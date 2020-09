Visjeli su 'ko lusteri protiv ekipe koja kvalitetom nije ni za 1. HNL

Teže od očekivanoga Hajduk je s 1:0 protiv Renove izborio plasman u treće pretkolo kvalifikacija za Europsku ligu. Sada ih čeka gostovanje kod boljeg iz ogleda Galatasaray - Neftči. S ovakvom igrom teško će dalje.

<p>Deset godina prošlo je od zadnjeg nastupa Hajduka u skupinama Europske lige, a u zadnjih deset godina Hajduk je imao devet neuspješnih pokušaja povratka tamo gdje ih je odveo Stanko Poklepović. Devet pokušaja, devet različitih scenarija, ali na koncu s istim neuspješnim ishodom.</p><p>Bilo je tu doista svega, od toga da su držali do zadnjeg sučevog zvižduka u uzvratnim susretima velike klubove poput talijanskog Intera, engleskih Stokea i Evertona, finalista Europske lige Dnjipra, preko posrtanja na zadnjoj stepenici od objektivno prolaznih Slovan Libereca i Maccabi Tel Aviva, do ispadanja od autsajdera poput Dile Gori, FCSB - a te na koncu prošlogodišnje sramotne epizode protiv malteške Gzire... Posljedično lošim iskustvima u deseti jubilarni pohod na Europsku ligu igrači Hajduka ispraćeni su s dozom rezerve, a nakon mučenja protiv slabašne Renove teško da i najveći optimisti vjeruju u plasman u skupine. </p><p>Da ipak ne bude previše nervoze pobrinuli su se Jairo i Mijo Caktaš odmah na startu utakmice. Već u četvrtoj minuti Brazilac je presjekao loptu koju obrana Renove nije dobro očistila, i u kaznenom prostoru centaršutom pronašao Caktaša, koji je lako glavom zabio za početno vodstvo koje je garantiralo nastavak susreta bez nervoze. Bio je to deseti europski gol Caktaša, kojim se digao na treće mjesto europskih strijelaca u povijesti Hajduka, iza Zlatka Vujovića s 19 i Slaviše Žungula s 14 golova, a ispred Ivice Šurjaka i Ivana Gudelja koji su postigli po devet golova. Vrijedi spomenuti i kako su iz Hajduka danas objavili kako je njihov kapetan u derbiju protiv Dinama igrao pod blokadom, što objašnjava njegov nešto lošiji nastup.</p><p>No idealno otvaranje utakmice bilo je sve što smo vidjeli od Hajduka dana. Imali su, istina, bijeli u nastavku nekoliko lijepih prilika, no Gyurcso je upropastio najkonkretniju, izbio je sam pred golmana Renove Hadisa Veliija ali je slabo pucao. Prijetili su izdaleka i Caktaš, i Diamantakos, u drugom dijelu Jairo i Diamantakos, ali bez uspjeha. Što je više odmicalo vrijeme kopnio je i ritam utakmice, velika sparina učinila je da je osjet stvarnih 30 C stupnjeva barem desetak C stupnjeva veći. Hajduk nije uspijevao materijalizirati kvalitetu iz nekoliko prilika, a Renova nije imala ni kvalitete ni snage za veliko iznenađenje. Objektivno, Hajdukov današnji protivnik teško bi izborio opstanak u 1HNL, da su imalo jači, teško da bi Hajduk prošao. Jer, i protiv slabašne Renove visio je Hajduk poput lustera do zadnje sekunde... </p><p>- Za igrače Renove je gostovanje Hajduka kao da im je došao Real u goste – kazao je Jani Atanasov i time jasno dao do znanja s koliko su respekta njegovi sunarodnjaci ušli u utakmicu.</p><p>Da nisu ušli u utakmicu s toliko respekta, možda su igrači Renove mogi kreirati i iznenađenje ravno pro+šlogodišnjem. Navijači Hajduka još uvijek su pod utjecajem sramotne epizode protiv Gzire, a umalo su doživjeli i novi šok. Na svu sreću Hajduk je prošao, ali sada ga čeka ogled u gostima s kud i kamo ozbiljnijim protivnikom. Bez obzira bio to Galatasaray ili Neftči, Vukasova momčad s igrom koju su prikazali protiv Renove teško može računati na prolaz, a kamo li na prekid desetogodišnjeg niza neuspjeha u kvalifikacijama za Europsku ligu.</p>