Vulić ga je oživio, a Panucci će mu dati priliku u dresu Albanije

Do jučer je bio kapetan U-21 reprezentacije Kosova, no ubuduće će igrati za A selekciju Albanije, stoper Hajduka Ardian Ismajli odlučio je uzeti albansku putovnicu i zaigrati u jednoj od najperspektivnijih reprezentacija na starom kontinentu. Presudio je poziv izbornika Christiana Panuccija, kome je Ismajli dao riječ da će se odazvati pozivu još prije šest mjeseci. A u svijetu iz kojeg on dolazi, riječ je svetinja.

- Odmah nakon poziva izbornika Panuccija odlučio sam da ću ubuduće igrati za Albaniju, ali nisam htio ostaviti prijatelje iz U-21 reprezentacija Kosova dok ne završi ciklus kvalifikacija. Bio sam kapetan i najbolji igrač, i ne bi bilo uredu da sam ih ostavio na cjedilu, no čim je ciklus završio, javio sam se izborniku kako sam i obećao.

Iako Kosovo i Albaniju mnogu doživljavaju kao jednu državu, Ismajlijev prelazak u reprezentaciju Albanije nisu svi dobro primili, odrastao je na Kosovu, u Prištini mu još uvijek žive roditelji, i mnogi smatraju da je trebao nastaviti igrati za Kosovo.

- Mi smo jedna nacija, nadam se da ćemo uskoro biti i jedna država, ali reprezentacije su različite, a Albanija je puno bolja i nudi mi bolju priliku za napredovanje. Uostalom, igrao sam za U-21 Kosova... To je bio glavni motiv za moju odluku, u kojoj su me podržali i roditelji. Neki su me novinari i navijači kritizirali zbog prelaska, tvrde da za mene neće biti mjesta u albanskoj reprezentaciji jer nisam ni u Hajduku puno igrao, ali ja sam siguran u sebe i odluku koju sam donio. Vidjet ćemo kakvi su planovi izbornika, ako me treba, ja sam spreman zaigrati već protiv Škotske u Ligi nacija.

A pitanje zbog čega je mladi stoper ispao iz svih kombinacija u Hajduku, mučilo je i navijače s Kosova, ali i samoga Ismajlija. On i Petar Bosančić bili su prirodni nasljednici Zorana Nižića i Borje Lopeza, no Bosančić je otišao bez prave prilike, a Ismajli je pao u drugi plan kod Kopića, i samo ponekad bi zaigrao za drugu momčad.

. U životu sam puno propatio, i Bog mi je svaki put vratio za moj rad i strpljenje. Uvijek sam bio profesionalac, uredno izvršavao svoje obaveze, no trener Kopić mi nije vjerovao. Zahvalan sam treneru Vuliću koji me podržavao od prvoga dana, puno smo razgovarali i obećao mi je dati priliku. Nadam se da sam opravdao njegovo povjerenje – kaže Ismajli, koji nam je priznao da je bio u jako teškom stanju te da je pomišljao na odlazak s Poljuda.

. Rekao sam treneru Kopiću da sam već tri godine u Splitu, i ako mu ne trebam, ako smatra da ima boljih od mene, da želim ići negdje gdje ću igrati. Bio sam jako utučen, no izdržao sam sve uz pomoć roditelja, pogotovo oca koji me hrabrio da budem strpljiv i da samo treniram i čekam priliku. I evo, prilika mi se ukazala.

Iako mu neki zamjeraju pretjeranu agresivnost, Ismajli se ne smatra grubijanom.

- To je moj posao, pa obrambeni sam igrač. Ako ukližem malo jače, pružim ruku protivniku i ispričam se, isto kao i kad napadač meni uvali lakat, pa se ispriča. Moja je izreka ''work hard - play hard'', iako suci u Hrvatskoj ponekad nemaju razumijevanja. Eto, protiv Gorice sam dobio žuti karton a da nisam ni dotakao protivnika, i još mi je sudac rekao da budem sretan što mi nije dao crveni karton – smije se mladi Albanac, koji se slaže da je morao bolje reagirati kod gola Gorice, kada je Atiemwen promiješao pola Hajdukove obrane.

- Izbio sam mu loptu, ali je imao sreću da mu se opet odbila u for. Da već nisam imao žuti karton, malo bih ga sigurno i zakačio, i ne bi bilo ništa. Ovako...

Ismajli je siguran da može biti važan kotačić ovoga Hajduka, samo mu nedostaje kontinuitet igara kako bi se vratio u formu.

- S kontinuitetom će doći i samopouzdanje, koje mi ulijeva trener Vulić, puno pričamo i to mi je jako važno. Molio sam se za ovu priliku, i Bog je uslišio moje molitve – kaže Ismajli, koji je praktični vjernik i moli se pet puta na dan kako mu nalaže vjera, a ako je u prilici, drži se i posta u svetom mjesecu.

Ismajliju su 22 godine, igra već četvrtu sezonu u dresu Hajduka, promijenio je pet trenera i sigurno da je očekivao više. Ako ništa, barem da će biti standardan. Ugovor ga s Hajdukom veže još sezonu i pol, i za sada nema planova za budućnost.

- Želio sam otići, ali sada je posve nova situacija. Vidjet ću što će odlučiti klub i trener, ja sam tu da dam sve od sebe i da pomognem koliko mogu. Loše samo krenuli u sezonu, pa iako nisam igrao, i ja sam se osjećao loše. Zaostali smo dosta bodova, no još uvijek se nadamo da možemo izboriti Europu, pogotovo preko Kupa. Sada nas čekaju četiri utakmice s protivnicima s dna ljestvice, moramo zaredati pobjedama da bi popravili dojam – kaže mladi Kosovar iz Prištine, koji se navikao na život u Dalmaciji. Iako se uglavnom druži sa sunarodnjacima Memollom i Sahitijem, poprilično dobro je savladao hrvatski jezik, navikao se na grad, na atmosferu, klub, hranu....

- Lijepo mi je u Splitu, osjećam se odlično, još ako budem redovno igrao i ako počnemo pobjeđivati, sve će biti dobro... Hajduk mi je dao puno, a najviše od svega sam zahvalan što sam stekao puno prijatelja, te što sam igrao u klubu s dva velika čovjeka i kapetana, Lovrom Kalinićem i Zoranom Nižićem, od kojih sam puno naučio... - zaključio je Ismajli.