Kada ti nemaš jednog Karačića, Šegu, Marića i takve tipove. Imaš tu Srnu ili Klaricu, lupam, to su sjajni momci, ali ljudi automatski smatraju da to nije ona prava Hrvatska koja može, komentirao je ukratko svoje viđenje nove Hrvatske Veselin Vujović u razgovoru za Balkan Handball.

Hrvoje Horvat pomladio je reprezentaciju za Europsko prvenstvo u Mađarskoj i Slovačkoj, a problem više stvorio je korona virus eliminiravši Duvnjaka i Cindrića praktički s cijelog dijela završnih priprema.

- Odrekao se nekih igrača koji su jako kvalitetni, recimo ja sam Grahovca doveo iz druge lige u Zagreb, sada je u reprezentaciji, Šipić ne igra obranu, Šušnja igra samo obranu, a ti nisi pozvao Brozovića i Marića, ali on zna i snosi odgovornost. Uspjeh ili neuspjeh će biti njegov. Bitno je da mu ekipa vjeruje, imat će rezultat onda.

Kako vam se sviđa Horvat, igrali ste jedan protiv drugih sa Zagrebom, odnosno Nexeom?

- Nekako je previše fin, baš je gospodin, kao i otac. Takav je i tako se ponaša. U onom ludilu kada mu ekipa gubi, ja bih tad udavio nekog, ali on to onako lijepo, crta po tabli…

U neizvjesnosti je Duvnjak koji, osim korona virusa, ima i problem s leđima.

- Domagoj je glavni, on će voditi. Puna su mi usta Duvnjaka, sve dok ga imaju u punoj formi, e onda je Hrvatska favorit. Duvnjak vuče sve, izbornika, navijače… Za mene je jedan od najboljih na svijetu svih vremena. Ja kada vidim njega, one podočnjake, kad se baca na glavu, kada vuče svoj Kiel, ja mislim da svatko živ mora biti umoran, ali on je savršena mašina, igra i kad je umoran i ozlijeđen. Samo ga pustite na teren. Hrvatska bez Duvnjaka nije Hrvatska, nemaju vremena da se napravi vođa. Luka Cindrić je sjajan, ali ni blizu Duvnjaku u reprezentaciji - rekao je Vujo pa završio.

- Bojim se neiskustva kod Jaganjca i Martinovića, koji nemaju kočnicu, treba ih pustiti pa ćemo vidjeti. Volio bih da Hrvatska napravi dobar rezultat. Znao sam da će izgubiti drugu utakmicu protiv Rusa, pada ti motivacija, ali to ne treba gledati.