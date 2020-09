Vukas trajno rješenje, Ismajli se odrekao postotka i ide u Speziju!

<p>Prije dva tjedna sjeo je Hari Vukas po treći put na klupu <strong>Hajduka</strong>. Prva dva puta bio je privremeno rješenje, a tako je započeo i njegov treći mandat nakon odlaska Igora Tudora u Juventus. No sada je Vukas dobio ugovor prvog trenera Hajduka, što bi sutra ujutro trebalo biti i službeno objavljeni, i to mu garantira barem neko vrijeme rada u miru.</p><p>Neslužbeno saznajemo kako ni Vukas ni članovi njegovog stožera nisu tražili posebne uvjete, čak ni uobičajenu otpremninu od šest mjesečnih plaća u slučaju jednostranog raskida ugovora, ali je na koncu dobio i veću plaću i tri mjesečne plaće odštete u slučaju da mu Hajduk ranije raskine ugovor.</p><p>Nakon pobjede u Osijeku i remija sa Slaven Belupom Mario Stanić i Ivan Kepčija odlučili su se dakle za kakav – takav "kontinuitet" i promovirali Vukasa i njegov stožer kao trajno rješenje na klupi Hajduka. Koliko dugo? O tome će odlučiti rezultati, ono što je potpisano na papiru i onako nema težinu ako bodovi i mjesto na prvenstvenoj ljestvici ne budu u skladu s očekivanjima...</p><p>Hari Vukas dijete je Hajduka, debitirao je za prvu momčad kao igrač pred sam kraj Jugo-lige, kasnije je nakon Hajduka igrao za Primorac iz Stobreča, Segestu, Cibaliju, Pazinku, Zagreb, Zadar, Troglav iz Livna i Charleroi, a malo je poznato i da je bio tjedan dana na probi kod Felixa Magatha u HSV-u. Vukas dijeli 30. mjesto na listi najboljih strijelaca HNL-a s Mariom Mandžukićem, obojica su postigla po 56 golova.</p><p>Prvi ozbiljniji trenerski posao nakon nogometne karijere odradio je u Zagori iz Unešića, koju je odveo do četvrtfinala Kupa, nakon što su eliminirali Bjelovar, Osijek i Karlovac, ispali su od Dinama, iako su vodili do 56. minute. Zanat je pekao radeći u Hajdukovoj Akademiji s mladima, osvojio kadetski naslov s '95, godištem u kome su igrali Pašalić, Mujan, Z. Milić, Tomić, Dejanović, Vojković, Blažević, Cipetić...</p><p>Prvu priliku da sjedne na klupu Hajduka Vukas je dobio nenadano, baš kao i ovoga puta, nakon iznenadnog odstupanja Igora Tudora. U tom turbulentnom proljeću 2015. godine Vukas je najprije odradio dvije utakmice do imenovanja Stanka Poklepovića, poraz od Rijeke i pobjedu nad Slaven Belupom, a onda se nakon Poklepovića i Vučevića, kojima je bio pomoćnik, opet samostalno vratio na klupu zadnjih sedam kola, u kojima je uspio izboriti plasman u Europu.</p><p>U treći mandat startao je pobjedom u Osijeku i domaćim remijem protiv Slaven Belupa, a sada ga, nakon potpisa novog ugovora čekaju tri teška ogleda, derbi s Dinamom na Poljudu te dva gostovanja, kod Renove u Skoplju i Rijeke na Rujevici. Iz Hajduka su Vukasa nastojali zaštititi od pritiska pa su njegove unaprijed snimljene izjave slane medijima, bez mogućnosti postavljanja dodatnih pitanja, no vjerujemo kako će ubuduće, nakon sutrašnjeg službenog imenovanja, i Vukas dobiti priliku kazati nešto više o svojim planovima.</p><p>Inače, paralelno s rješavanjem pitanje trenera, u Hajduku su se bavili i transferima, danas bi trebao konačno biti stavljen i potpis na transfer Ardiana Ismajlija u talijansku Speziju te angažman 20 – godišnjeg defenzivnog veznog igrača iz Sjeverne Makedonije Janija Atanasova, koji je raskinuo ugovor s Bursasporom i trebao bi na Poljud stići kao slobodan igrač.</p><p>Oba transfera bit će službeno objavljena tek nakon što igrači prođu liječničke preglede, a Hajduk bi neslužbeno saznajemo za Ismajlija trebao inkasirati oko 2.5 milijuna eura i 10% od budućeg transfera. Ismajli je imao pravo na 10% od ugovorene svote transfera, no odrekao se i tog dijela, kao i potraživanja za ostatak od umanjene plaće u korona razdoblju, kako bi što prije potpisao ugovor koji mu garantira nešto više od milijun eura godišnje.</p>