove komplikacije.</p><p>Vrsaljko je problema s koljenom imao još za vrijeme Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine da bi se za operaciju odlučio u veljači 2019. nakon čega je oporavak potrajao više od devet mjeseci. Sada će opet izbivati s popisa igrača reprezentacije i Atletico Madrida, a prošla sezona nije bila ništa bolja prema našem desnom beku.</p><p>U prošloj sezoni je za svoj klub nastupio samo sedam nastupa, a kako je ova krenula, slično mu se piše u ovoj sezoni. Šimu već dugo vremena muče ozljede i taman kad se oporavi nastupi neka nova. Jesu li klupski liječnici krivi što ga se možda prerano gura 'u vatru' ili je nešto drugo u pozadini, ne znamo, ali definitivno je da naš Šime još uvijek ne vidi svjetlo na kraju tunela.</p><p>- Vratio sam se kući nakon noći provedene u klinici i sve je u najboljem redu. Iako može zvučati otrcano, jer mi je to sada već treći artroskopski zahvat od travnja, ovaj put doista smo svi uvjereni, liječnici i ja, da je dosta pehova. Imao sam stalne bolove iako sam radio maksimalno - rekao je Vrsaljko za <a href="https://sportske.jutarnji.hr/sn/nogomet/reprezentacija/hrvatski-heroj-iz-rusije-operiran-i-treci-put-u-zadnjih-sest-mjeseci-sada-je-valjda-dosta-pehova-15024307" target="_blank">Sportske novosti</a>.</p><p>- Ustanovljeno je da je to od izrasline koja je nastala nakon teške infekcije koju sam imao ljetos poslije prve artroskopije. Sve što se događalo, posljedica je te infekcije koja je napravila kaos, srećom ne s najtežim posljedicama za moje koljeno. Liječnik je to odstranio i kazao da je usput pogledao operirano koljeno i ligamente i da je stanje izvanredno. Zato poručujem da se od prosinca vraćam u punoj snazi - poručio je.</p><p>Ovo su i dodatne glavobolje za izbornika Zlatka Dalića koji je bez Vrsaljka praktički već dvije godine. Opcija na desnom beku baš i nemamo, Vrsaljko je jedini adut za tu poziciju, a zasad ju je krpao Tin Jedvaj koji je prirodno stoper, a u zadnjim utakmicama pokazao se i Uremović...</p>