Vučević se oprostio od Hajduka: Umoran od čekanja i neiskrenih obećanja. Ne odlazim slomljen

Goran Vučević (54) se u srpnju prošle godine vratio na poziciju sportskog direktora Hajduka. Htio je pomoći svome voljenom klubu i vratiti ga tamo gdje je nekad pripadao, ali njegov mandat potrajao je tek 221 dan. Prije dva mjeseca se zbog neispunjenih obećanja i teških uvjeta za rad odlučio rastati sa Splićanima.

Ostao je u klubu dok su čelnici tražili njegova nasljednika, a nakon što su službeno predstavili Poljaka Roberta Grafa za novog sportskog direktora, došao je i trenutak za oproštaj od Gorana Vučevića. On se od "bilih" oprostio objavom na društvenim mrežama koju prenosimo u cijelosti:

- Osjećam potrebu da trebam nešto kazati, ali nikome ništa dokazivati, ne zato što sam odustao! Umoriš se - umoran od objašnjavanja, opravdavanja, smanjivanja sebe da bi se uklopio u tuđe živote. Umoran od čekanja poruka koje nikad ne dolaze, isprika koja nikad ne stignu, ljudi koji ne znaju cijeniti. Umoran od neiskrenih obećanja.

Split: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice Hajduk - Rijeka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Neće me svi razumjeti, neće me svi tretirati onako kako zaslužujem, ali ne moraju. Jer dođe trenutak kada izabereš mir. Jer ponekad, najzreliji odgovor je tišina. Najjači potez je otići. Pravi ljudi ne traže objašnjenja. Oni te vide, oni te osjećaju, poštuju te bez da moraš moliti za to. I zato danas ne odlazim slomljen - odlazim svoj - poručio je Vučević.