Vuškovićev HSV primio čak pet komada od prvaka Bayerna

Bayern München je kod kuće pobijedio HSV Hamburg s 5-0 i sam je na vrhu Bundeslige nakon trećeg kola s maksimalnih devet bodova. Golove za München postigli su Serge Gnabry (3'), Aleksandar Pavlović (9'), Harry Kane (26' penal, 62') i Luis Diaz (29'). Hrvatski nogometaš Luka Vušković odigrao je cijelu utakmicu za goste.

Nakon što su uvjerljivo pobijedili RB Leipzig (6-0) i tijesno pobijedili Augsburg u gostima (3-2), igrači Vincenta Kompanyja zabilježili su treću pobjedu u isto toliko utakmica. München je dva boda ispred Borussije Dortmund i FC Kölna (7), a Hamburg, koji se ove sezone vratio u najvišu ligu, zauzima 17. mjesto i pretposljednji je s 1 bodom.

Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON

Bayern se tako savršeno priprema za doček Chelseaja, osvajača Svjetskog klupskog prvenstva u srpnju, za jedan od derbija prvog kola Lige prvaka, u srijedu na Allianz Areni