Vručina: Trebao sam potpisati za Hajduk, ali agenta je udario auto. Bio je dvije godine u komi

Bojan Vručina (37) svojevremeno je bio jedan od najboljih napadača u HNL-u. Htjeli su ga Dinamo i Hajduk, bio je na vrhuncu, ali na kraju je otišao u njemački Duisburg. Karijera mu je tada krenula u nekom drugom smjeru.

Vručina danas s 37 godina igra za svoj gušt u nižim ligama te je sa svojom obitelji otvorio adrenalinski park u blizini Ludbrega. U razgovoru u Podcast Inkubatoru pričao je o svojoj karijeri u kojoj je promijenio veliki broj klubova, ali i ispričao nešto o čemu malo tko zna.

Nije nikakva tajna da ga je Hajduk htio dovesti kao zamjenu za Nikolu Kalinića, ali gotovo nitko nije znao da je bio na milimetar od potpisa. Do njega nije došlo zbog bizarnog razloga.

- Bio sam blizu i Dinama i Hajduka. To je bilo aktualno prije odlaska u Njemačku. Tek sam prije dvije ili tri godine i sam sve to saznao preko jednog prijatelja. On je prije nekoliko godina u Splitu bio u društvu gdje je bio taj jedan čovjek koji je inače menadžer, ali ne mogu se sjetiti sada kako se preziva - pričao je Vručina u dahu pa nastavio:

- Direktno nisam s tim čovjekom pričao, ali je taj transfer trebao biti završen. No, tog menadžera je tada netko u Splitu udario s autom, ozbiljno vam pričam. Nekome sam tada dao autorizaciju da me zastupa i bio je aktualan taj odlazak u Hajduk. I prije dvije-tri godine mi na WhatsApp on pošalje taj ugovor o zastupništvu koji sam potpisao. On je bio s tim čovjekom i on mu je pokazao taj ugovor. Taj menadžer koji mi je završavao transfer u Hajduk je dvije godine bio u komi zbog te nesreće - rekao je Vručina u Podcast Inkubatoru.

Da je bio blizu Hajduka, i on sam je saznao nedavno.

- I na kraju mi kaže da bi sigurno igrao za Hajduk da njega nije auto udarilo. Ovo je priča koju nikada nisam rekao jer sam je i sam nedavno saznao. Imam na WhatsAppu poruke. Što se Dinama tiče to se zna, bilo je ili Mandžukić ili ja, ali zna se kako je to na kraju završilo.

Na vrhuncu karijere otišao je u njemački Duisburg, ali bila je to kobna odluka. Nikada se nije vratio na razinu iz Slaven Belupa (114 nastupa, 44 gola) kada su ga htjeli brojni klubovi. Promijenio je na desetke klubova, igrao u Izraelu, Grčkoj, Jordanu, Mađarskoj, Makedoniji, Sloveniji, a danas je član austrijskog niželigaša St. Margarethena.

Veliko je pitanje kako bi se razvila njegova karijera da je otišao u Hajduk ili Dinamo. Možda bi osvajao trofeje i zaigrao za reprezentaciju, ali pitanje je bi li i s 37 godina uživao u nogometu. I upravo zbog toga ne žali za ničim.

