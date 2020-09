Olakotna je okolnost za Hajduk kao gostuju\u0107i klub \u0161to ne\u0107e biti publike.

<p>Moram reći da je najvažniji prolazak, po to smo došli i to smo ostvarili. Znam da smo navijačima parali živce zadnjih 20 minuta, ali to je tako. Na početku je izgledalo sve OK, ali kako je utakmica odmicala mi smo promašivali i dali šansu protivniku da se vrati, što je normalno jer su bili samo jedan gol u zaostatku, rekao je <strong>Hari Vukas</strong>.</p><p><strong>Hajduk</strong> je teškom mukom pobijedio <strong>Renovu</strong> 1-0 u Skoplju u drugom pretkolu Europske lige. Mijo Caktaš zabio je pobjednički gol već u petoj minuti, ali pukom srećom do kraja ga nije primio.</p><p>- Izgubili smo agresiju koju smo imali u prvom poluvremenu, stajali daleko od igrača. Trenutak pada domaćin je pokušao iskoristiti. Nije to izgledalo dobro pred kraj, moram priznati da smo visjeli. Morali smo utakmicu davno završiti, imali smo dovoljno prilika. Htjeli smo utakmicu dovesti u mirne vode. Morali smo strepiti do kraja, ali prošli smo - dodao je Vukas.</p><p>Hajduk će idući četvrtak igrati protiv pobjednika dvoboja između <strong>Neftčija</strong> iz Bakua i <strong>Galatasaraya</strong> koji se igra od 18 sati. Ići će na gostovanje.</p><p>- Da vam budem iskren, ne razmišljam o tome jer je psihološko pražnjenje bilo totalno. Trebamo se regenerirati pa ćemo vidjeti. Htio bih Galatasaray, poznajem te igrače, bio sam tamo u klubu. Ali ne možemo utjecati na to. Vidjeli ste kako smo mi bili favoriti danas pa nije baš izgledalo najbolje - kaže Vukas.</p><p>Olakotna je okolnost za Hajduk kao gostujući klub što neće biti publike.</p><p>- Naravno. Sigurno su te dvije momčadi kvalitetnije od Renove i morat ćemo uložiti više truda i biti kompaktniji. Ako nam se budu ukazale prilike kao danas, morat ćemo ih realizirati želimo li proći - zaključio je Vukas.</p><p>Trener desete momčadi makedonskog prvenstva <strong>Bujar Islami</strong> zna da je propustio veliku priliku za prolazak. Devet puta Renova je zapucala na gol Hajduka, a gosti sedam.</p><p>- Rano smo primili gol i to je psihički jako djelovalo na nas. Hajduk je kvalitetan protivnik, kontrolirao je loptu. Imali smo puno dobrih prilika da izjednačimo, ali nismo ih iskoristili. Igrali smo dobru, napadačku utakmicu, ali to je nogomet - rekao je Islami i dodao:</p><p>- Narušio nam je taj primljeni gol stabilnost, zaslužili smo zabiti. Imali smo dva, tri zicera. Ako ne iskoristiš takve prilike, teško je očekivati pobjedu.</p>