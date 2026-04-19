Vučević se oprostio od Hajduka: Umoran od čekanja i neiskrenih obećanja. Ne odlazim slomljen

Neće me svi razumjeti, neće me svi tretirati onako kako zaslužujem, ali ne moraju. Jer dođe trenutak kada izabereš mir. Jer ponekad, najzreliji odgovor je tišina, napisao je bivši sportski direktor Hajduka

Goran Vučević (54) se u srpnju prošle godine vratio na poziciju sportskog direktora Hajduka. Htio je pomoći svome voljenom klubu i vratiti ga tamo gdje je nekad pripadao, ali njegov mandat potrajao je tek 221 dan. Prije dva mjeseca se zbog neispunjenih obećanja i teških uvjeta za rad odlučio rastati sa Splićanima.

Ostao je u klubu dok su čelnici tražili njegova nasljednika, a nakon što su službeno predstavili Poljaka Roberta Grafa za novog sportskog direktora, došao je i trenutak za oproštaj od Gorana Vučevića. On se od "bilih" oprostio objavom na društvenim mrežama koju prenosimo u cijelosti:

- Osjećam potrebu da trebam nešto kazati, ali nikome ništa dokazivati, ne zato što sam odustao! Umoriš se - umoran od objašnjavanja, opravdavanja, smanjivanja sebe da bi se uklopio u tuđe živote. Umoran od čekanja poruka koje nikad ne dolaze, isprika koja nikad ne stignu, ljudi koji ne znaju cijeniti. Umoran od neiskrenih obećanja.

- Neće me svi razumjeti, neće me svi tretirati onako kako zaslužujem, ali ne moraju. Jer dođe trenutak kada izabereš mir. Jer ponekad, najzreliji odgovor je tišina. Najjači potez je otići. Pravi ljudi ne traže objašnjenja. Oni te vide, oni te osjećaju, poštuju te bez da moraš moliti za to. I zato danas ne odlazim slomljen - odlazim svoj - poručio je Vučević. 

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Noćna mora legende: 'Sin mi je oslijepio od neizlječive bolesti. Dao bih mu svoje oči...'
STRAŠNA SITUACIJA

FOTO Noćna mora legende: 'Sin mi je oslijepio od neizlječive bolesti. Dao bih mu svoje oči...'

Michael Owen osvojio je Zlatnu loptu 2001. godine, a mirovinu provodi sa suprugom Louise i četvero djece. Njegov sin James boluje od neizlječive Stargardtove bolesti zbog koje je oslijepio
Manekenka otkrila pikanterije o zvijezdi Barce: 'Čestitali su mi kako sam mu popravila formu'
FOTO: BILO JE BURNO

Manekenka otkrila pikanterije o zvijezdi Barce: 'Čestitali su mi kako sam mu popravila formu'

Rekli su mi da ne brinem i da nije moja krivica, ali mislim da se sve promijenilo kad su izašli članci o meni i Marcusu, objasnila je manekenka i influencerica Grace Jackson

