Vučić nacrtao mapu: 'Ovo su svi ratovi koji se vode protiv mene. Napadaju me jer čuvam Srbiju'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć u gostovanju u emisiji Ćirilica na Happy TV-u da cilj svega što neko iz inozemstva govori i radi, a "navodno je u vezi s izborima i stanjem demokracije u Srbiji", slabljenje pozicije Srbije u pregovorima o Kosovu.

Za vođenje hibridnog rata, odnosno kako je rekao "rata drugačijim sredstvima", optužio je strane službe, nevladine organizacije, kao i domaće i strane medije.

- Imam materijale koje su dvije strane pripremile za svoja ministarstva vanjskih poslova gdje se kaže da je Srbija problem jer ne priznaje Kosovo, tolerantna je prema (Miloradu) Dodiku i ona je poligon s kojeg ruski mediji mogu da se obrate - rekao je Vučić i dodao da se u nastavku kaže da se moraju boriti protiv toga ne bi li urušili povjerenje naroda u Aleksandra Vučića i vlast, prenosi N1 Beograd.

Vučić nacrtao mapu 'rata i napada' koji se vode protiv njega

Vučić je na ploči nacrtao mapu, kako je rekao, rata i napada koji se, dodao je, vode protiv njega.

U tom ratu artiljerija su mediji, a rat se financira iz inozemstva. Vode ga velike sile koje imaju novac, i regionalne zemlje koje imaju interese, rekao je Vučić.

- Potrebna vam je prevlast u zraku, to je novac. Potrebna vam je pješadija – to je stanje na terenu. Potrebna vam je artiljerija, to su mediji - crtao je Vučić gledateljima.

Kako tvrdi, novac dolazi s tri strane – iz velikih sila, iz regionalnih zemalja koje imaju interes da utječu na slabljenje Srbije, te iz različitih političkih krugova i nevladinih organizacija.

Precizirao je da, kada govori o nevladinom sektoru, ne misli na organizacije poput Freedom House, već na „Rockefellere i sve ostale fondove koje financiraju razne zelene agende“.

- Pješadija ide na sljedeći način – naoružavanje Albanaca, razoružavanje Srba i djelovanje na političke stranke u centralnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji, kako na srpske, tako i na albanske - rekao je Vučić.

'Danima lažu da su izbori namješteni'

Ipak, ističe, najvažniji su tenkovi i artiljerija, a to su prema njegovim riječima mediji koje je optužio da „danima lažu kako će Srbija napasti nekoga i kako su izbori lažirani".

- Imate artiljerijsku paljbu, tuci po Vučiću svaki dan. A što mislite zašto? Napadaju me jer čuvam i štitim Srbiju. E onda morate i u centralnoj Srbiji da nađete ove medije koji će to isto raditi - rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prema Vučićevim riječima, hibridni rat podrazumijeva da na Kosovu postoje mediji koje plaća Zapad kako bi kriminalizirali Srbe.

- Imate od zapada plaćene medije na Kosovu koji kriminaliziraju srpski narod, Kurti razara sve, otima dinar, hapsi, a onda oni kažu niste zaštitili Srbe, a onda tobože od Srba s Kosova stiže pitanje jesam li ja pristao na dinar. Onda ja po cijeli dan odgovaram na besmislena pitanja, tako se vodi hibridni rat - rekao je Vučić.

Time je aludirao na portal Kossev i njegovu glavnu urednicu Tatjanu Lazarević, koja je gostujući na N1 upitala Vučića je li se prošlog ljeta u Briselu razgovaralo o ukidanju dinara na Kosovu.

'Napadaju me The Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung...'

Kada su u pitanju strani mediji, u kojima se, kako kaže, vodi kampanja protiv njega, naveo je britanski The Guardian kojeg je nazvao „kriminalnim listom i dnom“.

Spomenuo je i njemački Frankfurter Allgemeine Zeitung, navodeći da je taj list objavio da je Vučić fasciniran onim što je Azerbejdžan uradio u Nagorno-Karabahu da zato pojačava vojsku.

- Na čemu je to zasnovano? Ni na čemu. Oni svi to rade zajedno ne bi li rušili Srbiju - ponovio je Vučić.

Spomenuo je i američkog predsjednika Joea Bidena, kao i njemački tabloid Bild.

- Za građane Srbije je bitno da znaju. Sva ova hajka koja se protiv Srbije provodi u inostranstvu, poput dna kakav je Guardian, do toga kada Biden da izjavu, koji je uvijek dobro pripremljen, iako ljudi svašta o njemu pričaju, i kaže da vjeruju da će ako puste da Ukrajina izgubi od Rusije, umjesto da kaže što će biti s Baltikom, on kaže Balkanom.

Svakom se dogodi da pogriješi, ali sljedećeg dana u Bildu izađe moja slika s Putinom i kaže: Je li na ovo Biden mislio? I navode je li to dokaz da će Vučić izazvati rat na Balkanu. A u tekstu ništa - rekao je predsjednik Srbije.