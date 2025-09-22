Obavijesti

Vukovarov Robin: Volim čvarke, u igri pričam hrvatski! Tetovirao sam Vodotoranj iz zahvalnosti

Kad sam dolazio u Hrvatsku znao sam za Modrića, a ovdje sam se uvijek osjećao kao kod kuće. Igrač koji mi se najviše svidio u HNL-u je Livaja, nadam se da ću igrati protiv njega, rekao nam je Robin Gonzalez (26)

Prije pet godina, kao 21-godišnjak, kolumbijski nogometaš Robin Gonzalez prvi put je otišao iz svoje zemlje i izabrao - Hrvatsku. Došao je igrati za tadašnjeg niželigaša Vukovar.

