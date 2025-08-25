Vušković je 'jednom nogom' u Hamburgu, a Tottenham ne želi pogriješiti s njegovim razvojem

Sve je izglednije da će Luka Vušković (18) otići na posudbu u HSV. Fabrizio Romano objavio je u subotu da su klubovi jako blizu dogovora o posudbi, a to je potvrdilo nekoliko njemačkih medija. U Tottenhamu znaju da imaju pravog dragulja u svojim rukama i ne žele pogriješiti s odabirom kluba gdje će se kaliti te vjerojatno zato toliko traje ova saga oko novog kluba.

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

U prijateljskom nastupu protiv Readinga na pripremama, Vušković je odmah pokazao što zna i može. Asistencija i gol u prvom (neslužbenom) nastupu za Spurse i zaigrala je mašta navijačima Tottenhama. Ipak, s obzirom na to da ima samo 18 godina, nedostaje mu igračkog iskustva, a pored prilično moćnog stoperskog para Spursa ove sezone, Christiana Romera i Mickyja van de Vena, neće dobiti previše minuta. Također, u utakmici protiv Manchester Cityja (2-0 za Tottenham), Tomas Frank u igru je ubacio Kevina Dansa, što je još jedan znak da još ne računa na Vuškovića strateg londonske momčadi.

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Posudba je tako najlogičnije rješenje, a HSV se zapravo čini kao pun pogodak. Kako pišu njemački mediji, Spursi su se dvoumili hoće li novi njemački prvoligaš biti dobra sredina za Vuškovića, a onda su vidjeli da bi sjajna atmosfera koja se diže oko kluba i pritisak da ostanu u Bundesligi moglo jako dobro utjecati na razvitak talentiranog hrvatskog stopera. Također, u Hamburgu jedva čekaju da Vušković obuče njihov dres. Njegov stariji brat Mario obožavana je ličnost u klubu, a i navijači HSV-a znaju koliko je talentiran Luka.

Ipak, konačna odluka se još čeka, no sve "miriši" na to da bi se Luka mogao pridružiti Mariju. Činjenica je da mu trebaju minute, a nakon fantastične sezone u Belgiji, Bundesliga je velik korak naprijed i prilika da u klubu sa sjajnom atmosferom dobije prijeko potrebno iskustvo, a onda i što prije zauzme mjesto u srcu obrane reprezentacije Hrvatske.