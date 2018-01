Vuglač: Hvala tati što me vodio u Atenu! Dobivamo preko +3...

Francuzi su stvarno rukometni dream team, igraju na užasno visokoj razini u zadnjih deset godina. Osvojili su sve što se moglo osvojiti. Napravili su smjenu generacija, a i dalje imaju odličnu ekipu tako da vjerujem da će oni trajati. Nikola Karabatić apsolutni je vođa i, dok god je on tu, oni će imati odlične rezultate, rekao je Mario Vuglač.

Rukometaš PPD Zagreba i čovjek koji je zbog ozljede otpao s priprema hrvatske reprezentacije za Europsko prvenstvo najavio je večerašnju utakmicu Hrvatske i Francuske u studiju 24sata.

POGLEDAJTE EMISIJU:

- Gerard je iznimno kvalitetan golman koji je dugo godina bio u smjeni velikog Omeyera. Naravno da mu nije bilo lako doći do minutaže, branio je odlično i lani na SP-u u Francuskoj. Sad kad je Omeyer odlučio reći zbogom reprezentaciji, dobio je šansu - rekao je Vuglač.

Nikola Karabatić čovjek je oko kojega se sve vrti kod "tricolora".

- On je najopasniji. Imaju fenomenalni roster igrača, ali Nikola je motor te momčadi. Od njega sve kreće, on je organizator svakog napada. Ne mora ni zabiti pet-šest golova, uvijek će preuzeti odgovornost. Kako ga zaustaviti? Agresivnom obranom, dubljim izlascima na njega. Mislim da bismo se trebali fokusirati na to da Francuzi uzimaju šuteve iz što težih situacija. Ako ćemo, uz sve to, imati golmana na razini kao protiv Norvežana, uopće ne sumnjam u našu pobjedu.

- Francuska krila Guigou i Abalo možda su i najbolji tandem krila na svijetu. Treba im ne dati da se razlete i zatvoriti crtu. Bit će teško, ali uz pomoć pune Arene, vjerujem da možemo doći do pobjede - rekao je Vuglač.

Prije naše utakmice, na teren Arene Zagreb izaći će Švedska i Norveška. Nakon te utakmice točno ćemo znati kakav nam ishod igra za polufinale.

- Sad je tu dosta kombinacija otvoreno, ovisno o toj prvoj utakmici. Norvežani su definitivno reprezentacija koja raste. Pokazali su to na prošlom prvenstvu gdje su bili viceprvaci. Švedska je također napravila smjenu generacije. Nije je bilo neko vrijeme, a sad su opet dobri i iznenadili su me. Bit će to definitivno neizvjesna utakmica.

Kako se igrači osjećaju uoči ovako važne utakmice?

- Pritisak je sigurno ogroman, on se stvara otkako je odlučeno da se Europsko prvenstvo igra u Hrvatskoj. Naravno da nam u prilog nije išla ni ozljeda Duvnjaka bez obzira na to što su ga ostali korektno nadomjestili. On je pokretač kao Karabatić Francuzima. Dogodio se taj loš dan protiv Šveđana pa blijeda predstava protiv Bjelorusije. Arena je bila poluprazna, a na kraju su se protiv Norvežana uspjeli dignuti.

- Svaki igrač priča je za sebe, svatko ima način pripreme za utakmicu. Je li to analiza protivničkog igrača, golmana. Svatko ima svoj neki pristup i sve je to pozitivna trema. Oni osjećaju pritisak, ali kad krene ludilo i počne utakmica, zaboravite sve oko sebe i tada ne osjećate toliki pritisak.

"Kauboji" će i večeras morati potegnuti bez Domagoja Duvnjaka koji se još nije sasvim oporavio od ozljede.

- Bio sam u takvim situacijama. Išao je na operaciju koljena kako bi na vrijeme uhvatio ritam utakmica prije Europskog prvenstva. Htio je to više od ikoga, on je naš kapetan i motor i vjerujem da ga je to dosta pokolebalo i dirnulo. Ali to je tako u sportu, ozljede su sastavni dio. Vjerujem da se on vrlo brzo pomirio s tim i da će večeras biti najveći navijač Hrvatske.

Baš je Luka Cindrić označen kao Duvnjakov nasljednik.

- On je dečko koji je odveo Vardar do trona, do naslova prvaka Europe, što je jako velika stvar. Igra fenomenalno zadnjih par sezona. U odličnoj je formi, sve pohvale za njega. Vjerujem da će biti na razini kao na zadnjih nekoliko utakmica i da će nas voditi do pobjede.

Kondicijski trener naše reprezentacije Pero Kuterovac u razgovoru za 24sata rekao je da je forma igrača tempirana baš za ovaj meč.

- Sigurno su tempirali formu za ove najbitnije utakmice. To je jako bitno kod takvih natjecanja. Puno je tu utakmica, velika je potrošnja i bitno je da se stvori jaka baza, da se igrači jako dobro pripreme. U Perine sposobnosti nitko ne sumnja, napravio je sjajan posao s vaterpolistima. Odlično je radio i s reprezentacijom u ovim pripremama i vjerjem da će se to sad vidjeti.

Podijelio je Vuglač s nama i iskustvo posljednjeg Linova zlata s Hrvatskom u Ateni prije gotovo 14 godina.

- Kad se Hrvatska plasirala u finale OI u Ateni, tata me odlučio odvesti tamo i hvala mu na tome. Uzeli smo zlato, bila mi je čast biti navijač tamo. Još mi je veća čast što sam s nekima od njih mogao i igrati kao s Vorijem. To je san svakog sportaša i sretan sam što sam bio dio toga.

Vjeruje kako će i on u budućnosti zaigrati za "kauboje" u većoj ulozi na poziciji desnog vanjskog, koju sada zauzimaju Luka Stepančić i Marko Kopljar.

- Nadam se da će me ozljede zaobići. Kad imate toliko ozljeda, onda se naučite osluškivati svoje tijelo. Ja radim na svom tijelu i nadam se da će ozljedama doći kraj. Što se tiče moje konkurencije, oni imaju fenomenalan turnir. Luka ima jako visok postotak šuta i nije me iznenadio.

- Prognoza? Bit će tvrda utakmica, ali mislim da će biti preko tri razlike za nas. Nova tetovaža ako pobijedimo? Možda neće odmah pasti, ali u nekoj budućnosti vjerujem da da - s osmijehom je zaključio Vuglač.

Tema: Europsko rukometno prvenstvo 2018.