Vujović je skroz u pravu: Din i Dinu, pa u kojem ste vi filmu?!

I ovako je utakmica bila strašna. Atmosfera - veličanstvena! Predivno je bilo vidjeti crveno-žute boje Makedonaca na tribinama i slovenske navijače u svijetloplavom i zelenom kako ovacijama pozdravljaju Veselina Vujovića kad se prvi put pojavio u zagrebačkoj Areni, puno prije nego što je utakmica počela. Drama je bila do zadnje lopte i pobijedila je Makedonija 25-24, no kakva bi to tek utakmica bila da je svojim suđenjem nisu gotovo upropastili rumunjski suci Din i Dinu.

Nipošto ne želimo tvrditi da su svojim odlukama pogurali Makedonce do pobjede, to nikako. Naš Kiro Lazarov, borbeni pivot Stoilov i ostali momci u crvenom pobjedu su apsolutno zaslužili. Uostalom, to je pošteno priznao i Veselin Vujović prije nego što je "poderao" EHF zbog suđenja.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Problem je bio u konstantnom nametanju rumunjskog dvojca koji je od prve minute svirao nebuloze. Primjerice, kontre i polukontre, uglavnom Slovenije koja je ispočetka diktirala ritam, vraćali su natrag zbog 10-20 centimetara i tražili da se lopta izvede točno s mjesta gdje su oni, recimo, vidjeli prekršaj Makedonaca u napadu. I to ne jednom, barem šest-sedam puta na cijeloj utakmici.

Pa onda kriterij prekršaja i isključenja... Makedonski pivot Stoilov, koji je građen kao trokrilni ormar i teško ga je oboriti bez faula, zabije gol i pritom očito dobije takve batine da ostane ležati na podu. Ali nema isključenja... A već u sljedećem napadu Makedonaca opet faul na Stoilovu, ali uobičajeni rukometni faul, ništa posebno - i eto ti njih dvojice. Sad sude isključenje.

Da ne govorimo o poništenom golu Slovencima kad se utakmica lomila zbog faula pivota u napadu, a čovjek je bio leđima okrenut suparniku, primio loptu i zabio valjda najregularniji gol na čitavoj utakmici. Pa stalno prekidanje akcija sitnog, ali odličnog srednjeg vanjskog Slovenaca Mihe Zarabeca kad je obrana Makedonaca probijena i cijeli napad je već u završnoj fazi, a za realizaciju Slovenije fali samo još šut ili asistencija. No Din i Dinu vide faul bez lopte i sve prekidaju zbog prekršaja za devet metara?!

Dobro je Vujović i izdržao da ne poludi puno prije sredine drugog poluvremena, vjerojatno zato što je Slovenija u prvom poluvremenu dugo držala uvjerljivo vodstvo pa je valjda mislio - ajde, nije sedmerac, ali nema veze, ionako ćemo dobiti. No kad su stvari krenule nizbrdo, a Makedonija povela, e onda je i njemu pukao film. Hvatao se za glavu, protestirao na svaku odluku, u čudu gledao kad mu je sudac pokazao žuti karton...

I to je jedino što se može zamjeriti Vujoviću, što nije reagirao puno ranije ako je već vidio kamo to sve vodi. Što nije već u prvom poluvremenu lupio šakom o stol i viknuo: Din i Dinu, pa u kojem ste vi filmu?! Jel' se rukomet igra zbog vas ili zbog 10.000 ljudi s plaćenom ulaznicom na tribinama?

Za Sloveniju je šteta napravljena i tu nema pomoći, ali za EHF još nije kasno da već na početku prvenstva rumunjski sudački par preseli na tribinu. Ili naprosto pošalje doma, da još malo prostudiraju onu knjižicu s pravilima rukometne igre... Za primjer drugima.

Tema: Europsko rukometno prvenstvo 2018.