Slovenci samljeli Španjolsku i ostali na životu za polufinale

Nitko se tome nije nadao, teško da bi netko stavio novac na pobjedu Slovenije protiv Španjolske koja je prije par dana razbila Makedoniju. No momčadi Veselina Vujovića nikad se ne predaju, nikad ne padaju na koljena, a na svojoj je koži to sada osjetio i Jordi Ribera i njegova Španjolska.

Slovenija je pobijedila 31-26 i tako ostala u igri za ulazak u polufinale Europskog prvenstva iako je to do prije dva sata bio tek ludi san. Slovenija ne ovisi samo o sebi, no kombinacije i nisu tako lude kao što se to činilo. Moraju Vujovićevi igrači u posljednjem kolu pobijediti Češku i nadati se da će Njemačka i Španjolska remizirati, a Danska pobijediti Makedoniju. Teško, ali ne i nemoguće. Ipak, sve će biti puno jasnije nakon večerašnje utakmice Makedonije i Češke.

Slovenija je odigrala solidno prvo poluvrijeme, sretno i vodila nakon prvih 30 minuta, no ulazak u drugi dio bio je uraganski. U samo par minuta potpuno su razbili Španjolce i nastavili ih uništavati do kraja utakmice. Kako su igrali, rezultat je još i dobar za Španjolce.

Fantastičnu je utakmicu odigrao Urh Kastelic. Zagrebova golmana Veselin Vujović uvrstio je u sastav pred ovu utakmicu. Zamijenio je Lesjaka i s 12 obrana izludio Španjolce. U napadu je ponovno sjajno igrao Miha Zarabec, s njegovom brzinom teretna obrana Španjolaca jednostavno se nije mogla boriti. Najviše su zabili Marguč (5), Blagotinšek (4), Mačkovšek (4), a Slovencima je pomogao i Jordi Ribera svojom dubokom obranom u drugom dijelu. Kad su izašli van devet metara Kavtičnik, Zarabec i Bezjak radili su što su htjeli.

Upravo su se na ovoj utakmici jasno otkrili svi nedostaci Španjolske. Protiv postavljenih obrana Španjolci jednostavno ne mogu igrati, nemaju tu kvalitetu u vanjskoj liniji i kad im zakaže njihova obrana, a samim time i kontre, oni moraju pasti. Naravno, protiv kvalitetnih reprezentacija.

Tema: Europsko rukometno prvenstvo 2018.