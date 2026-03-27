Vuškovićeva emotivna posveta: 'Gol za gospodina Klasnića! Sad je u bolnici, nije mu najlakše'

Bilo je stvarno sretno. Probao sam šutnuti izdaleka i ušlo je, pomoglo momčadi da dobijemo utakmicu. To je najvažnije, rekao je Luka Vušković, koji je s 19 godina postao drugi najmlađi strijelac za hrvatsku nogometnu reprezentaciju u pobjedi nad Kolumbijom 2-1 u Orlandu i s tog mjesta skinuo Ivana Rakitića; na vrhu te ljestvice je ipak ostao Luka Ivanušec.

- Lijep je osjećaj zabiti za reprezentaciju. Bio mi je gušt igrati s ovakvim igračima i trenirati svaki dan s njima - rekao je igrač utakmice Vušković za Novu TV pa dodao emotivnu posvetu:

- Posvetio bih ovaj gol gospodinu Klasniću koji je nažalost sad u bolnici i nije mu najlakše.

Bivšem "vatrenom" Ivanu Klasniću (46) su na vrhuncu karijere dijagnosticirali problem s bubregom, 2006. tijelo mu je odbacilo majčin bubreg, godinu dana poslije primio je očev i postao prvi profesionalni nogometaš koji je igrao s presađenim bubregom, nastupio i za Hrvatsku na Euru 2008.

Obavio je i treću transplantaciju 2017., kad je organ primio od dvije godine starije anonimne donatorice. U međuvremenu je dobio mučnu sudsku bitku protiv liječnika Werdera zbog krivog tumačenja nalaza i prepisivanja lijekova koji su mu pogoršali zdravlje pa su mu morali isplatiti četiri milijuna eura odštete.

Luka Vušković osvrnuo se na dvoboj s Kolumbijcima i Brazilce koji ih čekaju u utorak od 2 ujutro po hrvatskom vremenu.

- Primili smo rani gol, ali smo dali sve od sebe, okrenuli utakmicu i pokazali mentalitet. Brazil? Jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, bit će super igrati protiv njih.

Drugi gol za Hrvatsku, ujedno i drugi njegov za reprezentaciju, zabio je Igor Matanović na asistenciju Marca Pašalića.

- Ovo je bila važna, ozbiljna utakmica za nas. Vidjeli smo da su jaki, ozbiljan protivnik, vidjeli smo da imaju kvalitetu, ali vidjeli smo da i mi imamo mentalitet, kada dobiješ gol u drugoj minuti, ali vratili smo se. Možemo biti ponosni. Gol? Znam da Marco može dati ovakav centaršut, svaka čast na takvoj lopti, moram tu stajati i presretan sam da sam mogao zabiti. Brazil je jedna od najvećih nogometnih nacija, moramo uživati, tu je nogomet. Moramo vjerovati u nas, a onda možemo svakog pobijediti. Napadači u odličnoj formi? Bitno je da imamo kvalitetu i svi zabijamo, da idemo dalje. Bit će teško na SP-u, ali moramo dati sve od sebe u klubovima - kazao je Matanović.