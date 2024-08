Vujović: Gattuso, sram te bilo! Neretljak: Već godinama vidim samo pad u našem nogometu

Mene je sram! I zanima me koga Gennaro Gattuso zaj***va, misli li on stvarno da je došao u neko selo u kojem ljudi ne razumiju nogomet. Sram ga bilo, kome on prodaje priču o nekim prilikama, kad to nisu bile izrađene nego slučajne prilike, pogotovo u drugom poluvremenu, kaže razočarana legenda Hajduka, Zlatko Vujović (65).

'Nisam vidio nijednu uigranu kombinaciju'

Naš sugovornik razočaran je ispadanjem Hajduka od Ružomberoka u trećem pretkolu Konferencijske lige.

- Nisam vidio nijednu uigranu kombinaciju, čak ni izvođenje auta, a on govori o nekim prilikama, umjesto da objasni ljudima zašto nije ništa uigrao, zašto se ne vidi njegov trenerski potpis. Mene je sram, ne znam je li njega...

Iako je Ružomberok momčad iznad ranga Gzire i Tobola, od kojih je Hajduk također ispadao, za Vujovića je to jednaka sramota.

- Ne bih se složio, to je sve isti rang i ista sramota. Puno se igrača obuklo u "široke gaće" i misle da su neka velika kvaliteta, a ne pružaju ništa na terenu. Muka mi je kad vidim da oni mašu rukama i pokušavaju dignuti publiku... Majstore, publika se diže igrom, zalaganjem, uklizavanjem, trkom, borbom, udarcima na gol..., a ne mahanjem rukama - rekao je u dahu pa nastavio:

- A i oni na tribinama, jadni jedva čekaju da netko zapuca i barem pogodi semafor da mogu zapljeskati... Nema tu krvi, nema tu špirita, nitko ne izlazi krvavih koljena i četveronoške s terena od umora. Uzimaju lijep novac a nisu se ni oznojili. Još su navijači i mirni, i opet će im doći u nedjelju i podržavati ih... Samo ne znam do kada...

'I ja sam promašivao zicere, ali...'

Starije generacije sjećaju se zvižduka i Zlatku Vujoviću, koji je bio veliki igrač i strijelac.

- Ja sam promašivao zicere, događalo se, ali sam nakon toga preorao teren, sakrio se kući tjedan dana od srama i jedva čekao sljedeću utakmicu da ispravim pogreške i zabijem gol. Trči i daj sve od sebe i svi će te cijeniti, a ne maši rukama publici... Ljudi su s pravom razočarani.

Mato Neretljak (45) igrao je za Hajduk, Osijek i Rijeku i kaže da jako teško prihvaća aktualni trenutak hrvatskog nogometa.

- Tužan sam, Hajduk je sam sebi najveći neprijatelj, ne možeš dva dana prije toliko važne utakmice napraviti cirkus s Perišićem i očekivati da se to ne odrazi na momčad i na rezultat. Svaki od naših klubova ima svoju priču, ali nijedna nije prava, treba se okrenuti mlađim igračima, razvijati svoj trenerski kadar i polako graditi stabilnost.

Pojasnio je...

- Svi rade krivo osim Dinama, a i oni nisu daleko od te priče, i zato su i oni nikad lošiji bili prošle godine. Po meni je za aktualno stanje u sva tri kluba kriva politika klubova. Ljudi moraju shvatiti da i u Hrvatskoj imamo dobrih trenera, samo im treba dati šansu, a ne robovati strancima i bacati novac bez veze - kaže Neretljak, koji radi u Zrinskom iz Jurjevca, ali dugo prati zbivanja u hrvatskom nogometu.



- Već godinama vidim samo pad. Ja sam trener u drugoj ligi, koja bi trebala biti razvojna, a iz nje igrači odlaze u Bosnu i Hercegovinu. Sve što vrijedi i što bi se trebalo razvijati za HNL, odlazi, a dovode se istrošeni stranci i poluigrači. To traje jako dugo i HNS to mora presjeći što prije jer ćemo imati problema i s reprezentacijom. Da nema dijaspore pitanje je što bismo uopće napravili...