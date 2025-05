Vukovarci ne staju: HNL može dobiti novog člana već u subotu

Hrvatski nogometni klub Vukovar 1991 nastavlja s fenomenalnim rezultatima ovog proljeća. Na gostovanju kod Sesveta, četvrtoplasirane momčadi Prve nogometne lige, momčad bivšeg hrvatskog reprezentativca Gordona Schildenfelda pobijedila je petu utakmicu zaredom (3-0) i kolo prije kraja pobjegla prvom pratitelju Opatiji na četiri boda razlike.

No Opatijci još moraju odraditi svoju obvezu u ovom kolu, u subotu dočekuju rasterećenu Croatiju Zmijavci (13.50). Ako Opatija pobijedi ili remizira, odluku o prvaku druge lige prolognirat će do zadnjeg kola i izravnog sudara s Vukovarcima na njihovu terenu. Ako kojim slučajem Zmijavci osvoje sva tri boda, naslov će slaviti Vukovar koji je u nizu od 17 prvenstvenih utakmica bez poraza.

I jednima i drugima, podsjetimo, nedostaje licencija da bi s pravom mogli reći kako će automatski i izboriti ulazak u HNL iduće sezone. HNS je najavio kako će odluke u žalbenom postupku donijeti najkasnije do 27. svibnja, dakle pet dana prije mogućeg izravnog duela za to mjesto u Ligi 10. No, kako doznajemo, i jedni i drugi trebali bi riješiti nedostatke i dobiti zeleno svjetlo.

Vukovar je do pobjede u Sesvetama predvodio Nijemac Törles Knöll (27), bivši igrač njemačkih niželigaša i Slaven Belupa, asistencijom za vodeći gol Vanje Pelka u osmoj minuti, kao i golovima u 73. i 94. Zanimljivo, Sesvetama je to već šesti uzastopni poraz i osmi ovog proljeća, ukupno 12. u sezoni, ali su i dalje četvrtoplasirani klub u prvenstvu. U zadnjem kolu čeka ih gostovanje kod lanjskog prvoligaša Rudeša, koji je deveti.