Vušković kao prekaljeni rutiner, Livaković već u idealnoj formi, Musa je opasan iz svih pozicija!

Hrvatska je u američkom Orlandu svladala Kolumbiju s 2-1, pokazala kako je Zlatko Dalić i dalje na dobrom putu, kako "vatreni" spremni dočekuju Svjetsko prvenstvo u SAD-u. Hrvatski izbornik u ovom je dvoboju puno rotirao, dao priliku brojnim igračima iz drugog plana, a na kraju može biti zadovoljan onime što su njegovi igrači prikazali u Orlandu.

Dominik Livaković (7,5) - neupitna "jedinica" hrvatske reprezentacije i dalje je u pravoj formi. Povratak u Dinamo pokazao se sjajnim potezom našeg vratara, Livaković je i protiv Kolumbije odradio sve kako treba. Bio prilično miran, branio sve što je mogao, a jednom fenomenalnom obranom, nakon udarca Diaza, iznenadio je i zvijezdu Bayerna.

Martin Erlić (6,5) - nije imao jednostavan zadatak, po njegovoj strani je cijelo vrijeme jurio Luis Diaz, uvjerljivo najbolji igrač Kolumbije. Dobio žuti karton, bio čak i na rubu isključenja, pa ga je Dalić u finišu susreta povukao iz igre. Možda mogao bolje reagirati kod gola Kolumbije, žešće ići u blok kod aut-linije, ne dopustiti Mojici da tako jednostavno ubaci loptu pred vrata Livakovića.

- od 79. Kristijan Jakić (-) - ušao u završnici utakmice kad je Hrvatska promijenila formaciju i zaigrala u liniji s četiri igrača u zadnjoj liniji. Dobro odradio svoje minute.

Luka Vušković (7,5) - veliki dobitak za hrvatsku reprezentaciju. Vušković po ničemu ne odaje dojam 18-godišnjaka, već djeluje poput rutinera, čovjeka koji već godinama igra za "vatrene"- Zabio prvijenac u hrvatskom dresu, tu ga je malo i pomazila sreća. Često djeluje ležerno, malo preopušteno, ali vjerujemo kako je siguran putnik za Mundijal.

Marin Pongračić (7) - jedan od onih koji stalno ide u "kost", stalno igra na granici prekršaja. I vjerojatno je napravio najviše prekršaja od svih naših braniča, velik dio njih na suparničkoj polovici. Isto ponekad djeluje ležerno, rijetko se odlučuje na dalekometna ispucavanja i traženje napadača, forsira igru po zemlji, pa nekad bude i panike.

Marco Pašalić (7) - Hrvatska bi od njegove ljevice mogla imati velike koristi na Europskom prvenstvu. Pašalić je pokazao da može igrati u oba smjera, kako može biti defenzivno organiziran. Asistirao za gol Matanovića, jednom sjajno uposlio Musu, koji je tad pogodio vratnicu. Svakom novom utakmicom "bilda" svoj status u vizijama Zlatka Dalića.

- od 79. Andrej Kramarić (-) - zaigrao u završnici susreta kad se Hrvatska orijentirala na čuvanje vlastitog gola i minimalne prednosti.

Nikola Moro (7) - miran na lopti, siguran u posjedu, na vrijeme razigravao svoje suigrače. Moro ne komplicira u sredini terena, a može djelovati kao organizator igre iz drugog plana. Nije imao napadačkih izleta, defenzivu odradio i više nego korektno. Kvalitetno iskoristio svoje minute.

- od 83. Toni Fruk (-) - zaigrao nešto ofenzivnije na lijevoj strani, dobio premalo minuta za dokazivanje.

Foto: JC Ruiz/Sipa USA

Petar Sučić (6,5) - rastrčan, ali ne i potpuno razigran. Sučića smo u kockastom dresu gledali i u boljim izdanjima, ovoga puta nije preuzimao rizik, a imao i nekoliko nekarakterističnih pogrešaka. Izgubio loptu u kontranapadu kod onog velikog promašaja Suareza, tu mora biti puno racionalniji.

- od 61. Martin Baturina (7) - puno sudjelovao u igri, opet bio dosta opasan, braničima Kolumbije radio velike probleme. Igra s puno samopouzdanja, jak je na lopti, i on je pripremio jednu veliku priliku Musi, tad ga je zaustavila greda. Ako nastavi s igrama u ovakvoj formi, bit će važna karika "vatrenih" na Mundijalu.

Ivan Perišić (7) - svoju ulogu na lijevoj strani je odradio kapetanski, čak i rutinerski. Nekoliko puta probio lijevu stranu, imao par zanimljivih ubačaja, kvalitetno zatvorio svoj bok. Ipak, skrenuo loptu u vlastitu mrežu kod jedinog gola Kolumbijaca, dojma smo kako je Livaković pokušaj Ariasa imao na ruci.

- od 46. Josip Stanišić (6,5) - i on se puno bolje snalazi na svojoj prirodnoj desnoj strani, nego na lijevom boku. Dosta puta zakomplicirao situaciju pred svojim vratima, tražio nepotrebna rješenja prema natrag, nije bio dovoljno miran. A izostali su i njegovi napadački izleti.

Foto: JC Ruiz/Sipa USA

Mario Pašalić (6,5) - klasična radilica koja puno trči, pokriva puno prostora, ali i radi za cijelu momčad. Tijekom utakmice je mijenjao pozicije i role na terenu, igrao ofenzivnije, pa i u sredini veznog reda, pokušavao prijetiti iz prekida ili nakon Perišićevih ubačaja s lijeve strane. Sigurna opcija Zlatka Dalića, čovjek koji rijetko zakaže.

od 79. Luka Modrić (-) - istinskog lidera hrvatske reprezentacije smo gledali tek u finišu dvoboja, nije se uspio potpuno razigrati.

Nikola Vlašić (6,5) - veliki promet, mala zarada. Vlašić ovoj momčadi donosi agresiju i žestinu, uvijek je prvi kad kreću kontranapadi. Ipak, kao polušpica ostao bez pravih situacija, niti jednom nije ozbiljnije zaprijetio kolumbijskom vrataru. Trkački moćan, taktički prilično uredan.

- od 61. Luka Sučić (6) - nije se razigrao u svojih 30-ak minuta u Orlandu, premalo smo ga gledali uz loptu, premalo sudjelovao u kreaciji hrvatskih napada. Defenzivnu ulogu odradio besprijekorno, ali od igrača te klase prema naprijed se uvijek očekuje nešto više.

Igor Matanović (7) - nije sudjelovao u kreaciji naših napada, niti sačuvao dovoljno lopti, ali je zabio kad je to najviše trebalo. Ima "nos za gol", to je pokazao i u Orlandu. Lijepom reakcijom donio pobjedu "vatrenima", bitno si podigao status kod Zlatka Dalića dva i pol mjeseca prije Svjetskog prvenstva.

- od 46. Petar Musa (7) - možda i najveći dobitnik ove utakmice. Sreća ga nije pomazila, jednom pogodio gredu, jednom vratnicu, ali potpuno drugačiji profil napadača od svih drugih pojedinaca iz našeg rostera. Puno radi za momčad, otvara prostor, ganja dubinu, ne libi se šutirati iz svih pozicija. Konkretan i opasan.