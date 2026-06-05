Vukovar ima novog trenera! Evo tko će ga pokušati vratiti u HNL

Vukovar 1991 ima novog trenera! Nakon što Tomislav Stipić nije uspio sačuvati Vukovarce u najelitnijem rangu hrvatskog nogometa, tamo će ih iduće sezone pokušati vratiti Kristijan Polovanec. Vijest je klub objavio na svojim društvenim mrežama. Polovanec je do sada bio u stručnom stožeru kluba.

Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i HNK Rijeka u sedmom kolu Prve HNL | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

"Klub službeno potvrđuje kako je Kristijan Polovanec preuzeo vođenje prve momčadi. Nakon razdoblja provedenog u stručnom stožeru, Polovanec preuzima ulogu glavnog trenera te će voditi momčad u nadolazećim prvenstvenim izazovima. Polovanec, rođen 1979. u Zagrebu, posjeduje UEFA Pro licencu i bogato iskustvo u radu s mladim igračima i seniorskim momčadima. Trenersku karijeru gradio je u omladinskom pogonu GNK Dinamo, gdje je godinama razvijao brojne perspektivne nogometaše, a vodio je i klubove poput NK Jaruna, Sesveta i Lokomotive.

Kao trener poznat je po analitičkom pristupu, jasnoj taktičkoj strukturi i inzistiranju na disciplini i visokom intenzitetu igre. Njegov rad s mladim igračima i sposobnost da iz momčadi izvuče maksimum prepoznati su kao ključni elementi koji će doprinijeti daljnjem razvoju našeg kluba", stoji u priopćenju.

- Velika mi je čast preuzeti momčad Vukovara 1991. Klub ima jasnu viziju i kvalitetnu strukturu. Dat ću sve od sebe da zajedno ostvarimo rezultate na koje će grad biti ponosan - rekao je Polovanec.