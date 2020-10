Nema sreće: Vrsaljko imao novu operaciju, bol je bila prejaka...

Hrvatski reprezentativac i branič Atletico Madrida Šime Vrsaljko ponovno je operirao koljeno. Slijedi mu dva mjeseca pauze, a ni u prošloj sezoni se nije naigrao

<p>Hrvatski reprezentativac <strong>Šime Vrsaljko </strong>danas je podvrgnut artroskopskom zahvatu na lijevom koljenu, izvijestio je njegov klub Atletico Madrid. Šime će odmah početi s procesom rehabilitacije, a prema procjenama van travnjaka će izbivati sljedeća dva mjeseca ukoliko se ne pojave nove komplikacije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zadarska dica</strong></p><p>Vrsaljko je problema s koljenom imao još za vrijeme Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine da bi se za operaciju odlučio u veljači 2019. nakon čega je oporavak potrajao više od devet mjeseci. Sada će opet izbivati s popisa igrača reprezentacije i Atletico Madrida, a prošla sezona nije bila ništa bolja prema našem desnom beku.</p><p>U prošloj sezoni je za svoj klub nastupio samo 7 nastupa, a kako je ova krenula, slično mu se piše u ovoj sezoni. Šimu već dugo vremena muče ozljede i taman kad se oporavi nastupi neka nova. Jesu li klupski liječnici krivi što ga se možda prerano gora 'u vatru' ili je nešto drugo u pozadini ne znamo, ali definitivno je da naš Šime još uvijek ne vidi svjetlo na kraju tunela.</p><p>- Vratio sam se danas kući, nakon noći provedene u klinici i sve je u najboljem redu. Iako može zvučati otrcano, jer mi je to sada već treći artroskopski zahvat od travnja, ovaj put doista smo svi uvjereni, liječnici i ja, da je dosta pehova. Imao sam stalne bolove iako sam radio maksimalno - rekao je Vrsaljko za <a href="https://sportske.jutarnji.hr/sn/nogomet/reprezentacija/hrvatski-heroj-iz-rusije-operiran-i-treci-put-u-zadnjih-sest-mjeseci-sada-je-valjda-dosta-pehova-15024307" target="_blank">Sportske novosti</a> pa nastavio: </p><p>- Ustanovljeno je da je to od izrasline koja je nastala nakon teške infekcije koju sam imao ljetos poslije prve artroskopije. Sve što se događalo je posljedica te infekcije koja je napravila kaos, srećom ne sa najtežim posljedicama za moje koljeno. Liječnik je to odstranio i kazao da je usput pogledao operirano koljeno i ligamente i da je stanje izvanredno. Zato poručujem da se od prosinca vraćam u punoj snazi - poručio je.</p><p>Ovo su i dodatne glavobolje za izbornika Zlatka Dalića koji je bez Vrsaljka praktički već dvije godine. Opcija na desnom beku baš i nemamo, Vrsaljko je jedini adut za tu poziciju, a zasad ju je krpao Tin Jedvaj koji je prirodno stoper. Izgleda da će ju Tin i dalje krpati jer Dalić za tu poziciju nema prava rješenja i čovjeka koji će dostojni zamijeniti Vrsaljka.</p><p>Oporavak bi trebao trajati do prosinca, ali pitanje je kako će koljeno reagirati prilikom novih napora i hoće li bolovi prestati do europskog prvenstva. Kako god, Dalića, Šimu i reprezentaciju čeka neizvjesno razdoblje do Eura jer je ostalo još samo osam mjeseci...</p>