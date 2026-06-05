Velika mi je čast preuzeti momčad Vukovara 1991. Klub ima jasnu viziju i kvalitetnu strukturu. Dat ću sve od sebe da zajedno ostvarimo rezultate na koje će grad biti ponosan, rekao je Kristijan Polovanec
Vukovar ima novog trenera! Evo tko će ga pokušati vratiti u HNL
Vukovar 1991 ima novog trenera! Nakon što Tomislav Stipić nije uspio sačuvati Vukovarce u najelitnijem rangu hrvatskog nogometa, tamo će ih iduće sezone pokušati vratiti Kristijan Polovanec. Vijest je klub objavio na svojim društvenim mrežama. Polovanec je do sada bio u stručnom stožeru kluba.
"Klub službeno potvrđuje kako je Kristijan Polovanec preuzeo vođenje prve momčadi. Nakon razdoblja provedenog u stručnom stožeru, Polovanec preuzima ulogu glavnog trenera te će voditi momčad u nadolazećim prvenstvenim izazovima. Polovanec, rođen 1979. u Zagrebu, posjeduje UEFA Pro licencu i bogato iskustvo u radu s mladim igračima i seniorskim momčadima. Trenersku karijeru gradio je u omladinskom pogonu GNK Dinamo, gdje je godinama razvijao brojne perspektivne nogometaše, a vodio je i klubove poput NK Jaruna, Sesveta i Lokomotive.
Kao trener poznat je po analitičkom pristupu, jasnoj taktičkoj strukturi i inzistiranju na disciplini i visokom intenzitetu igre. Njegov rad s mladim igračima i sposobnost da iz momčadi izvuče maksimum prepoznati su kao ključni elementi koji će doprinijeti daljnjem razvoju našeg kluba", stoji u priopćenju.
- Velika mi je čast preuzeti momčad Vukovara 1991. Klub ima jasnu viziju i kvalitetnu strukturu. Dat ću sve od sebe da zajedno ostvarimo rezultate na koje će grad biti ponosan - rekao je Polovanec.
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