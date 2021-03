Šime Vrsaljko vratio se u hrvatsku reprezentaciju nakon gotovo dvije i pol godine, u Ljubljani imao punu minutažu. Ipak, 'vatreni' nisu oduševili, pa se iz Stožica vratili s prvim kvalifikacijskim porazom na putu prema Svjetskom prvenstvu u Kataru.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Povratak u reprezentaciju donosi mi veliko veselje, zadovoljstvo i druženje s momcima, sam taj boravak s njima svakog dana mi je baš nedostajao. Ali, nismo tu samo da se družimo, već i da ostvarujemo rezultate, oni kreiraju atmosferu, oni donose zadovoljstvo. Sada rezultatski ne možemo biti zadovoljni, ali možda je dobro što je taj poraz stigao odmah na početku kvalifikacija, vjerujem da ćemo u nastavku biti puno bolji i konkretniji nego jučer - rekao je Šime Vrsaljko, pa nastavio:

- Sve reprezentacije igraju nogomet, sve su organizirane i dobro stoje, a mogu vas ugroziti kroz kontranapade. U svim sljedećim utakmicama smo sada favoriti, ali morat ćemo se potruditi više nego jučer, prvo zabiti i usmjeriti pozitivnu energiju na podizanje samopouzdanja.

Još malo o povratku...

- Ma da mi je netko rekao prije 2,5 godine da toliko dugo neću igrati za reprezentaciju, rekao bih mu da je lud. Ništa se od tada nije promijenilo, dosta je mladih stiglo, no oni su se brzo prilagodili na atmosferu koja vlada u reprezentaciji. Ali, rezultat kreira atmosferu, u nogometu ono što je bilo jučer, ne vrijedi i danas.

Jeste li "skupili glave"?

- Jesmo, razgovarali smo sami između sebe, ali i s izbornikom. Naša predstava u Sloveniji, nije tu bila stvar ni taktike ni tehničke izvedbe, već nekih drugih faktora koje mi znamo. To ćemo ispraviti u sljedećim utakmicama i bolje izgledati, više nemamo pravo na loš rezultat. Dug je put kroz ove kvalifikacije, mi smo tek na početku - kazao je Vrsaljko i završio:

- Sve momčadi su taktički napredovale, sve se danas znaju braniti, pa vas iz obrambenog bloka mogu ugroziti ako imaju nekoga koji je spreman brzinom pobjeći. Protiv takvih ste momčadi uvijek u riziku jer igrate visoko, ali spremni smo na to, imamo kvalitetu i znanja da to riješimo u našu korist.

Svoje mišljenje o jučerašnjoj utakmici dao je i Mateo Kovačić...

- Uh, bolje da nam se ovaj poraz dogodio sada nego kasnije, nismo bili pravi i sada smo s razlogom razočarani. Nikad nije dobro krenuti porazom, ali pred nama je još puno utakmica, moramo se popraviti ako želimo na Svjetsko prvenstvo. Je li problem igra u rombu? Ma nije, ne bih krivio taj romb, mi smo dobro otvorili utakmicu, ali onda pali nakon njihovog gola - pričao je Kovačić, pa nastavio:

- Problem je bio naš pristup, a objektivno smo bolja momčad od Slovenije. No, mi to jučer nismo pokazali. Nismo bili pravi ni trkački ni taktički, zbog toga ne bih krivio taktiku, već nas koji nismo bili na maksimalnoj razini. Pred nama su sada dvije utakmice, tu moramo osvojiti šest bodova, pa malo smiriti tu situaciju koja sada ne izgleda dobro.

Često i u klubovima imate po tri utakmice u sedam dana, hoće li to sada predstavljati problem?

- Mi nismo imali vremena za trening, okupili smo se u ponedjeljak, a igrali već u srijedu. Ali, tako je bilo i Slovencima, pa se na to ne možemo vaditi. Puno smo puta bili u ovakvim situacijama, ali tek je početak kvalifikacija i imamo još vremena. Bolje da se ovo dogodilo sada nego poslije.

Protiv Cipra i Malte opet će vam trebati strpljenja...

- Hoće, a protiv Slovenaca nismo imali dovoljno strpljenja. Odmah poslije njihovog gola smo ušli u paniku. Trebali smo biti okomitiji, a ne kružiti toliko s loptom kao jučer. Tu je važna i širina klupe, pogotovo kada vas u tjedan dana očekuju tri utakmice. Imamo sjajne dečke u pričuvi, trebamo sve igrače.

Jesu li vam misli već na ovogodišnjem Euru?

- Ma ne, nemamo još Euro u glavi, ovo su bile kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, svi smo bili fokusirani na to. Poslije toga nas očekuje povratak u klubove, tamo ćemo biti mjesec i pol dana, pa se onda okrenuti Euru. Bilo nam je bitno ovaj ciklus otvoriti pobjedom, to nismo uspjeli i ništa sada nije bajno. No, sada smo spremni za subotu i utorak, moramo se popraviti - završio je Kovačić.