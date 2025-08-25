Obavijesti

BLIZU BUNDESLIGE

Vušković je 'jednom nogom' u Hamburgu, a Tottenham ne želi pogriješiti s njegovim razvojem

Piše Jakov Drobnjak,
Vušković je 'jednom nogom' u Hamburgu, a Tottenham ne želi pogriješiti s njegovim razvojem
Njemački mediji javljaju kako Tottenham odugovlači posudbu Vuškovia u HSV kako bi se uvjerili da je to prava sredina za njega. Iako se još čeka potvrda, čini se kako su se uvjerili da je to najbolja opcija

Sve je izglednije da će Luka Vušković (18) otići na posudbu u HSV. Fabrizio Romano objavio je u subotu da su klubovi jako blizu dogovora o posudbi, a to je potvrdilo nekoliko njemačkih medija. U Tottenhamu znaju da imaju pravog dragulja u svojim rukama i ne žele pogriješiti s odabirom kluba gdje će se kaliti te vjerojatno zato toliko traje ova saga oko novog kluba. 

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
U prijateljskom nastupu protiv Readinga na pripremama, Vušković je odmah pokazao što zna i može. Asistencija i gol u prvom (neslužbenom) nastupu za Spurse i zaigrala je mašta navijačima Tottenhama. Ipak, s obzirom na to da ima samo 18 godina, nedostaje mu igračkog iskustva, a pored prilično moćnog stoperskog para Spursa ove sezone, Christiana Romera i Mickyja van de Vena, neće dobiti previše minuta. Također, u utakmici protiv Manchester Cityja (2-0 za Tottenham), Tomas Frank u igru je ubacio Kevina Dansa, što je još jedan znak da još ne računa na Vuškovića strateg londonske momčadi. 

Reading v Tottenham Hotspur - Pre Season Friendly - Select Car Leasing Stadium
Posudba je tako najlogičnije rješenje, a HSV se zapravo čini kao pun pogodak. Kako pišu njemački mediji, Spursi su se dvoumili hoće li novi njemački prvoligaš biti dobra sredina za Vuškovića, a onda su vidjeli da bi sjajna atmosfera koja se diže oko kluba i pritisak da ostanu u Bundesligi moglo jako dobro utjecati na razvitak talentiranog hrvatskog stopera. Također, u Hamburgu jedva čekaju da Vušković obuče njihov dres. Njegov stariji brat Mario obožavana je ličnost u klubu, a i navijači HSV-a znaju koliko je talentiran Luka.

Ipak, konačna odluka se još čeka, no sve "miriši" na to da bi se Luka mogao pridružiti Mariju. Činjenica je da mu trebaju minute, a nakon fantastične sezone u Belgiji, Bundesliga je velik korak naprijed i prilika da u klubu sa sjajnom atmosferom dobije prijeko potrebno iskustvo, a onda i što prije zauzme mjesto u srcu obrane reprezentacije Hrvatske.

