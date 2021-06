Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila Euro 2020. Bolja je na Wembleyju bila Engleska 1-0, a Vatreni su prvi put izgubili na otvaranju Europskog prvenstva.

Nema tu puno mudrosti, u pomalo inertnoj, taktički iznimno potkovanoj utakmici, Englezi su danas bili bolji baš za taj gol. A toga su svjesni i naši igrači.

- Treba čestitati Engleskoj bili su danas bolji. Dali smo sve od sebe, borili smo se i nećemo se predati. Naš prvi cilj je proći grupu i dat ćemo sve od sebe da to napravimo - rekao je Domagoj Vida za HRT nakon utakmice pa dodao:

- Radili smo na tome da ne izlazimo puno i prvi put kad smo se otvorili utrčali su dobro i kontrirali nas.

Danas je na Wembleyju na velikom natjecanju debitirao Joško Gvardiol, odigravši vrlo dobru utakmicu na lijevom beku. Gvardiol je najmlađi hrvatski reprezentativac na velikom natjecanju ikada.

- Znali smo kakva nas utakmica čeka, znali smo da su Englezi jedni od favorita na ovom prvenstvu. Mislim da nismo dali svoj maksimum i da možemo puno bolje. Okrećemo se novoj utakmici maksimalno pozitivni i mislim da će to biti sve OK - rekao je Gvardiol pa dodao:

- Plan je bio u prvih 15, 20 minuta ne srljati, da jednostavno igramo. Pretpostavili smo da će kasnije pasti u snazi, preuzeli smo posjed i to smo iskoristili. Ali nismo iskoristili par šansi i idemo dalje.

- Ne bih rekao da smo nedorečeni. Na treningu smo maksimalno fokusirani i realizacije su čisto OK. Čekamo pravi trenutak da krenemo s golovima i to je to.

Donedavni igrač Dinama rođen je 23. siječnja 2002. godine, ima 19 godina i skoro pet mjeseci. U ovoj utakmici izbornik Dalić mu je odlučio dati priliku na poziciji lijevoga beka umjesto dosad standardnog Borne Barišića.

Mateo Kovačić je dosad držao ovaj rekord, a Alen Halilović je još uvijek najmlađi debitant u povijesti Hrvatske, zaigrao je već sa 16 godina i 11 mjeseci.

- Osjećaj je sjajan, nažalost prva utakmica na ovako velikom prvenstvu i prvi poraz... Mislim da će biti bolje i zahvalan sam suigračima da se osjećam što laganije u ovom susretu - rekao je Gvardiol.

Na desnom beku bio je Šime Vrsaljko. Naša obrana reagirala je nespretno prilikom jedinog gola na utakmici, onog Raheema Sterlinga.

- Znali smo da će biti teška utakmica, da će oni na otvaranju napraviti pritisak i imati svoje šanse kao što su i imali. Gledajući cjelokupnu utakmicu imali smo boljih i loših trenutaka, kao i oni. Ali mislim da u sljedećim utakmicama moramo i hoćemo biti bolji. Ne želim reći da smo bili loši ili katastrofa, moramo u kontinuitetu biti bolji. Imamo jedan cilj, a to je proći grupu i mislim da ćemo to i uspjeti. Bilo je i dobrih svari. Analizirat ćemo utakmicu i vidjeti gdje smo bili dobri, a što možemo popraviti - rekao je Vrsaljko pa opisao što se dogodilo kod gola:

- U tom trenutku nisam ga ni vidio. Vidio sam kad je dubinska lopta došla, probao sam uklizati u zadnji sekund da spasim, ali u tom sendviču uopće ne znam kako je uspio doći do lopte prije mene. Za centimetar je bio spretniji. To je nogomet. Iskoristili su svoje prilike, a na nama je da bolje šutiramo, da bolje iskoristimo svoje prilike. Ne možemo reći da smo zadovoljni, ali imamo turnir ispred sebe i na nama je da prođemo grupu.