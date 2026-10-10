Vušković dominirao, Brighton srušio europrotivnika Dinama

Brighton je u gostima pobijedio Sunderland 2-0, a hrvatski reprezentativac Luka Vušković dobro je odradio cijelu utakmicu u pobjedničkoj momčadi. Prvi gol je dao De Cuyper koji je u 53. minuti precizno pogodio bliži kut domaćih vrata. Samo četiri minute kasnije Brighton je ostao s igračem manje nakon isključenja Struijka, a unatoč silnim napadima Sunderland nije zabio pogodak za barem jedan bod.

Čak štoviše, Hadjam je u 93. minuti pogodio za 2-0 te time definitivno zajamčio Brightonu tri boda na ovom gostovanju. Brighton je treći na ljestvici i ima samo dva boda manje od Manchester Cityja i Arsenala. Sunderland, koji će 5. studenog dočekati Dinamo u Europskoj ligi, trenutačno je 16. s četiri boda iz šest utakmica.

Foto: Scott Heppell

U posljednjem subotnjem susretu šestog kola engleske Premier lige nogometaši Manchester Uniteda i Tottenhama na Old Traffordu su remizirali 1-1. Manchester United je ostao na 12. mjestu te ima šest bodova. Tottenham je došao do trećeg boda te je napustio samo dno ljestvice.

Domaći sastav je poveo u 73. minuti. Nakon asistencije Matheusa Cunhe iz okreta je gostujuću mrežu pogodio Mbeumo. Pet minuta kasnije zaiskrilo je na terenu. Fizički su se sukobili brojni nogometaši oba sastava, a nakon svega je pocrvenio gostujući igrač Bentancur. Unatoč igraču manje sve do kraja je napadao Tottennham i posve zasluženo izjednačio u 92. minuti. Glavom je za konačnih 1-1 pogodio Solanke.

Nogometaši Chelseaja odlično su odradili subotnji posao u šestom kolu engleske Premier lige te su pred svojim navijačima s 5-1 svladali Bournemouth. Chelsea je otvario treću ligašku pobjedu u sezoni, a već nakon tri minute igre imao je vodstvo 2-0. Prvo je u drugoj minuti strijelac bio Henderson, dok je minutu kasnije za 2-0 zabio Rogers. Utakmica je riješena u prvoj minuti drugog poluvremena kada je i Joao Pedro naciljao suparničku mrežu.

Bournemouth se kratko vratio nakon što je Evanilson u 51. minuti smanjio na 1-3, a potom su svoje druge golove ove subote zabili Joao Pedro i Henderson za velikih i konačnih 5-1.

U samoj završnici je Ipswich zabio dva gola za domaću 2-1 pobjedu protiv Fulhama koji i dalje čeka na premijerno ovosezonsko slavlje. Ouattara je u 88. bio strijelac za 1-1, dok je O'Shea u 91. pogodio za 2-1 Ipswicha.

Aston Villa i Brentford su remizirali 2-2. Gosti su poveli golom Jarmoljuka u 10. minuti, a samo dvije minute kasnije izjednačio je Jackson. Potom je Aston Villa vodila 2-1 nakon gola McGinna u 77., ali je tek dvije minute kasnije Ajer postavio konačnih 2-2.