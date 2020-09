Vukas: 'Dolazimo kao favoriti i to moramo opravdati na terenu'

Na uobičajenoj press konferenciji uoči sutrašnje utakmice trener Hajduka Hari Vukas spremno je prihvatio ulogu favorite i vjeruje kako će njegova momčad tu ulogu opravdati na terenu.

<p>- Par puta sam dolazio u Skoplje i svaki put sam se osjećao ugodno, gostoljubivost je uvijek bila na nivou, pogotovo jer ima jako puno navijača Hajduka. No mi smo ovdje radi utakmice, dolazimo u ulozi favorita i to moramo opravdati na terenu – kazao je trener Hajduka Hari Vukas i dodao:</p><p>- Čim smo saznali tko nam je protivnik, krenula je analiza našeg stožera. Renova je čvrsta i kompaktna momčad, znaju igrati nogomet, imaju i dozu agresivnosti, pogotovo u sredini terana, odakle Gavazaj gura lopte prema brzim napadačima.</p><p>Makedonske kolege zanimalo je i kako će Vukas motivirati momčad nakon velikog pražnjenja i izgubljenog derbija protiv Dinama.</p><p>- Igrači su svjesni što se od njih očekuje, svjesni su važnosti prolaska dalje, znaju da smo mi favoriti i ne treba im dodatna motivacija. A što se tiče pritiska koju nosi uloga favorita, samo ću kazati kako sam dugo u nogometu i da sam svjestan te uloge. Mi dolazimo kao nositelji, dolazimo iz kvalitetnije lige, i bez podcjenjivanja ikoga mi smo na većoj razini. Istina, igra se jedna utakmica, ali ni oni ne igraju u svom gradu. Vjerujem u svoje momke i njihovu kvalitetu i sada to treba pokazati od prve minute na terenu.</p><p>Upitan je Vukas i je li vježbao s momcima kaznene udarce, no on je, iznenađujuće, preskočio odgovor na to pitanje.</p><p>- Ne bih otkrivao detalje s treninga. Ne otkrivamo ni taktiku, ni sastav, pa tako nećemo otkrivati ni ono što smo radili nakon Dinama, zadržat ćemo to za sebe... Ono što mogu reći je da se želimo nametnuti od prve minute, uzeti posjed i biti strpljiv, tražiti rupe u njihovoj obrani i što prije dovesti utakmicu u rezultat koji će nam omogućiti da lakše igramo. Kvalitetniji smo, moramo biti strpljivi, ali i odraditi posao što prije...</p><p>Zanimalo je Makedonce i hoće li igrati njihov sunarodnjak Jani Atanasov koji je tek stigao u Hajduk, no zaigrao je u derbiju i stigao asistirati za gol Stanka Jurića.</p><p>- Sigurno se radi o kvalitetnom igraču, zato i je došao kod nas, a s obzirom da je doputovao možete očekivati i da participira na sutrašnjoj utakmici – zaključio je Vukas.</p>