Kad sam dolazio u Hrvatsku znao sam za Modrića, a ovdje sam se uvijek osjećao kao kod kuće. Igrač koji mi se najviše svidio u HNL-u je Livaja, nadam se da ću igrati protiv njega, rekao nam je Robin Gonzalez (26)
Vukovarov Robin: Volim čvarke, u igri pričam hrvatski! Tetovirao sam Vodotoranj iz zahvalnosti
Prije pet godina, kao 21-godišnjak, kolumbijski nogometaš Robin Gonzalez prvi put je otišao iz svoje zemlje i izabrao - Hrvatsku. Došao je igrati za tadašnjeg niželigaša Vukovar.
