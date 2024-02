Vučić: Kako se osjećam kada Hrvati osvoje medalju? Isto kao i oni kada mi osvojimo u košarci

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, u emisiji Ćirilica na Happy televiziji govorio je o sportu u Srbiji i veliku pažnju dao izgradnji nacionalnog stadiona u Srbiji. Vučić za njega tvrdi da će biti najljepši u Europi, a planiraju ga završiti do 2026. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... aleksandar vučić | Video: RTL

- Nacionalni stadion je važan jer donosi nove standarde. Zvezda i Partizan će sada morati mijenjati navike. Nacionalni stadion imat će grijače, na njemu će se moći kupiti hamburger, sladoled, kokice i sve drugo, a ljudi će se tamo osjećati sigurnije. Onda ćeš vidjeti tko će dolaziti na ove neuređene stadione. Napravili smo takve planove da imam tremu hoćemo li uspjeti. Stadion se gradi od svibnja prošle godine - rekao je predsjednik Srbije pa dodao:

- Naš najveći problem je to što ne možete privatizirati klubove jer nitko neće uložiti novac tamo gdje glavnu riječ vode navijači i rukovodstvo kluba. Mi svi što smo im sponzori, to je reket koji se otima od države. Ovdje bi svi da ne budu privatne nego državne pare. I što više dajete, to je više “Vučiću, pe*eru”. Zdrav sustav će biti onda kad budemo imali privatnog vlasnika kluba. Vidite Čukarički, TSC i Megu. Ništa ne dobivaju od države. Sad će svi staviti naslov “Vučić priznao”, priznao sam - rekao je predsjednik Srbije,

Voditelj je zatim Vučiću postavio pitanje o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Upitao ga je kako se osjeća kada Srbija ispada u grupi, a Hrvatska drugo Svjetsko prvenstvo za redom osvoji medalju.

- A kako se oni osjećaju kada mi osvajamo sve u košarci, a oni ništa? Šta ćeš, čestitaš im… Nisam veliki navijač Hrvatske za razliku od nekih drugih. Volim samo Srbiju i navijam za Srbiju.